Premiér Babiš: My jsme dali do pořádku veřejné finance

Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za dotaz.

No, musíme se podívat na stav našich financí, jaký byl, když hnutí ANO nastoupilo do vlády v lednu 2014. Když se podíváte na tuhle tabulku (Ukazuje poslancům do sálu tabulku.), tak vidíte, že koalice Spolu neustále navyšovala dluh. A dokonce tady v roce 2010, před volbami, pan ministr financí Kalousek strašil Řeckem a posílal tu slavnou složenku. Po volbách se dostali do vlády, a co se stalo? Navýšili ten dluh o 500 miliard až na úroveň 44,4 % HDP.

A my, když se podíváme na očekávání tohoto roku, budeme ve výšce 43,5 % HDP. To je stále méně než nám zanechala tady koalice Spolu. A to my jsme za to období snížili daně o 509 mld. a napumpovali téměř 500 mld. do ekonomiky a podpořili ekonomiku tou částkou.

Takže co je samozřejmě relevantní, je to, co říkají ratingové agentury. A co říkají ratingové agentury? Když porovnáte 2013 a 2021, ve všech ratincích jsme si polepšili.

Takže samozřejmě je před volbami, stále někdo straší nesmysly a my jsme šestá nejméně zadlužená země v Evropské unii, ale Estonsko a Lucembursko nejsou státy, se kterými bychom se měli srovnávat, nebo Bulharsko. Takže to srovnání, když se podívám podle počtu obyvatel a průmyslu, je se Švédskem, a tam víceméně patříme mezi nejlepší země Evropské unie.

A samozřejmě máme výhled konsolidace veřejných rozpočtů a ten výhled říká o tom, že zkrátka v roce 2024 budeme na 50 %. A kdybychom byli na 50 %, tak stále - protože ostatní se zadlužují - budeme mezi nejlepšími.

A není žádný důvod se něčeho obávat. To straší opozice, různí POP Ekonomové. Minule jsem četl v Deníku, jeden POP Ekonom straší, že obsluha dluhu a obsluha státního dluhu, to jsou úroky, které platíme z toho, co si půjčíme, z emise dluhopisů, kde musíme platit, ale někdy si půjčujeme za minus, takže my si půjčíme a ještě nám zaplatí, tak podívejme se na výdaje na obsluhu státního dluhu, to znamená úroky za půjčky státu, jaké nám zanechala koalice Spolu v roce 2013 - 57,8 mld., protože stále navyšovali dluh. Kdybychom my nebyli přišli do vlády, tak se nic nezmění. A my jsme dali do pořádku veřejné finance.

Takže tady jsme to snižovali (Stále ukazuje poslancům tabulku.), dostal jsem to v roce 2016 na 40 mld. a od toho momentu jeden, dva, tři, čtyři, pět let jsme stále na 40 mld. 2021 se očekává nějakých 43. To je stále výrazně nižší, než nám tady nechala Spolu. Takže ten POP Ekonom, který říká, že záhy - já jsem se ptal, co to znamená záhy, hned - že to bude 100 mld., normálně lže a potom to ta redaktorka někde opakuje v Radiožurnálu. Jo? A potom takhle ty lži se dostanou ven a potom je někteří opakují. Nesmysl.

Česká republika má skvělé finance a samozřejmě co se týče nás, tak přece všichni vědí, kam ty peníze šly. Všichni to vědí. Takže když mluvíte o dynamice, tak škoda, že nikdo nemluvil o té dynamice, když jsem tady nastoupil v lednu 2014 a šli jsme takhle dolů, ze 44,4 na 30 - tam už byla paní Schillerová, mě tady vyhodil Sobotka ve 2017, a šli jsme stále dolů. O tom nikdo nemluvil, že jsme snižovali, že jsme měli přebytek.

