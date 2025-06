„Dařilo se nám, a najednou tohle“. Fiala je naštvaný, ale reakce na bitcoin prý byla příkladná

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News seděl ve studiu jediný host – předseda vlády Petr Fiala (ODS) a snažil se vysvětlit, co teď bude dál nejen s vládou po vypuknutí bitcoinové kauzy Pavla Blažka, jenž má členství v ODS pozastaveno.

„Já musím říct, že ta kauza mi nedělá radost. Mě to hrozně štve. … Můj pocit je, že je to štve,“ začal se Fiala hned v úvodu pořadu rozčilovat. Vláda čtyřkoalice podle premiéra provedla zemi celou řadou krizí, stejně tak prý lidé cítit, že se začíná ekonomicky dařit, lidé to začali cítit, a teď najednou takováto kauza.

Uvítal, že Pavel Blažek za pár hodin odstoupil a teď se dějí kroky, aby se situace vyřešila. „Stala se chyba, ministerstvo spravedlnosti špatně vyhodnotilo situaci. Pavel Blažek odešel nejen z ministerstva, ale i z politiky. Já myslím, že je to příkladné. Moc podobných případů nenajdete,“ zdůraznil Petr Fiala.

Za pozitivní považuje, že český stát na kauzu reagoval, takže se nepodařilo očistit podezřelé peníze. „Stát zafungoval. A aby se ta kauza objasnila, tak jsem zbavil mlčenlivosti ředitele Finančně-analytického útvaru, aby mohl otevřeně promluvit před poslanci,“ uvedl Fiala.

Ani podle Petra Fialy to však nemění nic na tom, že se stala chyba a Ministerstvo spravedlnosti ČR přijalo dar, který přijmout nemělo.

Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 1% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12259 lidí

Prozatím nebyla ona miliarda na nic použita, jsou to peníze, které leží v rezervě a stát s tím prý zatím nic nedělá. Premiér v této souvislosti vychválil práci ministra financí Zbyňka Stanjury. „On dělá svou práci v těžkém období a dělá ji výborně,“ zdůraznil Fiala.

Podle předsedy vlády neexistuje důvod, aby Stanjura rezignoval, protože se o tom daru dozvěděl až ve chvíli, kdy už byl přijat. „Takže neměl možnost zabránit tomu přijetí. Ale říkám, to rozhodnutí, jestli dar přijmout, bylo plně v kompetenci ministerstva spravedlnosti,“ řekl Fiala.

V koalici je prý co vysvětlovat, ale partneři si to prý všechno vysvětlí, protože jsou si vědomi toho, že je třeba zachovat prozápadní směřování Česka. A pokud by hnutí STAN plánovalo odejít ze sálu při hlasování o nedůvěře vládě, které chce vyvolat hnutí ANO, premiér si o tom chce s poslanci STAN ještě promluvit. „Jsem přesvědčen, že si vláda důvěru udrží,“ podle něj situace v koalici SPOLU vypadá stabilně. „Já nemám pocit nějaké nedůvěry, ale to naštvání tu je. Naštvaný jsem i já, protože nám se dařilo, a najednou tu bylo tohle,“ kroutil hlavou Petr Fiala.

Podotkl, že už absolvoval několik debat; v Ostravě a v Pardubicích se lidé na bitcoinovou kauzu ptali. „Lidé mají plno nejasností a málokdo té kauze opravdu rozumí, takže to se projevuje i v těch otázkách. Ale ještě jednou. Stát o nic nepřišel. Stát udělal chybu etickou. Tu jsme mohli zamést pod koberec. Ale my jsme řekli ne. A řešíme to. Např. se ukázalo, že pokud chtěl někdo podvést stát, tak se mu to nepodařilo," zdůraznil premiér. Přiznal však, že sám se v bitcoinové kauze tolik nevyzná. „V případě bitcoinu pokorně přiznávám, že nikdy jsem žádný neměl, nikdy jsem s nimi nepracoval, ani jsem nedostal žádný od pana Blažka, na což se mě ptali v Pardubicích," podotkl Petr Fiala.

Petr Fiala: Jestli někdo říká, že se Green Deal zruší, tak to není reálné

Anketa Máte důvěru v Evu Decroix? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8339 lidí

„Já vás dneska překvapím a budu pokorný k těm průzkumům, i když je normálně nekomentují. Je jasné, že lidé jsou znejistění. Já mluvím s lidmi, vysvětluji jim to a věřím, že se znovu vrátíme na posilující trajektorii,“ pravil Petr Fiala.

Opírá se přitom o čísla, jež ukazují, že Česku se začíná dařit lépe, ale bylo to za cenu toho, že vláda přijala řadu nepříjemných operací včetně zvýšení daní, „což já jsem nechtěl,“ zdůraznil Fiala. „Kolo inflační spirály roztočil Andrej Babiš a my jsme to dokázali vyřešit,“ prohlásil Petr Fiala, a že teď je inflace asi 2,3 %.

„Jsme devátá nejzdravější ekonomika v EU. Jsme druhá nejvíce investující ekonomika v EU. Máme vyšší růst, než je průměr EU. To jsou všechno parametry, které si lze ověřit. A co je pro mě důležité, přitom všem lidem rostou mzdy a začínají to cítit. My jsme dokázali investovat do bezpečnosti, do dopravní infrastruktury, do školství, a přitom jsme dokázali konsolidovat veřejné finance. V paritě kupní síly jsme dokázali dohnat země jako Japonsko nebo Jižní Korea,“ podotkl předseda vlády.

Pokud jde o bezpečnost, je Petr Fiala dle svých slov připraven v dnešní nelehké době tzv. tvrdé výdaje na obranu postupně dostat na 3,5 % a další 1,5 % mají jít na související projekty.

V závěru debaty došlo na Green Deal. „Jestli někdo říká, že se to všechno zruší, no tak to není moc reálné, protože to neodpovídá náladám v Evropě,“ podotkl předseda vlády.

Na srdci mu prý leží jak prosperita Česka, tak co nejlepší životní prostředí. A proto také Green Deal brzdí, aby si Česko udrželo konkurenceschopnost. Ale kompletní zastavení Green Dealu nevidí Petr Fiala jako reálné.

