Premiér Babiš: Národní dispečink lůžkové péče funguje perfektně

Vážení spoluobčané, dámy a pánové. Vítám vás v mém pravidelném pořadu Čau lidi. Jsem rád, že se díváte. Pandemie covid-19, to je hlavní téma dnešního pořadu. Situace není dobrá. Já bych znovu zopakoval. Pokud to chceme společně zvládnout – a žádná vláda na světě to nemůže bez spolupráce s občany zvládnout – je nutné omezit kontakty. A potom samozřejmě jsou ty 3R. Ruce, roušky, rozestupy. Je skutečně potřeba to brát vážně. Situace v nemocnicích není dobrá. My máme z hlášení z dnešního dne v nemocnicích 6 741 hospitalizovaných. Sice to není jako ten peak 4. 11, bylo 8 200, ale máme na jednotkách intenzivní péče 1 125 osob.

Já bych nejdříve chtěl skutečně odmítnout, a já chápu, že covid se zpolitizoval, bohužel, ale musím odmítnout ta různá prohlášení zástupců z Karlovarského kraje a různých politiků. Prosím vás, my jsme 8. října zavedli národní dispečink lůžkové péče, 8. října, který funguje. Funguje perfektně. Tady jsou všechny kapacity lůžek, lůžek na JIP, kde kapacita je 1 900, tudíž máme ještě volná lůžka, asi 775. A v rámci tohoto systému požádal Karlovarský kraj o přesun jejich pacientů. A to se i stalo. Tak já vůbec nerozumím těm různým výzvám, a hlavně politikům, kteří by měli vědět, že tento dispečink funguje. Takže my jsme zařídili, aby 9 pacientů z Karlovarského kraje, to znamená 8 z Chebu a 1 ze Sokolova byli přemístěni. Pět šlo do Prahy do ÚVN a Motola, to byli pacienti s potřebou kyslíku, a 4 šli do Plzeňského kraje a do Ústí, do Ústeckého kraje. A ti šli na umělou plicní ventilaci.

Takže já zásadně odmítám politizování. Přestaňte už z toho dělat politiku. Tady jde o životy lidí. Nekritizujte věci, které neexistují. Pěkně vás o to prosím. Protože my máme tady Integrovaný centrální řídící tým, který to řeší. I tu pomoc, která jde hlavně do krajů. 900 vojáků pomáhá v této chvíli v různých krajích v nemocnicích, domovech seniorů, ale také i ve fakultních nemocnicích. Takže to je první věc.

Druhá věc. Jak to funguje s testováním. Zase plno dezinformací v prostoru – jestli testujeme, netestujeme. Tady je nová statistika z 10. ledna. My jsme 4. ledna, hned po Vánocích testovali dohromady 84 808 testů, z toho bylo 49 862 antigenních testů a 35 tisíc PCR testů. Takže ta kapacita, v minulosti vždycky kritizovaná, 20 tisíc, 30 tisíc, je dneska 57 613. A v podstatě kapacita antigenních testů, celková kapacita, je až 539 tisíc. Takže kapacity máme, testuje se. A pokud někdo tvrdí, že se netestuje, neříká pravdu.

Další věc. Odměny studentům lékařských fakult. Včera jsem o tom mluvil, volala a psala mi jedna studentka, že bylo řečeno, že vláda anebo stát nemá jasno. Má jasno. Nebudou danit, nebudou. Ani v prvním kole. Nevím, proč by danili. My jsme strašně rádi, že nám pomáhají. Takže zítra v 8:00 je Rada pro zdravotní rizika, a tam ministři zdravotnictví a financí to vyřeší. Tečka. Nebudou danit. Ještě jsem řešil problém slovenských studentů, kteří jsou pojištěni na Slovensku. Mluvil jsem s náměstkem VZP. Pokud bude potřeba, taky to vyřešíme.

Teď očkování. Očkování to je samozřejmě to hlavní, co řešíme. A tady je velice důležitá spolupráce s hejtmany. A já musím říct, že spolupráce s hejtmanem Kubou funguje velice dobře. Komunikujeme, píšeme si, konzultujeme, řešíme věci. A je taky členem Rady vlády pro zdravotní rizika, a bude účasten samozřejmě toho jednání zítra v 8:00. V 10:00 máme jednání s hejtmany. Protože samozřejmě ta spolupráce, abychom společně zvládli to očkování, je velice důležitá.

My jsme doposud dostali 101 plat, každé to plato má 975 vakcín při 5 z jedné lahvičky. Určitě jste zaznamenali, že konečně i Evropa doporučila 6 dávek z jedné lahvičky. My jsme byli první v EU a iniciovali jsme to. Už 30. 12. naše nemocnice mohly natáhnout z lahvičky 6. dávku v pohodě. A je to 20 procent navíc. Ty dodávky, které jsme dostaly, byly rozděleny mezi nemocnice v systému Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva obrany. Dostali 74 plat, a kraje dostaly 27. Je jasné, že tady musí být absolutně perfektní spolupráce a perfektní evidence. Protože po zaočkování se to dává do ISINu. My k tomu uděláme speciální prezentaci. Já příští týden navštívím ÚZIS, ve čtvrtek. Bude to těsně před tím, než začne 15. ledna rezervační systém pro seniory nad 80 let.

