„Vyjde hromada hov*n na Fialu a další.“ Blažkem to prý nekončí

Prosím vás, pojďme si říct pro laika, co jsou to přesně ty bitcoiny. Vy s nimi máte zkušenost, tak vysvětleme lidem, že to nejsou jen peníze v nějaké jiné formě, které se posílají z účtu na účet.

„Ty bitcoiny“ jsou jako „ty internety“… Jsou to „jen peníze“. A ne že ne. Ale jsou to peníze privátní, které negeneruje, neeviduje ani nekontroluje stát nebo banka. Jsou to peníze anonymní. Které stát není schopen zdanit. Jsou to peníze globální, není na nich napsáno Česká republika. Jsou to peníze virtuální. Neexistují zlaté mince ani bankovky. Jen čísla. Nejsou kryty zlatem ani „ostatními aktivy Státní banky československé“, jak se psalo na zelených stokorunách s hutníkem a rolnicí… Jsou závislé na víře v neprolomitelnost některými uživateli sdílené globální účetní knihy. Jelikož jsou anonymní, tak když ztratíte kódy ke své digitální peněžence, ztratíte navždy i peníze v ní. Jsou to peníze, kterými zaplatíte drogy, zbraně, hackerské nástroje či vraždu tchyně. Nebo dovolenou v Karibiku. Musejí být získány anonymně, aby mohly být anonymně použity. Jakmile jednou prozradíte kód své peněženky ve směnárně či u klienta, pak zapomeňte na tajemství.

Pokud se tyto peníze rozšíří, budou kvůli své nezdanitelnosti a neevidovatelnosti znamenat zánik států.

Vy jste si stěžoval, že nikdo neřeší právní hledisko celé „Blažkovy aféry“. Co je na tom ale k řešení?

To, že stát přijme od občana peníze, není zločin. I kdyby to bylo podezřelé. Podezření může prověřovat. To, že občan dobrovolně peníze státu dá, není zločin. I kdyby to bylo podezřelé. Aby něco z toho byl zločin, musí to stát dokázat. Což se nestalo. Důkazní břemeno nese žalobce, tedy stát. Podezřelý či obviněný není povinen nic přiznat ani svému odhalení napomáhat. Podezřelý či obviněný není zločinec. Za stejný zločin nikdo nemůže být odsouzen a potrestán dvakrát, ani když stát opomine své povinnosti nebo něco orgán činný v trestním zřízení či soudce své povinnosti odflákne. Pokud si viník odsedí trest a je propuštěn (třeba pro dobré chování), může si zažádat o výmaz trestu z rejstříku a pak se na něj musí hledět, jako kdyby nikdy nebyl trestán. Pokud má soud důvodnou a neodstranitelnou pochybnost, musí vždy rozhodnout ve prospěch obviněného. I kdyby měl na svobodu propustit vraha, proti kterému nemá důkazy.

To jsou obecná pravidla zákona. Spravedlnosti. To, že „odsouzený zločinec“ věnoval státu peníze poté, co byl propuštěn, je možná podivné, ale není to důvod k rozběhnutí policejní mašinerie. Stát nebyl schopen prokázat, že počítač odsouzeného, uvězněného a posléze propuštěného byl použit ke spáchání skutků, za které byl odsouzen. A tak mu jej vrátil. Tím onen počítač „očistil“. Ani to není důvod ke kriminalizaci. Vše ostatní od tohoto okamžiku je legální. I kdyby to vypadalo bizarně.

Uznejte, že ale vypadá bizarně, když propuštěný zločinec chce sám od sebe dát státu nějaké peníze, jejichž vrácení se domáhá, a vyjednává o tom přímo s Ministerstvem spravedlnosti. A ministr se svým náměstkem, kteří mají být politickým vedením resortu, s ním vyjednávají.

