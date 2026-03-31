Lesy ČR: Zrekonstruovaná menší nádrž u Dětenic

Menší lesní nádrž s mokřadem (GPS: 50.3424056N, 15.1438656E) je součástí přírodní památky Dymokursko-Bahenské louky podél Bahenského potoka. Stabilitu její hráze vážně poškodily nutrie. Hrozilo, že se protrhne a voda samovolně vyteče nejen z nádrže, ale i z přilehlého mokřadu.
Nejdříve se ze dna zátopy odstranilo 1 200 metrů krychlových sedimentu. Pak následovaly terénní práce, takže se zmírnil sklon svahů hráze a vodohospodáři snížili i její korunu. „Hráz je nově opevněná převážně přírodními materiály, na návodní straně zejména kamenem, které brání nutriím v dalším rozhrabávání půdy a vytváření nor,“ řekl Zbyněk Morkus, vedoucí Správy toků pro povodí Labe z Lesů ČR.
Nová je i spodní výpust s železobetonovým požerákem a postranní korunový bezpečnostní přeliv. Tvoří ho skluz opevněný kamennou rovnaninou vyskládanou mezi dva betonové pasy. „Protože je přechod z vody na souš pozvolný, vznikly kolem vlhké louky nebo pásy vegetace, v nichž se daří různým rostlinám a živočichům,“ dodal Morkus.
Obdobné projekty v době klimatické změny znatelně prospívají krajině, fauně i flóře. O desítkách dalších financovaných Lesy ČR v rámci programu Vracíme vodu lesu se dočtete ZDE.
