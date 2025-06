Ukrajinci naštvaní na Poláky. Připomněli jim minulost

Ukrajinci se ostře ohradili proti plánu Polské republiky vyhlásit 11. červenec Dnem památky obětí tzv. „genocidy spáchané Organizací ukrajinských nacionalistů (OUN) a Ukrajinskou povstaleckou armádou (UPA) na východních územích Druhé polské republiky“.

Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 1% Nesouhlasím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5145 lidí

„Ve své funkci šéfa polského Institutu národní paměti Nawrocki ostře kritizoval to, co označil za neochotu Ukrajiny exhumovat ostatky polských obětí zabitých ukrajinskými nacionalisty během druhé světové války,“ připomněla agentura Reuters.

Ukrajinci tvrdí, že takovéto chování odporuje snaze udržet dobré vztahy mezi oběma zeměmi.

„Takové jednostranné kroky nepřispívají k dosažení vzájemného porozumění a usmíření, na kterém naše země dlouhodobě pracují, zejména ve formátu Smíšené ukrajinsko-polské pracovní skupiny pro historické otázky, která funguje za účasti ministerstev kultury a národních paměťových institucí obou zemí. Ukrajina se důsledně zasazuje o vědecké a nezaujaté studium složitých stránek naší společné historie. Jsme přesvědčeni, že cesta ke skutečnému usmíření vede skrze dialog, vzájemný respekt a společnou práci historiků, nikoli skrze jednostranná politická hodnocení,“ stojí v prohlášení ukrajinského ministerstva zahraničí, které je dostupné mimo jiné na sociální síti X.

Ukrajinská diplomacie důrazně žádá polskou stranu, aby se zdržela kroků, jež mají potenciál poškodit slibně se rozvíjející vztahy obou zemí.

„Navzdory zaujatosti a politickému kontextu rozhodnutí Sejmu Polské republiky pokračujeme v pátracích a exhumačních pracích na Ukrajině a v Polsku. V této oblasti jsme již dosáhli praktických výsledků, které by měly být v budoucnu dále rozvíjeny. Ještě jednou vám připomínáme, že Poláci by neměli hledat nepřátele mezi Ukrajinci a Ukrajinci by neměli hledat nepřátele mezi Poláky. Máme společného nepřítele – Rusko,“ stojí také v prohlášení ukrajinského ministerstva zahraničí.

The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine considers the decision of the Sejm of the Republic of Poland to establish 11 July as a Day of Remembrance for the victims of the so-called “genocide committed by the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) and the Ukrainian… pic.twitter.com/c5nu1hPaDl