Stejná událost se stala v USA, kde byl demokratickou administrativou odsouzen a uvězněn majitel tržiště Hedvábná stezka Ross Ulbricht, o kterém The Economist psal, že byl průkopníkem kryptozločinu. Trump ho omilostnil. Pak udělil milost třem spoluzakladatelům kryptoměnové burzy BitMEX jako „platformy pro praní špinavých peněz“ a jejich vysoce postavenému zaměstnanci. Vzápětí podepsal výkonný příkaz o zřízení strategické bitcoinové rezervy USA a americké zásoby digitálních aktiv. Rezerva bude zahrnovat Solanu (SOL), Cardano (ADA), Ripple (XRP), Ethereum (ETH) a Bitcoin (BTC) s cílem učinit z USA „kryptoměnové hlavní město světa“.

Sám začal tím, že si pořídil vlastní soukromou měnu – $TRUMP a $MELANIA. Její největší kupce pozval na soukromou večeři. Vstupenkou bylo pouze uživatelské jméno a kód kryptopeněženky. Občanské jméno si mohl každý na pozvánce doplnit libovolné. Peněženka největšího kupce $TRUMP v žebříčku, který vlastní minci v hodnotě přes 18 milionů dolarů, je spojována s hongkongským kryptopodnikatelem Justinem Sunem. V roce 2023 Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) obvinila Suna z podvodu a dalších porušení předpisů týkajících se obchodování s kryptoměnami. Od nástupu Trumpa do úřadu však SEC toto vyšetřování pozastavila. A nakonec Donald s bráchou do bitcoinů sami investovali. World Liberty Financial získala přibližně 550 milionů dolarů. Těžařská firma American bitcoin Erika Trumpa vstupuje na burzu.

Žijeme v divoké době.

Aktér celé akce, odsouzený zločinec Jiřikovský, odjel do Asie. To se asi moc nedivíte?

Ne odsouzený, ale PROPUŠTĚNÝ. On snad nemůže? Ne, nedivím se tomu, že odletěl do Asie. Má zřejmě dobrého právníka. Byl by blb, kdyby zde zůstával. Měl by terč na břiše. Otázka je, jakou má teď totožnost a kdo mu dělá ochranku. Mimochodem… všiml jste si, že by ho někdo na letišti zadržel? Nicméně stihl na ÚOOZ podat trestní oznámení za únik informací. Mě to vede k otázce, kdo z orgánů činných v trestním řízení pracuje pro nepřítele?

Napsal jste na síť Facebook úvahu: Co když celá ta aféra souvisí s financováním zbraní pro Rusko a Ukrajinu? To je zajímavé, to rozhodně rozveďte.

BIS Bezpečnostní radu státu ústy ředitele Michala Koudelky informovala, že případ nepatří do její zákonné působnosti. Pravil mluvčí BIS Šticha. Na rozdíl od Koudelky Laďa Šticha není žvanil, ale profesionál. Mluví vždy ostře a přesně. Řekne jen to, co říct musí. Není to mluvčí, ale mlčoch. Rozšifrujeme si to. Bezpečnostní informační služba podle § 5 odst. 1 zákona 183/1994 Sb. zabezpečuje informace o činnostech namířených proti demokratickým základům státu, o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost České republiky nebo významné ekonomické zájmy České republiky, a o činnostech týkajících se organizovaného zločinu. Takže víme, co to nebylo. Ani organizovaný zločin, ani ekonomické zájmy, ani základy státu. No tý vole.

Po jednání Bezpečnostní rady státu premiér Fiala potvrdil, že se bezpečnostních složek zeptal. Bezpečnostní rada státu konstatovala, že každá bezpečnostní složka státu i FAÚ postupovaly podle své zákonné působnosti. A že další informace Fiala nebude sdělovat. Tečka.

Uvažovali morální hysterici, že cílem operace Peněženka mohlo být zpravodajské monitorování mezinárodního obchodu se zbraněmi či střelivem pro Rusko či pro Ukrajinu českou vojenskou rozvědkou? Že se rozehrává mezinárodní zpravodajská operace dalece přesahující malý český píseček? Spousta skladů po celém světě se vyprázdnila a platby za velkorážné dělostřelecké granáty nejspíš přes ČNB a SWIFT nešly.

Poslanec Patrik Nacher na Facebooku napsal, že Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje kauzu související s darováním bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti pro podezření ze tří trestných činů – včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti ze strany úředníka ve vysoké funkci.

Nacher ovšem citoval i zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“). Tento zákon dnes už prakticky po všech obchodnících vyžaduje, aby kontrolovali původ peněžních prostředků v případě transakcí. Stát však povinnou osobou není, není tudíž ani explicitně řečeno, že by měl prevenci praní špinavých peněz provádět… Případ prý ale řeší NCOZ jako podezření z praní špinavých peněz.

Můžete mi prosím vysvětlit, co tedy šetří Vrchní státní zastupitelství v Olomouci jako „zneužití pravomoci úřední osoby“ a co jako „legalizaci výnosů z trestné činnosti“? Kdo je podezřenlý z praní špinavých peněz? Propuštěný odsouzený to být nemůže… Ministr Blažek a další nekonali jako soukromé osoby, ale jako „stát“. Já zde vidím logickou mezeru. A Blažek je chytrý právník.

Máte dojem, že česká zbrojní pomoc Ukrajině není transparentní?

Mám dojem, že tentýž dojem má i česká vojenská policie a kontrarozvědka poté, co vysocí důstojníci armády „ve svém volném čase“ v projektu Nemesis shromažďovali peníze, konspirovali a courali přes hranice s falešnými diplomatickými pasy, když pašovali přes hranice na Ukrajinu zboží dvojího užití – drony. Kolik důstojníků armády se dlouhodobě pohybuje po Ukrajině v utajení jako „poradci“? Kdo je platí? Z jakých fondů?

Já ale hovořím o mezinárodním obchodu… Vrbětice jsou inspirativní…

Musíme probrat i politický rozměr věci. Premiér Fiala nepřesvědčil svou argumentací ani liberální novináře. To je asi už hodně blbé?

Zůstávám u definice novináře podle Miloše Zemana: je to člověk, který z informačního šumu vybírá mezi zrny a plevami a zcela spolehlivě zveřejní plevy.

Co teď? STAN z vlády neodchází, „nechce utíkat“. Členové stran SPOLU doufají, že to celé nějak do voleb vyšumí. Vyšumí?

Ne, nevyšumí. Je před volbami. Ostatní partaje se postarají, že ještě vyjde najevo hromada hoven, která brutálně znečistí premiéra Fialu, ministra financí, resort spravedlnosti, Finanční analytický útvar, Úřad státu pro zastupování ve věcech majetkových, soudce, státní zástupce, kriminální policii, soudního znalce, notáře, kontrarozvědku. Novináři vzpomenou bratrů Helbigů blahé paměti. Ale pravda o operaci Peněženka najevo nevyjde. Dvanáct miliard je příliš mnoho peněz.

Jako titulek na závěr mě napadá otázka latinského satirika Juvenala: Qui custodiet ipsos custodes? Kdo bude hlídat hlídače? (Satira VI, řádky 347–348) Sokrates uvažoval o třídě strážců, ale Platón v Ústavě varoval před tím, co nazval „ušlechtilou lží“ – lží, která má za účel chránit stát, když už to jinak nejde. Jeden ze Sokratových partnerů v Ústavě, Glaukón, dokonce jde tak daleko, že říká: „Bylo by absurdní, aby strážce potřeboval stráž.“ Potřebuje.

Vláda by měla sloužit lidu a její pravomoci musejí být vymezeny právním státem. Jen jím. Ničím jiným. Určitě ne rozezleným hýkáním davu v předvolební hysterii.