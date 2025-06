Schillerová (ANO): Zbyněk Stanjura - já nic, já muzikant

Děkuji za slovo, dámy a pánové,

dovolte, abych se vrátila ještě ke včerejšímu dnu, ke včerejší mimořádné schůzi, a připomněla a stručně shrnula, o co vlastně jde. Dělám to zejména pro občany, kteří nás možná sledují, kteří si to možná potom pustí na sociálních sítích, a dělám to proto, aby ti, které to zajímá, vůbec věděli, co podporují. Zejména se dívám do řad koalice a těch, kteří včera ODS podpořili v tom, aby tato schůze nepokračovala.

Shrnu to velmi stručně. Zločinec, používám slovo, které padalo dokonce i z úst poslanců ODS, zločinec se jménem Jiříkovský získal peněženku s bitcoiny. Pokusil se ji otevřít a peníze poslat prostě neznámo kam, tam, kam potřeboval. A ejhle co se stalo? Zafungovaly státní instituce, zafungovaly naše zákony. Zafungovaly povinnosti, které byly nastaveny touto Poslaneckou sněmovnou nebo předchůdci. Směnárna, která zachytila tuto transakci, protože ty peníze se samozřejmě musí směnit, ta virtuální měna, to nahlásila - hádejte komu? Finančně analytickému úřadu, den předtím, než se konala transakce vůči státu.

Finančně analytickému úřadu! V čí gesci je Finanční analytický úřad? Ministra financí Zbyňka Stanjury. Takhle je to jednoduché; cituji oblíbený slogan ministra financí Stanjury. Takhle je to jednoduché. No, a tak se pokračovalo dál. Zločinec jménem Jiříkovský si přivedl advokáta z Brna, nějakého Kárima Titze, určitě Pavlu Blažkovi známého člověka. V Brně se znají všichni. No a sepsali darovací smlouvu. Darovací smlouvu máme začerněnou. (Poslankyně Schillerová ukazuje plénu začerněný materiál.) Nevíme, kdo ji za spravedlnost podepsal, protože je to začerněno.

To jsme také chtěli včera slyšet, kdo to podepsal za Ministerstvo spravedlnosti? No a když se podíváme do té smlouvy, tak tam mimo jiné vidíme kromě trapného prohlášení, že peníze nepochází z trestné činnosti, no, tak to by je ten směnárník den předtím asi nenahlašoval Finančnímu analytickému úřadu, když si plnil svoje zákonné povinnosti, tak tam máme uvedeno, poslouchejte, ať víte, co podporujete, ať víte, co podporujete, hnutí STAN, TOP 09, KDU-ČSL, svědomí této vlády. Poslouchejte dobře, protože je to důležité. Mimo jiné se v té darovací smlouvě uvádí: dárce se zavazuje, myšleno zločinec se jménem Jiříkovský se zavazuje, že převede a tak dále, do virtuální peněženky ve vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a tak dále.

V čí gesci je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových? V čí gesci, kolegyně, kolegové? No, ministra financí Zbyňka Stanjury, to přece víme, který včera říkali já nic, my jsme jenom půjčili tu peněženku, my nic. Jak je možné, že obyčejný směnárník, a teď se mu omlouvám za to slovo obyčejný, protože si splnil svoje zákonné povinnosti, že obyčejný směnárník to nahlásí Finančnímu analytickému úřadu a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nikoliv? A provede ty transakce a draží to? A Zbyněk Stanjura - já nic, já muzikant, to jenom prostě šlo po nějaké úřednické linii. To nám chce tvrdit. Na tom Darknetu, na tom temném tržišti se draží zbraně, drogy, dětská pornografie. Takže Zbyněk Stanjura nám jinými slovy říká, kdyby se tam dražila, promiňte mi, dětská pornografie, hnus největšího hnusu, tak já taky nic, já muzikant? Co to je? V jaké to zemi žijeme? S čím se srovnáváme? A vy to podporujete, vy to podporujete. (Ukazuje do pravé strany sálu, potlesk zleva.)

Včera jsme chtěli, aby tato schůze pokračovala dnes, aby se hlasovalo o usnesení. Čeho jsme byli svědky? ODS si vzala 50 minut pauzu, aby zabránila tomu, že navrhneme hlasování i po jedenadvacáté hodině, protože to se musí provést do 19 hodin. To všichni tady v sále víme. A potom tady vystupovali trapně jednotliví poslanci ODS, samozřejmě Čapí hnízdo, Andrej Babiš a tak dále, trapně poslanci ODS, aby to zablokovali do 21 hodin. A když jsme tady chtěli podpořit návrh Pirátů na to, ať se pokračuje dnes ráno, ty návrhy byly dva, tak jste to zablokovali.

A hnutí STAN, které se včera taky vymezovalo proti těmto postupům, ale samozřejmě kapři si rybníček nevypouští, takže hnutí STAN je podrželo. Znovu opakuji, ODS, KDU, TOP 09, hnutí STAN, podpořili jste prostě tento hnus, hnus, který se děje, hnus fialový, si dovolím dokonce použít, hnus, který se děje v této zemi. (Jeden ministr bouchá do lavice.) Jen si zabouchejte, je to pravda, je to něco nehorázného. Vy se podílíte na praní špinavých peněz a my teda mlčet nebudeme. Tady mám sesbírané podpisy poslanců hnutí ANO a budeme iniciovat jednání o vyslovení nedůvěry této vládě.

Nemáte tam co dělat, nezasloužíte si řídit tuto zem.