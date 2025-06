Rajchl (PRO): Už hodinu se válím smíchy

Tomáš Zdechovský se do mě pustil a já se už hodinu válím smíchy. Bylo by fajn, aby se naučil číst. Nikde jsem totiž nepsal, že EP nemá kontrolní pravomoce (takových kontrol probíhají desítky), jen jsem upozornil na to, že tento bruselský svazák si z toho jediný dělá politiku a pustil se do kontroly až s komsomolským nadšením. A když mu premiér Fico tvrdě odpověděl, tak u Tomíka došlo k pokakání a jal se vybrečet si u Rakušana ochranku. To prostě nevymslíš.

Neskutečně mě baví, když ti, co ze sebe dělají největšího hrdinu, se během vteřiny projeví jako ti největší zbabělci, kteří umí jen brečet a žalovat. Tenhle trouba, lichvář a neuromarketingový expert, jehož celoživotní kariéra plně koreluje s chováním prodavačů dek a hrnců, je takovým vtipným zpestřením naší politické scény.

Tak se tou jeho legendárně podprůměrnou inteligencí ještě ty čtyři roky bavit. Pak už nám zmizí společně s celou tou partičkou lidoveckých pokrytců a lhářů na smetišti dějin.

P.S.: My tě, Tomíku, nebudeme kontrolovat z parlamentu, ale úplně jinou cestou. Teď, když je u kormidla ta vaše libodemo klika, tak jste přes údajnou nelegálnost výdajů politicky sestřelili ve Francii Marine Le Pen. Ale ona se ta karta brzy otočí, uvidíš. A pak se budou skládat účty - a tobě a celé té vaší pětikoaliční partičce z toho do smíchu rozhodně nebude.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky