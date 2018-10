Premiér Babiš: Máme se čím chlubit a máme potenciál být zpátky na špičce Evropy.

Často slýchám, proč na tom nejsme ještě líp. No musíme si uvědomit, jaká byla naše startovní pozice. Co dělali ti před námi. Nebo spíš nedělali.

Naše menšinová vláda bez důvěry vznikla v prosinci 2017. Takže ani ne před rokem. A tahle vláda, která na jejích výsledcích staví, byla jmenovaná v červnu 2018. Konečně máme vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci, který má podporu premiéra, spolupracuje s ministry a systematicky řeší projekt Digitálního Česka. Psal jsem vám už v minulém týdenním hlášení o těch hlavních věcech, na kterých náš Vladimír Dzurilla pracuje. Pokud jste to nezaznamenali, budu rád, když si ho přečtete. Píšu v něm, jak zjednodušíme lidem život od narození dítěte až třeba po založení firmy. Nová pravicová ministryně paní Marta Nováková připravuje opatření na odstranění byrokracie, která dneska trápí a zdržuje lidi, podnikatele a živnostníky.

A opět jsme u toho, co udělaly vlády před námi. S čím se musíme potýkat. Třeba se systémem IBM, který je na ministerstvu financí od roku 1993 a každý zaměstnanec finanční správy s ním zápasí. Nová soutěž bohužel potrvá tři roky, protože takovou máme legislativu. Nebo OKsystem na ministerstvu práce. Do IT systémů stát nainvestoval 124 miliard a to takovým způsobem, že teď mají softwarové firmy dominantní postavení. Jsme první, kdo to začíná řešit. Třeba právě na ministerstvu financí s projektem Moje daně. Za minulé vlády spíš ministerstva vnitra a financí bojovala, než aby spolupracovala. Ale o tom jsem vám už psal. Mimochodem 22. listopadu k nám přilétá můj přítel a premiér Estonska Jüri Ratas. Den nato pořádáme konferenci o digitalizaci a budeme se ptát na jejich zkušenosti. Vždyť v Estonsku trvá podání daňového přiznání dvě minuty.

Na konferenci Forbesu jsme se bavili hodně dlouho. A řeč přišla i na produktivitu práce. Pořád tady koluje klišé, jak je u nás produktivita nízká. Nikdo přitom nemluví o tom, že se při jejím výpočtu bere do úvahy spousta faktorů včetně mezd a cen výrobků. Takže tvrdit, že naše země, která ročně vyrobí skoro dva miliony aut na nejmodernějších poloautomatizovaných linkách, má třetinovou produktivitu práce oproti západní Evropě, je fakt k velké debatě makroekonomů. Mám k tomu slušnou analýzu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV