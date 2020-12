Premiér Babiš: Kdybyste vy byli ve vládě, tak to bude fungovat všechno perfektně

reklama

Dobrý den všem. Děkuji za ten dárek, vidím, že jsou tady i další knížky jako Kuře Napipi a jeho přátelé, Ferda cvičí mraveniště, Čmelák Aninka, Mravenci se nedají a O psu vzduchoplavci a Ferda Mravenec je ještě tady. Pane poslanče, no já tomu rozumím, co říkáte. Víte, to je situace, kdy možná jsme byli strašně vstřícní, protože pokud bychom zakázali vánoční trhy, jak je to v Rakousku, Německu nebo Polsku nebo Maďarsku nebo na Slovensku, tak bychom si odpustili ten postup od toho zákazu prodeje jídla a alkoholu. Potom lidi to obcházeli, šli do restaurací, potom bylo to pivo atd., nakonec ten kelímek a podobné nesmysly. No tak vždycky je to tak - pro dobrotu na žebrotu.

Samozřejmě ta opatření píší právníci, my na vládě nejsme všichni právníci a samozřejmě se na to ptáme, ale ta právničina se dá různě interpretovat, takže občas samozřejmě opatření média a opozice různě interpretují a potom vlastně vznikají ta různá nedorozumění. Takže já myslím, že je potřeba z vaší strany kvitovat to, že pokud se něco stane a nikdo není (nesrozumitelné), tak se to snažíme napravit a to se i děje. Takže jsou to opatření Ministerstva zdravotnictví, která předkládá ministr zdravotnictví, my si to necháme vysvětlit a následně to schvalujeme. Schvalujeme to s jediným cílem - ochránit životy našich občanů. Ta situace není dobrá, počty nakažených stoupají a v podstatě i počty hospitalizovaných stoupají, takže situace není dobrá. Proto děláme ta opatření a pokud to sledujete v Evropě, tak je to všude stejné, všude na síti nebo opozice říká stejné věci, protože samozřejmě kdybyste vy byli ve vládě, tak to bude fungovat všechno perfektně. To si všichni tady pamatují, jak to fungovalo za vás. Děkuji.

