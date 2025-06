ČSÚ. Nové obecní volby ve čtyřech obcích

Počet zastupitelů zde klesl pod zákonem stanovený počet nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla. O 20 mandátů se ucházelo celkem 44 kandidátů na 8 kandidátních listinách.

„Nové volby se uskutečnily v obcích Adamov na Kutnohorsku, Lužce na Berounsku, Kamenný Malíkov na Jindřichohradecku a Ždírec na Českolipsku. Mandát získalo celkem 13 mužů a 7 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 53,1 let. Nejstaršímu zvolenému je 78 let, nejmladšímu 20 let. Volby se měly uskutečnit též v obci Brodec na Lounsku, ale nebyla zde podána žádná kandidátka a volby se zde tak již posedmé nekonaly,“ říká Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 16% Neměl 79% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 504 lidí

Celková volební účast činila 61,2 %. Nejvyšší zájem o nové volby byl v obci Kamenný Malíkov, svůj hlas zde odevzdalo 77,27 % z 66 oprávněných voličů. Nejnižší účast naznamenali v obci Adamov. K volbám zde zamířilo 44,83 % z celkových 116 oprávněných voličů.

Průměrný věk kandidujících byl 50,5 let. Nejmladšímu bylo 20 let, naopak dvěma nejstarším kandidátům bylo v době konání voleb 78 let. O post zastupitele se ucházelo 14 žen, tj. 31,8 % z celkového počtu kandidátů. V obci Adamov usiloval o zvolení stejný počet žen a mužů. Naopak nejméně byly ženy zastoupeny na kandidátních listinách v obci Lužce, kde šlo pouze o dvě ženy z celkového počtu 11 kandidátů.

Podrobné informace o výsledcích voleb v předmětných obcích naleznete na volebním webu Českého statistického úřadu ZDE.

Poslední okrsek byl zpracován v sobotu 14. června 2025 v 22.53 hodin. V pondělí 16. června výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů. Další termín pro konání nových či dodatečných voleb byl vyhlášen na 13. září 2025.

Psali jsme: ČSÚ: Bilance zahraničního stěhování byla záporná ČSÚ: Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil ČSÚ: Pracovní trh se za posledních 20 let výrazně proměnil ČSÚ: Obnova lesů po kalamitách dále pokračovala