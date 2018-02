Premiér Babiš: Mohly by se zavést mistrovské zkoušky

„Je hodně legislativních věcí, které se v minulosti sice diskutovaly, ale nedotáhly se do konce. Především mistrovská zkouška. Pokud by se zavedla, samozřejmě za přísných kritérií, tak by to bylo pozitivní pro všechny,“ řekl předseda vlády Andrej Babiš.

Dalším důležitým bodem jednání bylo duální vzdělávání, propojení teoretické výuky s praxí. Premiér Babiš se se zástupci profesních spolků shodl i na znovuzavedení pozemků a dílen do školních rozvrhů, jako tomu bylo kdysi.

Za hlavní problém označil premiér nedostatek žáků a učňů, kteří mají o řemeslné profese zájem. Proto se se zástupci cechů domluvil na tom, že se pomocí legislativních opatření pokusí přispět k tomu, aby měla řemesla daleko větší prestiž, než je tomu teď.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která zastřešuje zhruba padesát profesních spolků, vyhlásila letošní rok Rokem rodinného podnikání. Navazuje tím na své aktivity v minulých letech, kterými byl Rok venkova 2017 a Rok řemesel 2016. Letos si klade za cíl ukotvit v české legislativě definici rodinného podniku, rodinné firmy a rodinné živnosti. Současně s tím připravuje desítky setkání rodinných podnikatelů napříč regiony a zavádí obory rodinného podnikání na vysoké školy. Roku rodinného podnikání poskytl předseda vlády Andrej Babiš svoji záštitu.

Psali jsme: Babiš: Čistil jsem úřad od hordy úředníků, které si tam natahali Bělobrádek s Chvojkou. Nastrkali si tam své kámoše, navrhnu změnu Premiér Babiš: Budu se soudit třeba do konce života, s StB jsem nespolupracoval Premiér Babiš: Gratulace Karolíně Erbanové k zisku bronzové medaile Premiér Babiš se setká se zástupci profesních spolků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV