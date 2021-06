Premiér Babiš: Je úžasné, jak se náš národ umí semknout a pomáhat

reklama

Vážení spoluobčané, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi.

Začnu samozřejmě s tou tragédií, která se stala na jižní Moravě. Já jsem byl ve čtvrtek večer na Evropské radě, ta trvala do půl třetí ráno. Chtěl jsem okamžitě odletět, nebylo to možné, protože počasí to nedovolilo a pilot odmítl letět. Tak jsem hned na druhý den přiletěl, a šel jsem na místo tragédie. Strávil jsem tam 5 hodin.

Chtěl bych říct, že jsem velice zklamaný přístupem jednoho média. Poslal jsem fotografa domů, paní Schillerové jsem zakázal fotografa, a šli jsme za občany. Abychom se dozvěděli, jak jsou na tom, jaké jsou dopady této tragédie. A žádal jsem média, aby odešla, aby nás nefotila. Oni nás neposlechli, mně to bylo velice trapné. Protože potom mají lidé pocit, že jsem se tam přišel odfotit. Nepřišel jsem se odfotit. A odmítal jsem média. Po 5 hodinách, když už tedy jsme navštívili všechny 4 obce, tak mě přesvědčila média, abych měl živý vstup, a pan Kubal z České televize to i dosvědčil na sítích, že musím jít do televize. A co se nestalo, samozřejmě Seznam Zprávy, kyperská firma, která vede proti mně džihád – přišel tam fotograf a půl hodiny nás fotil. Půl hodiny. Řekli jsme mu, ať jde pryč, ale on nechtěl. No a samozřejmě za ten čas, co jsem tam seděl s paní Schillerovou se stalo to, že jsme v nějaké situaci se usmáli. Tohle zneužili. Je to neskutečný podraz, je to hnus, že tohle médium, které lže od rána do večera o mně, to takhle zneužije. A potom to pustili tu fotku. Vlastně říkali: no Babiš se směje. Samozřejmě, že jsem se nesmál. Není se čemu smát. Je to obrovská tragédie. Byl jsem maximálně vážný. Ale takhle se zneužívají média u nás.

Takže tenhle džihád, který vede tahle kyperská firma, kde majitel říká, že Češi jsou hloupí, žije ve Švýcarsku a daně platí údajně na Kypru zase udělala provokaci. Zase tam i poslali nějakého kluka, který tam měl nějaká řeči. Je to fakt neuvěřitelné, je mi to moc líto. Já jsem se tam nešel fotit. Šel jsem tam proto, abych přesně viděl, co se stalo. Abych mluvil s těmi lidmi. Hned, jak jsem přistál v Brně, tak jsme měli prostřednictvím videokonference vládu, která rozhodla o tom, že jsme okamžitě uvolnili ze státních hmotných rezerv pohonné hmoty pro záchranáře a veškerý materiál, který potřebují.

Chci poděkovat všem. Začal jsem to řešit už od čtvrtka. Mluvil jsem s generálem Rybou, šéfem hasičů, náčelníkem generálního štábu Opatou. Mluvil jsem s nimi. Volal mi hejtman Grolich, se kterým spolupracujeme. Přijde asi zítra fyzicky nebo přes video na vládu. Do záchranných prací je zapojených 1034 hasičů, je tam těžká technika, 292 kusů techniky, policie nasadila 250 policistů, a jsou tam i vojáci – 175 vojáků. Armáda je samozřejmě k dispozici, vždy se můžeme na ni spolehnout.

My máme zítra vládu. Celý víkend o tom mluvíme, co připravujeme. Já jsem dnes byl na Primě, tam jsem o tom mluvil. Tak pokud máte čas a chuť, tak se na to podívejte. Důležité je, abychom co nejdříve poskytli pomoc. Hlavně lidem, kteří přišli o bydlení. Tam je program, který připravuje paní Dostálová. V úterý navštíví všechny obce na Moravě, a přímo na místě se bude domlouvat, aby pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj pracovali přímo v jednotlivých krizových štábech, v jednotlivých obcích, aby občané to měli po ruce a aby si mohli požádat o nevratnou dotaci 2 miliony nebo o 5 milionů, pokud přišli o celý dům, který musí být zdemolován. Další možnost je 3 miliony půjčka. Tohle všechno bude stát 2 až 4 miliardy. My samozřejmě nevíme, protože těch domů je poškozených více než 1 000.

Paní Dostálová připravuje program pro obnovu obcí. Já jsem viděl v obci Hrušky poškozenou mateřskou školku, v Moravské Nové Vsi jsem viděl poškozenou školu, mateřskou školku a sokolovnu. Na to je zatím vyčleněno 420 milionů, ale budeme reagovat podle potřeby, podle poptávky.

Připravujeme žádost, abychom mohli požádat v Bruselu, v EU, o pomoc v rámci fondu solidarity. Dělali jsme to už v minulosti v rámci záplav, a samozřejmě se budeme snažit dostat co nejvyšší částku. Paní ministryně Schillerová připravila daňové úlevy pro místní na Hodonínsku. Lesy ČR poskytují 50 kubíků kulatiny každému, kdo má zničený dům. Já jsem byl i na Ústecku v sobotu v obci Stebno, která byla také poškozena. Tam jsme se také domluvili s panem ministrem Tomanem, že ta kulatina může být poskytnuta i pro hospodářské budovy. Zítra vláda uvolní pro Jihomoravský kraj podle požadavků pana hejtmana 20 milionů. Státní pozemkový úřad přislíbil 100 milionů na potřebné pozemkové úpravy. Pan Havlíček připravil program pro podnikatele, kteří byli poškození, jejichž podnikání bylo poškozeno. Předpokládám, jak mě informoval, že půjde na místo v pátek. A tam mohou se dozvědět, jakým způsobem podpoříme jejich zničené podnikání. Takže tohle všechno připravujeme.

Je úžasné, jak jsou naši lidi solidární, kolik peněz už se vybralo. Je to pokud vím více než 150 milionů. Je úžasné, jak náš národ se umí semknout a pomáhat.

Pan Havlíček měl na starosti hlavně energetiku a dopravu. V této chvíli nejezdí ještě trať Břeclav-Hodonín. To je dlouhá trať, ta se opraví do středy. Pracuje se na tom nonstop. A v této chvíli bohužel ještě 2 400 rodin nemá elektřinu. Na tom se také pracuje, dělá to firma EG.D. Snaží se stavět dřevěné kandelábry, a na tom rozvody. Takže tohle všechno je v procesu.

Zítra naše vláda přijme opatření, abychom všem maximálně pomohli. Ta pomoc musí být rychlá, nebyrokratická. My se na ta místa samozřejmě budeme vracet. Já tam budu chodit a kontrolovat, jak ta pomoc funguje. Vypadá to tak, že největší problém je stavební materiál. Jednak je drahý, ty ceny stouply až o 100 procent. A není ho dostatek, protože v rámci pandemie ta výroba moc nefungovala. Takže tady budeme očekávat vlastně i od kraje, od pana hejtmana, aby nám přesně řekl, jaký materiál je potřeba shánět. Uděláme pro to maximum, abychom ten materiál sehnali.

Takže tolik k této tragédii. Mně to připomenulo záplavy v roce 1997. Obec Troubky, která vypadala podobně, jako vypadají ty jednotlivé obce. Akorát tam není naštěstí to bahno. Ale ty osudy lidí, které jsem si vyslechl, jsou skutečně dojemné. Mě to strašně mrzí, samozřejmě vyjadřuji upřímnou soustrast pozůstalým rodinám. Zemřelo tam bohužel 5 lidí. Je mi to hrozně líto. Znovu opakuji, že naše vláda bude tomu věnovat maximální pozornost, abychom lidem pomohli, aby nepropadali zoufalství, aby jasně viděli, že stát, naše vláda i kraj, za nimi stojí.

Další téma je epidemiologické. Ono to vypadá, že už jsme ten vir porazili. Myslím si ale, že tomu tak není. Máme tady tu delta variantu, je to skutečně mutace, která nahradila tu alfu, tu britskou. A musíme být skutečně obezřetní. Tady mám celý seznam, co připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Jednak od 1. 7. budeme zpřísňovat opatření při návratu lidí z červených zemí. Musí zkrátka po příjezdu mít PCR test, nejdříve 5. den a nejpozději 14. den, a musejí jít do samoizolace, musí vyplnit ten formulář. Zavedli jsme nový způsob testování, a to je diskriminační PCR. Od 1. 7. všechny pozitivní nálezy budou testovány metodou diskriminačního PCR. Samozřejmě sekvenujeme, abychom zjistili, jaké jsou to mutace.

Těch věcí, které my tady řešíme, je strašně moc. Rozhodli jsme o uznávání očkování ze 3. zemí. To znamená, že pro občany ČR a EU, všichni, kteří jsou očkování ve 3. zemích vakcínou schválenou Evropskou lékovou agenturou, to budeme uznávat. Od 1. 7. spouštíme očkování pro děti. Mohou se očkovat děti nad 12 let. Máme těch míst 86. Musí tam být přítomen pediatr a samozřejmě zákonný zástupce. Očkuje se vakcínou Pfizer/BioNTech.

Co se týče respirátorů, tam byly úvahy, že se to změní. Epidemiologové rozhodli, že je potřeba skutečně je nadále používat. Nechceme je v této chvíli nahrazovat chirurgickými rouškami.

Co se týče očkování, tam dochází ke změně. To znamená, že lidé, kteří se chtějí dříve očkovat druhou dávkou, si mohou zavolat na linku 1221, a teď se ten rozptyl navyšuje na 8 dní. Už to nebude 42 dní, ale 34. Samozřejmě, pokud se dostaneme do situace, že těch vakcín bude podstatně více, tak určitě se vrátíme k ještě menšímu intervalu 21 dní. Změna je taky co se týče 90 denní lhůty, která tam byla dána, že kdo překonal covid, že se nemůže nechat očkovat dříve než po 90 dnech, to se také mění. To je také novinka. Protilátky, to je také velká debata. Naši experti říkají, že bez ohledu na to, jaké máte protilátky, se nechte očkovat.

My někdy po svátích se dostaneme do situace, kde té vakcíny bude asi velký dostatek. Samozřejmě musíme doočkovat druhou dávku, tam nám zbývá asi 1 874 000, ale ta prvovakcinace – ten zájem je podstatně nižší, než byl. Jenom zopakuji, že nemáme vyhráno. Mutace jsou prokazatelně v ČR. Takže já nadále prosím praktické lékaře o spolupráci. Aby dělali osvětu k očkování. Protože jen vysoká proočkovanost nás může ochránit před těmi mutacemi.

Tempo očkování je vysoké. Minulý týden jsme podali 650 tisíc dávek. Příští týden přijde obrovské množství vakcín, 1 103 000. Dále nám naši maďarští přátelé dovezou, 1. 7. nám půjčí 100 tisíc vakcíny Pfizer/BioNTech. To nám pomůže v tom přeočkovávání, a můžeme to použít i na zrychlení. Ohledně očkování my budeme dělat kampaň, budeme žádat o podporu. A já také prosím vás všechny, kteří jste naočkováni, abyste to propagovali ve vašem okolí. Protože to je samozřejmě jediný způsob, jak porazit ten vir.

Z těch ostatních věcí. Nechci všechno opakovat, o Evropské radě jsem mluvil v rámci Primy, vystoupení na CNN Prima News. Minulý týden snad jenom informace, že jsem se sešel s pražským primátorem Hřibem, a naše jednání se posunula celkem pozitivně. Jsme přesvědčeni, že ten projekt vystavět v Letňanech administrativní budovy je skutečně velice efektivní. Má to návratnost 5 let. My každoročně platíme půl miliardy korun na nájemném soukromým firmám. Víceméně jsme se domluvili, že do konce července se znovu setkáme. A snad můžeme, anebo určitě na naší straně je velká vůle, abychom došli k dohodě, která by byla ve prospěch všech Pražanů.

To jsou ty hlavní věci. Dnes večer hrajeme proti Holandsku. Držme si palce. Abychom i v tom období, které je nešťastné, jsme zkrátka aspoň měli radost z výkonu našich fotbalistů. Jsem o tom přesvědčen, že budou hrát maximálně dobře.

A znovu se vracím k tomu očkování. Je to fakt důležité. Prosím vás, propagujte to. Moc vám děkuji.

