Premiér Babiš: Naše ekonomika rekordně roste

reklama

Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi.

Dnes samé dobré zprávy. Nejlepší zpráva je ohledně stavu našich financí. Vy stále posloucháte od médií a od opozice, jak jsme na tom špatně. Není to pravda. Jsme na tom velice dobře. O tom svědčí i ty ratingy, které máme stále skvělé. Poslední zpráva je, že veřejný dluh ČR je 43,3 procenta vůči HDP, a to je stále méně, než byl dluh v roce 2013, to bylo 44,4 procenta HDP. A do roku 2013, kdo tady bačoval? No přeci koalice SPOLU. A to ještě dobře víte, kolik stovek miliard jsme museli kvůli covidu dát do naší ekonomiky.

Tato čísla jsou do konce prvního čtvrtletí 2021. My jsme zároveň i předplatili náš dluh, a to v prvním čtvrtletí v hodnotě 172,4 miliardy korun – jsme předplatili dopředu za dobrých podmínek. Teď jsme šli na trhy. Ministerstvo financí ve středu prodalo euro dluhopisy za 200 milionů euro se záporným výnosem -0,178 procenta. To znamená, že věřitelé nejen že nám půjčí, ale za to, že nám půjčí, nám ještě zaplatí 2,1 milionu euro. Takže dobrá zpráva je oproti poslední aukci se záporným výnosem 0,015, která se uskutečnila v červenci 2020. Stále máme skvělou pověst, skvělý kredit.

Další zpráva je, že hospodaření samospráv, a my jsme dali velké peníze samosprávám, krajům a obcím. Tam, kde žijete. Toto hospodaření je v přebytku 51,1 miliardy. Peníze na účtech samospráv se meziročně zvýšili o 37 procent na 305 miliard. Takže naše ekonomika roste rekordně, a s tím i výběr daní. A ty daně rozdělujeme a dostávají je obce, kraje a stát. V červnu se daňové příjmy samospráv zvýšily o 11 procent.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dále jsme přidělovali a rozdělovali peníze. Paní ministryně Schillerová podepsala převod 322 milionů do rozpočtu Ministerstva obrany na odměny vojákům. Dále pro hasiče a policisty 920 milionů korun, to je těch slíbených 20 tisíc. A dále vouchery do lázní pro naše zdravotníky, převod 856 milionů korun od rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Dále podporujeme likviditu a byznys podnikatelů. V rámci rozpočtového opatření ministryně uvolnila 1,2 miliardy pro MPO v rámci programu covid. A dále tornádo, nezapomínáme. Já jsem tam už byl třikrát. Schválili jsme převod 1,4 miliardy korun ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj.

Jeden z nejdůležitějších úkolů této vlády je rozpočet na příští rok. Paní ministryně zahájila rozhovory. Domluvila se s ministrem kultury Zaorálkem na rozpočtu 15,9 miliardy, to je navýšení o 1,5 miliardy oproti roku 2021. Takže to jsou samé dobré zprávy. Česká národní banka zlepšila výhled veřejných financí. Takže stále patříme mezi nejméně zadlužené země Evropy. Pamatujte si to. Když jsem nastoupil, tak jsme snižovali dluh až na 29 procent vůči HDP v roce 2019. Někdo se vám snaží namluvit nějaký strach z budoucnosti. Žádný není.

Česká národní banka, nezávislá instituce, také očekává zlepšení z roku na rok. Já myslím, že je to ještě velice konzervativní, že to bude ještě lepší.

Paní Dostálová, vláda schválila 1,4 miliardy korun pro lidi zasažené tornádem. Od 24. 8. do 26. 8. zase budou na jižní Moravě týmy MMR, které tam zprostředkovávají ty smlouvy. K dnešnímu dni bylo uzavřeno 100 smluv o dotace v objemu 142,5 milionu. Celkově dalších smluv je 169 v objemu 238,4 milionu. Takže to funguje. Funguje to. My nezapomínáme. Budeme se tam stále vracet, protože je důležité to všechno sledovat. Paní ministryně Dostálová vyhlásila výzvu pro obce a kraje postižené živelní pohromou 420 milionů.

Také na kybernetickou bezpečnost, která je velice důležitá jsme poskytli 8,3 miliardy korun. Podpořili jsme 322 projektů.

Byl jsem v Drahelčicích. Neuvěřitelný příběh výjimečné starostky, která když mi napsala koncem roku 2019, měla 5 dětí, a píše: „Já bych si přála aspoň, aby jedno dítě mohlo chodit do MŠ.“ Nic tam nebylo. My jsme tam byli v říjnu 2019. V červnu 2020 se předalo staveniště. Obec dostala peníze, 46,4 milionu korun na výstavbu MŠ. Minulý týden jsme to otevřeli. Mateřská škola, krásná, třídy pro 72 dětí. A paní starostka ještě stačila porodit po šesté. Ještě stačila předložit projekt na novou školu pro 540 žáků, kterou naše vláda také schválila. Moc gratuluji. Byla tam i paní poslankyně za STAN Kovářová, ona se tam vždycky chodí nafotit. Když byla starostkou v Chýni, tak toho moc neudělala. Teď chodí tam, kde my realizujeme různé projekty. Jsou volby samozřejmě, takže paní poslankyně se tam ukázala. Jinak s tím projektem nemá vůbec nic společného.

Afghánistán. Prosím vás, já si myslím, že to, co předvedli naši vojáci v Afghánistánu, je neuvěřitelný výkon. Gratuloval jsem generálovi ve výslužbě Balounovi, našemu velvyslanci za to, co se mu povedlo. Povedlo se mu něco neuvěřitelného, všem našim vojákům. Myslím, že i naši spojenci nás dávají za příklad. Chtěl bych, a také jsem řekl, že navrhuji, aby prezident velvyslanci Balounovi dal vyznamenání. Prezident to dnes potvrdil v rozhovoru pro Blesk, že mu to vyznamenání přidělí, což je skvělá zpráva.

My jsme zachraňovali lidi, kteří pracovali pro naše velvyslanectví. Zachraňovali jsme lidi, kteří pracovali pro naše vojáky. Zachraňovali jsme lidi, kteří byli součástí naší přítomnosti v Afghánistánu. Pokud bychom je teď nezachránili, tak by asi přišli o život. Proto to byla naše povinnost, abychom se o ně postarali. A my jsme se o ně postarali, samozřejmě ti lidé jsou teď u nás. Oni se rozhodnou, jestli u nás zůstanou, dostali pobytové vízum, nebo odejdou za rodinami do Francie, do Rakouska, do Německa. Je to na nich, jak se rozhodnou.

Jak je dobrým zvykem, hned to někdo zneužívá. Je mi moc líto, že pan Okamura, který to zneužívá, zapomněl na to, že to byl právě on, který nám s Havlíčkem tady vlastně nadiktoval, řekl nám abychom přijali delegaci Afghánistánu. On je v čele meziparlamentní skupiny Česká republika–Afghánská islámská republika, která vznikla minulý rok v březnu. Říká, že země je bohatá na schopné a pracovité lidi, bohatá na surovina a že má obrovský potenciál. Tak já nechápu, proč teď říká něco jiného. Uvedl to na Afghánsko-česko-slovenském obchodním a investičním fóru v Praze.

Je mi líto, že se jinak interpretují tato slova. Vy dobře víte, a tím začíná i moje knížka, kterou podepisuji, že bojuji proti ilegální migraci. Toto není ilegální migrace. My bojujeme a vždy budeme bojovat proti ilegální migraci. A u nás nebudeme přijímat někoho, o kterém my nerozhodneme. To, že sem přišlo pár matek s dětmi a Afghánců, kteří nám pomáhali, to je úplně jiný příběh, než se někdo snaží teď interpretovat. Takže ilegální migrace je nepřijatelná. Dobře víte, že já jsem s Viktorem Orbánem 29. června 2018 vybojoval na Evropské radě to, že žádné kvóty nebudou. My máme jasný recept na to, jak řešit ilegální migraci, bojovat proti pašerákům a jak to vyřešit mimo Evropu. V tom budeme samozřejmě pokračovat.

Tolik Afghánistán. Mise skončila, mise byla úspěšná. Tím pádem je to za námi, na rozdíl od jiných zemí, které nebyly tak úspěšné, jako jsme byli my.

Anketa Která politička je nejlepší? Pekarová Adamová (TOP 09/SPOLU) 1% Maláčová (ČSSD) 2% Černochová (ODS/SPOLU) 0% Schillerová (ANO) 42% Majerová Zahradníková (Trikolora/TSS) 24% Richterová (Piráti/PirSTAN) 0% Konečná (KSČM) 15% Šojdrová (KDU-ČSL/SPOLU) 6% Šafránková (SPD) 10% hlasovalo: 16344 lidí

Teď k očkování, respektive k epidemické situaci. Ano, u nás to vypadá celkem dobře. Když se díváme na Německo, tam je 4. vlna. Nicméně, máme stále clustery, které jsou teď nově, senior centrum – ošetřovatelka neočkovaná, confirmované PCR, pozitivní test, nakazila dvě klientky. Dávejte prosím pozor, určitě to neskončilo. Máme před sebou plno práce s očkováním a testováním. Ty clustery také ještě máme, my to samozřejmě sledujeme. Trasování funguje.

Zkuste ale pochopit to, že skutečně to očkování je jediné řešení a jediná ochrana proti covidu. Já na těch autogramiádách nebo výjezdech s vámi mluvím. Mezi vámi jsou i lidi, kteří se nechtějí očkovat. Já se vás snažím přesvědčit, abyste nevěřili těm nesmyslům, které jsou na sítích, různé dezinformace.

My jsme ke včerejšku vykázali 11 201 375 aplikovaných dávek, u 5 511 851 osob je očkování dokončeno, to je 62,1 procenta populace. Ano, registrace klesá. Za minulý týden je to jenom 25 220 osob. U dětí od 12 do 15 let je registrováno na očkování 135 866 dětí. Stále máme velký počet míst na očkování bez registrace, je jich 94. Teď jsme zřídili v rámci Karlovarského filmového festivalu očkovací místo, kde od pátku se můžete očkovat. Naočkovalo se tam zatím 68 osob jednodávkovou vakcínou Janssen. Celkově se na místech bez registrace naočkovalo už 32 468 osob. Můžete se dozvědět, jak tato místa fungují na ockoreport.uzis.cz nebo můžete zavolat na linku 1221, kde vám bezplatně poskytnou tuto informaci.

Máme teď 39 mobilních týmů. Všechny fakultní nemocnice zřídily mobilní očkovací týmy, krajské a další. V rámci výjezdů mobilních očkovacích týmů se naočkovalo již přes 5 000 osob. Chci znovu poprosit starosty obcí a zaměstnavatele o spolupráci s krajskými koordinátory očkování a mobilními očkovacími týmy.

Ohledně třetí dávky. Příští týden zasedá EMA. Předpokládám, že Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o tom, jak, kdo, od kdy bude mít možnost očkovat se třetí dávkou. Vakcín máme dost.

Blíží se návrat dětí do škol, návrat z dovolených. Pěkně vás prosím, skutečně využijte tu možnost, abyste se naočkovali.

Ohledně výjezdů. Určitě jsme zaznamenali moje videa, že jezdím do krajů. Ale nejenom na autogramiády, ale i na to, abych zjistil, jaké jsou tam problémy. A hlavní problém většiny krajů je dopravní infrastruktura. To znamená obchvaty, dálnice. Teď jsem navštívil Zlínský kraj, kde samozřejmě řešíme D49. Zhotovitel byl vysoutěžen v roce 2009. Na stavbě byly provedeny přeložky sítí a silnic nižších tříd. Bohužel jsou tam ale různí aktivisté, kteří jsou proti. Je neskutečný odpor. Přitom ve Zlíně skutečně doprava je peklo. Takže by bylo dobré, kdyby příslušné instituce… Já vím, že soudy jsou nezávislé. Aby vnímali, jaký je život občanů ve Zlíně. Doufejme, že to dokončíme a že tu stavbu zahájíme někdy v říjnu nebo v listopadu 2021.

Těch staveb, které realizujeme ve Zlínském kraji, jako obchvat Otrokovic, to se předpokládá zprovoznění 2021, nebo silnice Kunovice – průtah dopravní a bezpečností opatření, dálnice Babice-Staré město – 8,5 kilometru v roce 2023, dálnice s předpokladem zprovoznění 2024, 26,6 kilometru. Hulín-Fryšták, Staré město-Moravský písek. Napajedla a tak dále…

Takže makáme. Investujeme. A i proto se ta ekonomické situace zlepšuje.

Ohledně peněz. Zlínský kraj v roce 2013 měl příjmy 8,5 miliardy, v roce 2020 už 15,5 miliardy. A za polovinu tohoto roku 10,4 miliardy. Takže dvojnásobek. Na účtech mají 5,7 miliardy, červen 2021. Jednoznačně to funguje, naše hospodaření funguje.

Přerov. Nekonečný příběh trasy Říkovice-Přerov, obchvat Přerova, 10 kilometrů. Bojujeme. Bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu, probíhá výběrové řízení. Samozřejmě je plno aktivistů. Děti Země, kteří tomu nepřejí, Krajina Dluhonice a tak dále… Já to nechápu. Vždyť všichni, kteří bydlí v Přerově vidí, že je to peklo. Takže by bylo dobré, aby i ty orgány si to uvědomily. A ty soudci. Ano, jsou nezávislí, ale aby se nad tím zamysleli. Přeci to všichni potřebujeme.

No a na závěr mám tady plno papírů k tomu, jak vlastně probíhají ty výjezdy. My, a já jsem za poslední týden navštívil asi 26 míst, chodíme za lidmi, nabízíme knížku, bavíme se lidmi. A všechno z naší strany je v klidu. Nikoho nenapadáme. Naše hnutí nechodí nikam, nechodí protestovat, neposíláme lidi protestovat na mítinky jiných parlamentních stran, které se ucházejí o vaši přízeň ve volbách. Chováme se slušně.

Co se teď stalo. Stalo se to, že jsme zjistili, že jiné strany to nedodržují. Například taková jedna paní, která kandiduje za uskupení Trikolóra-Soukromníci-Svobodní v Ústeckém kraji a strašně křičí. Ta paní strašně křičí. Já už jsem si nechal koupit štuple do uší. Ty lži, to se nedá poslouchat. Ona křičí vlastně, jak ta jejich předsedkyně. Já vůbec nechápu, proč to dělají. Proč nám narušují mítinky. Asi už to chápu.

No a potom samozřejmě máme tady hnutí STAN. To je takové hnutí, které se tváří, že zastupuje starosty, ale jenom některé. To znamená, oni i zneužili „starostové a nezávislí“, a občané mají pocit, že STAN jsou starostové, že i jejich starosta. Ale nejsou, to je takový trik. No a pan předseda Rakušan měl vícero vystoupení. Kdy říká například ve tweetu 6. června: „Kampaň bude zlá, soupeř bez morálních a finančních limitů, jakým je Andrej Babiš, je schopen doslova všeho. Proto si Vaší podpory pro naši koalici tak moc vážím. Věřím, že ve volbách lze zvítězit programem a slušností.“ Tak pan Rakušan lže už v tom tweetu, protože všichni máme stejný limit, to je 90 milionů. Oni si ale netroufali na nás samostatně, proto šli do těch koalic PirátoSTAN a SPOLU. Kdyby šli sami, tak bych viděl ten rozdíl v té podpoře voličů. Tady napsal na Facebooku pan Rakušan: „Někdy vidím zblízka naprosté dno politického boje.“ „Naše politika je založena na slušnosti a konstruktivním přístupu,“ říká pan Rakušan.

Takže pane Rakušan, prosím vás. Za vás kandiduje nějaký Kuchař, to je dvojka Karlovarského kraje. Ten už byl členem ODS, potom kandidoval za hnutí Pro, kandidoval za Hlavu vzhůru, kandidoval Pro zdraví a sport. Teď kandiduje za vás, je to dvojka. Tento pán mě sprostě uráží. Takže by bylo dobré, když něco deklarujete, aby to zkrátka platilo. Protože potom jsou to jenom prázdná slova.

No a co se stalo ve Zlíně. Ve Zlíně přišli aktivisté. My jsme si mysleli, že to jsou nějací lidé, kteří se nechtějí očkovat, ale nakonec se ukázalo, bylo to asi 10 lidí, že to jsou lidé od vás, pane Rakušane, od vás ze STANu. Že je to ten člověk, který mi sprostě nadával, ale nadávali občanům. Byli tam i rodiny s dětmi. Normálně občané si přišli pro knížku, a tenhle člověk tam vulgárně urážel i tyto lidi, i mě, i primátora a všechny. Víte, proč to tak je? No, protože tento člověk je váš kandidát do Sněmovny, a je samozřejmě navázán na vašeho pana místopředsedu Gazdíka, ten už je 19 let v politice. To je ten, který permanentně lže o Bečvě od září 2020. Přitom dobře víte, že už to bylo vyšetřeno, i policie to vyšetřila, a že to bylo firma Energoaqua, že to potvrdil i ten posudek.

Takže tenhle pán, pan Gazdík, který je na druhém místě vaší kandidátky udělá všechno pro to, aby se tam dostal. Proč? Protože takový měsíční hrubý plat poslance je 175 800. On je místopředseda výboru, to je 194 300. Samozřejmě je tam kvůli tomu, aby měl ty příjmy. I ti vaši členové, aby měli nejvíce vaši starostové. Mě by zajímalo, kdyby tito lidé nebyli v politice, jak by se vůbec uživili. Takový pan Gazdík je v mandátovém výboru, výboru pro vědu, podvýboru pro kulturu, ve vyšetřovací komisi na Bečvu – nevím, proč děláte vyšetřovací komisi na Bečvu, když to už policie vyšetřila.

Takže toto je ta vaše slušnost? To je to, co deklarujete? Na nás útočíte, my nic takového neděláme, ani to dělat nebudeme. A tihle vaši lidé, kteří se tváří jako aktivisté, tak jsou vaši kandidáti do Sněmovny. Takže žádná slušnost, jenom řeči. Tak si tam prosím skutečně udělejte pořádek, protože my na vás neútočíme. Jenom když vy útočíte na nás. A já si to nenechám líbit tyhle lži, podrazy a útoky. Někteří ti lidé dokonce byli schopni fyzicky útočit na naše příznivce. Doufám, jak jste deklaroval, že to i splníte. Já vám za to moc děkuji.

A vám všem děkuji za pozornost, těším se příští neděli.

Psali jsme: Premiér Babiš: Ne, tohle fakt není hoax Premiér Babiš: Ani jeden migrant. Prostě NE Premiér Babiš: Taková důležitá funkce má být rozhodnuta novou vládou Premiér Babiš: Čím hůř pro nás všechny, tím hůř pro Babiše

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.