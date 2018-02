Babiš: Čistil jsem úřad od hordy úředníků, které si tam natahali Bělobrádek s Chvojkou. Nastrkali si tam své kámoše, navrhnu změnu

Premiér a lídr ANO Andrej Babiš se domnívá, že nejlepší variantou vládnutí by bylo, kdyby ČSSD umožnila vznik menšinového jednobarevného kabinetu hnutí ANO za dohodu na programu. Následně by sociální demokraté mohli nominovat, jak říká Babiš v Právu, ministry i náměstky.

„Nejlepší by byla současná vláda, kterou by nominovalo hnutí ANO. Tím ale neříkám, že by byla ve stejném personálním obsazení. Na detaily se mě teď neptejte. V prvé řadě chceme slyšet názor sociální demokracie Pro nás nejlepší varianta je, aby naši jednobarevnou vládu ČSSD tolerovala, aby nám umožnila získat důvěru na základě programové dohody,“ sdělil Babiš v rozhovoru pro deník Právo.

Přiznal však, že s ČSSD se rozhodně neshodne v otázce nemocenské či navyšování daní. „Shodneme se ale na důchodech, sociálních službách, boji proti migraci, sociálním bydlení a tak dále. Takže jsou body, o kterých se můžeme bavit,“ řekl Babiš, jenž chce Sněmovnu opětovně požádat o důvěru v nejbližším termínu.

Zároveň dodal, že rozhodně nebere jako podmínku to, že sociální demokracie ANO vyzvala, aby nejmenovalo do vlády trestně stíhanou osobu. „Pokud jde o mě, tak jsem byl kandidátem ANO na premiéra před volbami a platí to i po volbách,“ sdělil Babiš.

V závěru pak Babiš popřel, že by po svém nástupu dělal čistky v resortech. „Já jsem jen čistil Úřad vlády od hordy úředníků, které si tam natahali Bělobrádek s Chvojkou. Postupoval jsem ne podle politického klíče, ale podle kvalifikací. Nemáme za sebou hordu bafuňářů, kteří se klepou na funkci,“ uzavřel Babiš s tím, že ve středu bude projednáván nový zákon o státní službě, kdy by jednou z možností bylo zcela zrušit politické náměstky a odborné náměstky vyjmout ze státní služby.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef