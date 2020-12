Premiér Babiš: Můj návrh je nejvýhodnější pro 4,5 milionu zaměstnanců

reklama

Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za pozvání, děkuji za možnost tady vystoupit. Já bych chtěl velice stručně okomentovat ten můj návrh. Návrh poslance, který, myslím si, že je nejvýhodnější pro všechny. Je nejvýhodnější pro všechny zaměstnance, to znamená pro všechny zaměstnance, 4,5 milionu zaměstnanců, kteří by měli dostat od 1. ledna navýšení čisté mzdy o 7 %. Ten návrh je na dva roky, protože je jasné, že po příštích parlamentních volbách přijde nová vláda a nový parlament a bude mít rok času na to, aby dal návrh, jaké budou daně v roce 2023. Nejvýhodnější je i pro živnostníky, protože nenavyšuje daně na 19 %, nejvýhodnější je i pro zaměstnavatele, protože všichni ušetří. Mimochodem když budu mluvit o samosprávě, samospráva má 158 tisíc zaměstnanců, kteří dostanou na výplatu o 3,6 miliardy ročně navíc. Tento návrh je samozřejmě v kontextu pandemie covid-19. Myslím, že všechny ekonomiky v Evropě to dělají. My jsme byli pochváleni z OECD, dostali jsme stále stejný a dobrý rating. Tento návrh je i nejvýhodnější pro náš rozpočet, který si to může dovolit, který skutečně si to může dovolit hlavně proto, že máme nejnižší zadlužení v rámci států Evropské unie. Když samozřejmě nepočítám do toho Lucembursko, Estonsko a Bulharsko.

Myslím si, že i tento rok zadlužení vůči HDP bude nižší než v roce 2013. Celá Evropa to dělá. Samozřejmě, dneska je velice důležitá Evropská rada, která bude projednávat Next Generation Fund, to je 750 miliard eur, které si chce Evropa půjčit na 30 let. Je to 20 tisíc... 120 miliard. Tento návrh bohužel byl ve sněmovně, jak bych to řekl, zkažen tím návrhem navýšení slevy na poplatníka. Já bych chtěl jenom říci, že ta sleva na poplatníka, to málokde čteme nebo slyšíme, nás stojí už tento rok 130 miliard. Opakuji, 130 miliard nás stojí sleva na poplatníka. Není pravda, že ten návrh je pro bohaté. Není to pravda. Ten návrh je výhodný pro všechny. Když si vezmu mzdu 15 tisíc, ten, kdo má mzdu 15 tisíc, mým návrhem ušetří 761 korun měsíčně, to znamená ročně 9 132. V rámci té navrhované slevy, která tam byla, samozřejmě tady je návrh 3 tisíce, ale to samozřejmě mi nepřísluší komentovat, protože Senát se rozhodne tak, jak se rozhodne.

Já jsem sem přišel hlavně proto, abych okomentoval ten návrh. Ten dopad na rozpočet v případě tohoto čistého návrhu by byl jenom 49 miliard. Je potřeba vědět, že do rozpočtu 2021 vchází jenom jedenáct dvanáctin rozpočtu, protože zkrátka leden se tam nedostane z hlediska cashoutu, takže je to tato částka. Samozřejmě my jsme si vědomi i při tom návrhu, kdy jsem to dával, že bude potřeba udělat kompenzaci krajům a obcím. To jsme i nějak navrhovali, takže já si myslím, že, uvidíme, jak Senát rozhodne. Jak to bude v porovnání s tím, co přišlo ze sněmovny.

Já chci jenom říct, že určitě potenciál inkasa naší země do příštích rozpočtů v Evropě je velký. Jenom za to rozpočtové období 2014 – 2020 je to 300 miliard. Pro další rozpočtové období je to 962 miliard a ještě 414 miliard si můžeme půjčit, pokud budeme chtít. Takže já myslím, ten můj návrh je na dva roky, všechny ostatní návrhy jsou bez časového limitu, tzn. stávají se mandatorním nákladem. Já jsem jenom chtěl vysvětlit, proč jsem ten návrh dal. Protože znovu opakuji, že je nejlepší pro zaměstnance, zaměstnavatele, živnostníky a pro rozpočet. Děkuji za pozornost.

