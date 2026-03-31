Lesy ČR: Zrekonstruovaná menší nádrž u Dětenic

31.03.2026 22:42 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vodní nádrž zvanou Knížek zrekonstruovaly za bezmála čtyři miliony korun bez DPH uprostřed rozsáhlého lesního komplexu u obce Dětenice na pomezí Středočeského a Královéhradeckého kraje Lesy České republiky. Projekt spolufinancovala Evropská unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Menší lesní nádrž s mokřadem (GPS: 50.3424056N, 15.1438656E) je součástí přírodní památky Dymokursko-Bahenské louky podél Bahenského potoka. Stabilitu její hráze vážně poškodily nutrie. Hrozilo, že se protrhne a voda samovolně vyteče nejen z nádrže, ale i z přilehlého mokřadu.

Nejdříve se ze dna zátopy odstranilo 1 200 metrů krychlových sedimentu. Pak následovaly terénní práce, takže se zmírnil sklon svahů hráze a vodohospodáři snížili i její korunu. „Hráz je nově opevněná převážně přírodními materiály, na návodní straně zejména kamenem, které brání nutriím v dalším rozhrabávání půdy a vytváření nor,“ řekl Zbyněk Morkus, vedoucí Správy toků pro povodí Labe z Lesů ČR.

Nová je i spodní výpust s železobetonovým požerákem a postranní korunový bezpečnostní přeliv. Tvoří ho skluz opevněný kamennou rovnaninou vyskládanou mezi dva betonové pasy. „Protože je přechod z vody na souš pozvolný, vznikly kolem vlhké louky nebo pásy vegetace, v nichž se daří různým rostlinám a živočichům,“ dodal Morkus.

Obdobné projekty v době klimatické změny znatelně prospívají krajině, fauně i flóře. O desítkách dalších financovaných Lesy ČR v rámci programu Vracíme vodu lesu se dočtete ZDE.

Zdroje:

http://www.vracimevodulesu.cz/

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Lesy ČR , TZ

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

