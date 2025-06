Pokus o ničení mítinku Motoristů skončil humorně

Na mítink Motoristů sobě v Českých Budějovicích dorazilo několik klimatických aktivistů, kteří se snažili událost narušit. Vladimír Pikora je ale uzemnil svým osobitým projevem.

„Kdyby měli argumenty, tak sem přijdou, budou s náma mluvit. Ale protože nemají rádi demokracii, tak na nás budou pískat. Mají strach z toho, jak lidi budou volit. Ale my moc dobře víme, jak budou lidé volit, protože lidé chtějí energie, chtějí doma teplo, chtějí jezdit,“ řekl Pikora.

Poté na chvilku pískání přestalo, což Pikora briskně okomentoval. „Hele, dochází jim dech,“ prohlásil a pokračoval v projevu.

„A víte, proč tohle lidé nemají? Protože EU vymyslela takovej nesmysl, jako jsou emisní povolenky. Všichni z nás by mohli mít levnej benzín a naftu, levně bydlet, ale pak přijde zelenej mozek a řekne, že se máme moc dobře, že máme rádi zimu a rádi chodíme bosi,“ mluvil dále Pikora.

„A tohle všechno máme drahý, ani ne tak kvůli lipské burze, ale kvůli tomu, že soudruzi nás nutěj platit tyhle emisní povolenky. A díky těmto soudruhům se budeme mít ještě líp. Pohonný hmoty ještě zdraží, a pokud si někdo myslel, že si koupí normální auto, tak si koupí elektrický auto z Číny. To mají rádi, oni nechtějí, aby se tady prodávaly český kvalitní auta,“ hřímal Pikora.

„Proč nepískáš, nám to chybí, zapískej víc,“ proložil Pikora opět projev slovy směrem k protestujících aktivistům, kteří drželi transparenty jako „Naše planeta není vaše dálnice“.

Právě díky zeleným „soudruhům“ podle něj rekordně rostou dluhy v celé Evropě. „Francie má dluh přes 100 % HDP, Německo spěchá stejným směrem. A co my? Měli jsme tady šílenýho Babiše a mysleli jsme, že nemůže být hůř. Jak jsme se mýlili. Udělali dluh ještě větší, jsou to frajeři, oni to uměj i v bitcoinech. A o tom my nečteme. Čím víc se krade bitcoinů, tím hůř jezdí Turek. On nemá dálniční známku, no to je průser a ne, že se kradou miliardy,“ prohlásil a europoslanec Filip Turek se na pódiu hlasitě smál.

„A co chceme my? My nechceme vystoupit z EU, představte si to. Protože my víme, jak špatně dopadla Velká Británie, nám by se vedlo ještě hůř. My v tý EU musíme zůstat, ale můžeme zůstat bez eura, to nepotřebujeme. Kam to dotáhli Slováci s eurem? Jezděj k nám makat, tak dobře se mají s eurem,“ pokračoval Pikora, že Motoristé nechtějí vystupovat z EU, jak se snaží tvrdit provládní média.

Nejlepší by podle něj bylo navrátit se do svobodných 90. let, kdy byl trh nejvíce uvolněný. „To je to, co potřebujeme, nízké daně, malej stát, škrtit dotace neziskovkám, kde vy zelení komunističtí přátelé pracujete. Neziskovky z mých peněz placený nebudou. Tohle jsem vám musel říct,“ dodal za velkého potlesku přihlížejících.