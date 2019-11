Premiér Babiš: Máme o 3600 kontrol méně

Já bych chtěl jenom reagovat, že předpokládám, že nám jde o věc. To znamená, že nechceme duplicitní kontroly. Ještě zopakuji jednou ta čísla. U samosprávy v roce 2010 - 2 656 kontrol - určitě si vzpomenete, kdo byl tehdá ve vládě. A v roce 2018 - 365. Takže to je o 2 300 kontrol méně. Takže já nevím, jestli skutečně nějaké zákony nám v tom ještě pomůžou. Děláme maximum pro to, abychom to eliminovali a samozřejmě já můžu konzultovat s kolegy, jestli ty čtyři zákony - a já je neznám konkrétně - nám k tomu pomůžou i vzhledem k počtu těch zákonů, které tady čekají na projednání. A taky jsem vám tady před chvílí řekl, jak to vypadá například se zákonem o kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, který bychom potřebovali.

Takže zkusme prosadit to, co tady máme na stole, ale nicméně já se ještě na to podívám. Otázka je - myslím, že v reále to řešíme, že to jde dobrým směrem - ale jestli nám k tomu ty čtyři zákony ještě nějak pomůžou, nicméně to ještě prověřím s kolegy.

