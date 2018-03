Premiér Babiš: NATO musí řešit obavy našich občanů o jejich bezpečnost

Jednali spolu o spolupráci NATO s Evropskou unií i o problémech spojených s migrací.

„Bylo to velmi zajímavé setkání a rozhovor. Diskutovali jsme mimo jiné o prohlubování spolupráce mezi NATO a Evropskou unií a shodli jsme se, že je třeba, aby všechny obranné iniciativy, které vznikají v rámci Evropské unie, doplňovaly aktivity NATO. Bavili jsme se samozřejmě také o tom, že pokud chce NATO zůstat věrohodné, musí být schopno řešit hlavní obavy našich občanů o jejich bezpečnost,“ řekl po jednání premiér Andrej Babiš.

Podle premiéra Babiše je nutné stabilizovat situaci zejména na Blízkém východě a v severní Africe, kde problémy spojené s migrací a terorismem vznikají.

Andrej Babiš

Premiér v demisi

Jens Stoltenberg je prvním norským generálním tajemníkem Aliance. Funkce se ujal v říjnu 2014 a v loňském roce mu byl prodloužen mandát do září 2020. Mezi jeho dlouhodobé priority patří prohlubování spolupráce NATO-EU, prosazuje také institucionální reformy systému NATO s cílem zvýšit efektivitu vynakládání finančních prostředků a fungování organizace. Naposledy se generální tajemník NATO setkal s českým premiérem v roce 2015, kdy přijel na dvoudenní návštěvu ČR. Tehdy se s ním setkal také A. Babiš ještě ve funkci ministra financí.

Česká republika je spolehlivým spojencem a považuje NATO a systém kolektivní obrany za základní pilíř své bezpečnosti. V současné době ČR navyšuje výdaje na obranu, které by do roku 2020 měly dosáhnout 1,4 % HDP, do roku 2024 pak 2 % HDP. Díky růstu rozpočtu plyne také více investic do rozvoje našich vojenských schopností, včetně náboru nových vojáků. Kromě toho se ČR účastní zahraničních misí, například v Afghánistánu nebo Iráku, přispívá do Sil rychlé reakce NATO či k posilování východního křídla Aliance svou přítomností v Pobaltí.

autor: PV