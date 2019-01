Premiér Babiš: Kdyby tak ministři měli v krvi šetrnost

Ohlásil jsem, že je chci příští rok zvednout ZNOVA o 900 korun. Máme vůči seniorům obrovský dluh z minulosti. Cítím jako naši povinnost ho postupně napravit a zvednout jim životní úroveň. Do dvou let by měli mít naši senioři průměrný důchod 15 tisíc. Šéfka státní kasy Alena Schillerová tenhle můj plán asi ještě teď rozdýchává. Ví, že to letos znamená dalších 38 miliard, které se budou muset najít v rozpočtu. A že taky tvrdě tlačím na to, abychom i navzdory růstu platů a důchodů skončili v přebytku i tenhle rok. Stejně jako loni.

Znovu opakuju, nejsme nezodpovědní, nehodláme tuhle zemi zadlužovat. V absolutních číslech jsme dokonce od roku 2014 dluh snížili o 61 miliard. A v poměru k HDP jsme ho od roku 2014 do konce 2018 snížili o 10,5 procent. Což je fakt výkon, když za váma neustále chodí ministři. A vždycky jen s tím, že potřebují víc a víc peněz.

Kdyby tak měli v krvi šetrnost. Přitom je to naprosto elementární věc. Naučí se ji každý, kdo někdy dělal na sebe. Bavili jsme se o tom v rozhovoru s panem redaktorem Martinem Čabanem z E15. Je fakt hodně dlouhý, možná byste si k němu měli udělat velký kafe. Odměnou za to bude nálož informací, ke všemu důležitému, co se v poslední době stalo. Dávám do komentářů.

Dál řešíme obědy zdarma pro děti z mateřských škol a základek. Hnutí ANO na vládě navrhlo, že je mají dostávat děti z chudších rodin, tedy ty, které pobírají přídavky na děti. Ne, že je budeme zavádět plošně, jak chtěl náš koaliční partner.

A teď sestřičky. Od chvíle, co jsem začal psát tyhle týdenní hlášení, víte, že se snažíme vyřešit nedostatek zdravotních sester. No a tenhle týden vyšla zpráva, že jejich počet stoupl oproti minulému roku o celou tisícovku! V novinách psali, že je to díky tomu, že jsme jim zrušili povinnou maturitu z matiky. Ale my jsme toho udělali mnohem víc. Přidali jsme jim 5000 korun za směny a všem průměrně zvýšili plat o 2000.

V procentech to znamená meziroční nárůst platů sestřiček o 15 procent. Tarifní platy sester se zvyšují o 7 procent. Takže sestrám ve směnách se celkově zvedne plat o 22 procent!

Náš ministr zdravotnictví Adam Vojtěch maká na tom, aby měly jednodušší papírování a víc času na pacienty.

Pro studující sestřičky chceme zavést prospěchová stipendia a pro sestřičky-maminky zase dětské školky a skupiny u nemocnic. A dál budeme zvyšovat kompetence zdravotních sester a tím i prestiž jejich povolání.