Co se týče těch dodávek. My v této chvíli máme objednáno od firmy Pfizer/BioNTech 8 milionů dávek. Evropa teď vyjednává o dalším množství 200 milionů dávek, kde samozřejmě budeme chtít využít maximálně kapacitu. My bychom měli dostat od Pfizeru v prvním kvartálu 1 milion 58 tisíc dávek a od Moderny, která začne dodávat od pondělí, prvních 20 tisíc dávek, které půjdou do Moravskoslezského kraje, 240 tisíc dávek. Druhý kvartál: Pfizer – 2 miliony 220 tisíc + vyjednáváme o té další dodávce s EU, což by znamenalo až milion dávek navíc. Takže v této chvíli je to Pfizer, Moderna – 1 pololetí – 4 miliony 278 tisíc dávek, a potenciál další milion.

Důležité je, že my zatím máme 31 očkovacích center jako příjemci dodávek od Pfizeru, ale posouvají to dál, a vzniklo z toho asi 84 míst, které dostávají a očkují. Takže my samozřejmě musíme urychleně zapojit, a já samozřejmě mluvím s pediatry, těch je 1900. Skvělé by bylo, kdybychom se domluvili s lékárnami, protože lékáren je 2 800. A to je skutečně skvělé místo. Pokud by se to povedlo, že by očkovali taky. To by bylo fantastické. Ambulantní specialisté, praktici, zubaři a tak dále. Takže my potřebujeme mít tuhle síť, abychom ulehčili nemocnicím, a aby vznikla tady tahle síť. A samozřejmě se připravují ta očkovací centra. Jihočeský kraj připravuje, Brno to má připravené, fakultní nemocnice na BVV, a taky v Praze připravujeme tento systém. Tohle všechno organizuje Integrovaný centrální řídící tým, kde hlavní slovo mají vojáci. Co se týká IT systému, tam je hlavní tvář a zodpovědný člověk pan Dzurilla. Takže tohle všechno funguje. My budeme řešit definitivně tu strategii, k tomu přišli připomínky od ministerstev, od krajů, a v pondělí bychom to snad mohli uzavřít.

Velice důležitý termín je 15. ledna. 15. ledna začíná centrální rezervační systém – crs.uzis.cz. Tam se mohou registrovat senioři nad 80 let. Velice důležité je, a chci poprosit, aby i rodiny pomohly seniorům, aby se registrovali na on-line formuláři. Určitě je plno seniorů, kteří nepoužívají počítače. Ale určitě děti, rodina by jim mohly pomoci. A to by nám strašně ulehčilo situaci, protože máte možnost tuhle, a tu bychom jako stát preferovali z hlediska kapacit, ale potom jsou praktici, kteří vás mohou nahlásit, váš praktický lékař, no a potom tady máme linku 1221, kde je automat a kde vám operátoři pomohou vyplnit ten formulář a dají vás do toho systému a zarezervují váš zájem. Takže toto je důležité, 15. ledna začínáme. Budeme to samozřejmě sledovat. Uvidíme, jak to bude fungovat. Budeme i operativně reagovat.

Ta situace je taková, že v této chvíli je samozřejmě velké množství zájemců o očkování. Ty dodávky, znovu opakuji, že všechny členské státy nakupují od Evropské komise. My nemáme právo nakupovat mimo. Ani nechceme, protože takhle jsme se domluvili. Ano, v této chvíli těch vakcín je málo, ale bude jich postupně přibývat. A my se musíme připravit na to obrovské množství, které bude chodit. Abychom to všechno zaočkovali. Vaše dotazy, prosím vás, na ruskou vakcínu. Není pravda, že by Maďarsko se domluvilo, nebo čínská vakcína. My tady máme SÚKL, je to nějaký systém, a nikdo v Evropě tyhle vakcíny nepoužívá.

Takže tolik k vakcínám. Řešíme to samozřejmě každý den. Bylo velice složité zjistit, kolik vůbec je naočkováno lidí. Protože 31 center, které se najednou změnilo na 85, musí to jednotlivá centra skutečně to evidovat do toho ISINu, on-line. Abychom měli správná čísla. Já jsem tomu věnoval celý pátek. Vyšlo mi to cirka 40 tisíc. Další dodávka od Pfizeru přijde příští týden. My skutečně musíme zlepšit tu evidenci a zlepšit komunikaci těch jednotlivých očkovacích center, centrální evidencí.

Co se týká dalších ekonomických věcí. Paní ministryně Schillerová prezentovala výsledky rozpočtu. Důležité je, aby jste věděli, že minulý rok jsme pomohli, poskytnutá pomoc v rámci covidu je 283,4 miliardy. Zároveň úvěrové moratorium ke konci října je 306 miliard. Nejdůležitější informace, kterou jsem vám sděloval celý rok, ta se potvrdila – jaké máme zadlužení. Zadlužení máme vůči HDP 36,9. Takže jak jsem avizoval, bude to méně, než jsme převzali dluh od demobloku. V roce 2013 byl dluh vůči HDP 40.6, tady vidíte, jak jsme to všechno snižovali, až do roku 2019. Teď přišel samozřejmě covid, a to je ta hlavní příčina. Ale my jsme nemohli nechat lidi na holičkách. Zaměstnance, podnikatele, živnostníky a tak dále. Takže proto ten dluh stoupl, ale stále je menší, než když jsem nastupoval na post ministra financí v lednu 2014. A stále jsme jedni z nejlepších. Proto si to můžeme dovolit, a proto jsme snížili všem zaměstnancům daně. Od 1. ledna budete platit méně daní. Je to celkem 85 miliard do výplat všech zaměstnanců. Všech zaměstnanců státních, soukromých, samosprávy, zkrátka všude. Minulý rok, investice. Absolutní nárůst. 173 miliard. Tady vidíte, investujeme. Všude se staví, to každý musí přeci vidět.

Já jsem samozřejmě rád, že jsme ani nevyčerpali ten deficit, který byl 500 miliard, a všichni stále opakovali: 500 miliard. Nakonec ten schodek je 367 miliard. Ano, je vysoký, ale v porovnání s jinými zeměmi si myslím, že jsme stále na tom velice dobře. Takže rozpočet dopadl dobře, protože jsme získali z hlediska příjmů o 133 miliard více, než jsme plánovali. To znamená, že na daních to bylo 55 miliard navíc a z EU o 26 miliard. Z hlediska těch 283 miliard, které jsme dali pro lidi v rámci covidu, například na ošetřovné – 12 miliard, program Antivirus – 37 miliard, kompenzační bonus – 24 miliard. V tom pokračujeme. Paní ministryně Schillerová posunula o 2 měsíce termín pro přiznání k dani z nemovitých věcí a k silniční dani, a to až na 1. dubna. To jsou důležité zprávy. Běží kompenzační bonus ve výši 500 korun denně pro zasažené podnikatele.

Chtěl bych říct, že dnes je demonstrace, kterou organizují různí podnikatelé. Pan Daniel Landa tomu dal tvář. My se známe dlouho, a před časem jsme spolu měli videocall. Byl tam i Jan Ledecký, představovali nám nějaký projekt, jak řešit kulturní představení a koncerty. Takže mě to mrzí, že demonstrují. Protože si myslím, že děláme maximum pro to, abychom hlavně hospodským a restauracím pomohli.

Já vám řeknu čísla, jak je podporujeme. Mají kryté mzdy, odvody, nájemné. Kdo je OSVČ, ten má ještě kompenzační bonus. A nyní navíc je speciální bonus přes počet zaměstnanců. Takže hospoda v menším městě o 5 lidech, která platí nájemné 30 tisíc, dostane u nás kolem 270 tisíc měsíčně podporu. A kolik je to v Polsku? Jenom 216 tisíc. V Rakousku jenom 170 tisíc. V Německu stejně jako u nás. Takže já nechápu, proč tyhle demonstrace, když skutečně děláme maximum pro to, abychom tyto podnikatele podpořili. Havlíček pokračuje v těch programech podpory pro podnikatele, dělají jich 10. Ošetřovné, nájemné, kultura, sport… Snaží se podpořit podnikatele, bojuje za každou firmu. Prosadil zase dva nové programy. Takže si myslím, že to musí být vidět. Někteří mi píší: ano, dostal jsem tolik podpory, že i kdybych podnikal, tak bych možná tolik ani nevydělal.

Takže, prosím vás, na závěr. Zkusme se skutečně zamyslet nad tím, v jaké jsme situaci. A ten covid je přírodní katastrofa. Je to zákeřný vir. Umírají lidé, i mladí lidé. A bylo by dobré, kdyby média i oslovila zaměstnance nemocnic, covidových jednotek. Já s nimi mluvím. Jak bojují na pokraji svých sil. Aby si to i ostatní uvědomili, kteří nedodržují ta opatření. Zase nějaké tajné akce v nějakém baru, a tyto věci. Takže prosím vás o tu mezigenerační solidaritu. Zkusme se teď spolu semknout. My samozřejmě uděláme maximum pro to, aby se lidé očkovali rychle. Musíme to společně s kraji zvládnout. Ale vidím velké rezervy v tom našem chování. Takže znovu vás o to žádám a prosím. Protože je to strašně důležité, aby tento rok byl lepší než ten minulý. Já vám za to moc děkuji.

