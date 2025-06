Vích (SPD): Hříchy vlády - Dozimetr, kampelička, bitcoiny

V úterý začne v Poslanecké sněmovně mimořádná schůze, která má na programu vyslovení nedůvěry vládě. Opoziční hnutí SPD je jednoznačně pro. Piráti za určitých podmínek také (i když donedávna s nimi v té vládě spokojeně seděli). Problém vyjádření nedůvěry vládě je, že musíte mít minimálně 101 hlasů (nadpoloviční většina všech poslanců). Naproti tomu, když má vláda získat důvěru, o kterou sama požádá Sněmovnu, stačil by jí souhlas nadpoloviční většiny poslanců (pokud je přítomných poslanců aspoň 67).

V realitě tedy pro nedůvěru vládě mohou hlasovat SPD (20), ANO (71) a Piráti (4). Což je 95 poslanců. Z toho je zřejmé, že by se musel připojit někdo z vládních poslanců. Ani odchod ze sálu nebo jejich nepřihlášení do hlasovacího systému by nestačilo. Proto si reálně nedělejme naděje, že k vyslovení nedůvěry vlády tentokrát dojde, je ale důležitý signál, že se bude konat.

Asociální vláda se nestará o české občany

Jaké jsou důvody, pro které vláda ztrácí důvěru řady občanů? A nezapomínejme ani na obecně velmi neoblíbeného premiéra Petra Fialu. Obecně je to snaha vlády ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN (donedávna I s Piráty) dostat do státního rozpočtu co nejvíc peněz, různým zvyšováním daní (viz tzv. ozdravný balíček), obřími půjčkami i přes Evropskou unii, a pak je utratit, často neprůhledným způsobem, na záležitosti, které neprospívají českým občanům. Po mohutném utrácení peněz za předražené a zdravotně sporné vakcíny proti covidu začala tahle vláda mohutně utrácet za obranu Ukrajiny a sponzorování jejího rozpočtu. Plus náklady na občany Ukrajiny, které sem masově zvala.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

K tomu se připojilo utrácení jakoby na obranu, a má to být zase se zadlužením přes Evropskou unii, ale ve skutečnosti jsou to několikanásobně předražené zakázky (viz kauza Polní kuchyně) a jen velmi vzácně něco, co by opravdu zvyšovalo obranychopnost ČR. Zároveň tuto vládu nechávaly naprosto klidnými starosti občanů se zvyšujícími se cenami energií, dokázali to neřešit téměř třičtvrtě roku, ačkoli jsme je na to všemožně upozorňovali ve sněmovně, přes sociální sítě i během diskusí v médiích. Až když kvůli tomu vystoupala meziroční inflace na 19 procent, nechali dokonce změnit způsob výpočtu ČSÚ, a až pak něco začali dělat. Tahle vláda je opravdu asociální.

Pro přátele vládních kruhů se peníze najdou

A jak se teď ukazuje, to není vše. Ukazuje se, že je to také vláda, které žádné cizí peníze nejsou dost špinavé (viz kauza Bitcoiny). A žádná vratka dost neprůhledná (viz kauza Podnikatelská družstevní záložna a zapomenutý milion premiéra Petra Fialy). Nebo žádní přátelé dost problematičtí (viz kauza Dozimetr a šifrovaný telefon místopředsedy vlády Víta Rakušana).

Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 1% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13249 lidí

V kauze Bitcoiny se pod vedením ministra Pavla Blažka z ODS, přímo pod dohledem státu, odehrála naprosto neprůhledná dražba kryptoměn, které stát dostal od správce internetového tržiště, Tomáše Jiřikovského, který pár let předtím vyšel z vězení za podobný průšvih. Na tržišti Nucleus Market se prodávaly drogy, zbraně a falešné doklady. Za odemknutí bitcoinové peněženky vrácením zabaveného počítačového vybavení, poskytl tento člověk Ministerstvu spravedlnosti pod vedením ministra Pavla Blažka z ODS bitcoiny v hodnotě miliardy korun.

V kauze Kampelička zase premiér Petr Fiala vložil milion korun do Podnikatelské družstevní záložny a zapomněl to vyplnit do majektového hlášení podle zákona o střetu zájmů. Z kampeličky putovaly peníze do Bruselu, konkrétně do think-thanku New Direction (5 milionů Kč), a zase zpátky do ČR, tentokrát českému think-thanku Pravý břeh – Institut Petra Fialy (7 milionů Kč). A ještě tam záhadně mizelo 14 milionů euro na zbraně a munici pro Ukrajinu. Nakonec této záložně odebrala ČNB licenci.

Kauza Dozimetr, ve které je namočen hlavně STAN, začala vyšetřováním korupce na pražském Magistrátu. V první fázi bylo zatčeno 11 osob a obviněno 13 osob. Postupně byl před veřejností rozkrýván propletenec vzájemně si zavázaných osob, které komunikovaly prostřednictvím šifrovaných telefonů a střídaly konspirační byty. Mimochodem, i místopředseda vlády, Vít Rakušan měl jeden šifrovaný telefon, říkal, že ho dal dětem na hraní. Následně padl jeden ministr, Petr Gazdík ze STAN, zemřelo několik osob s kauzou spojených a jeden z hlavních protagonistů, Michal Redl už kupodivu nemá omezenou způsobilost a může být souzen. Hnutí STAN hodilo odpovědnost na jednotlivce, rychle je vyloučilo, a jede dál, jako by se nic nestalo. Neproběhla žádná hlubší očista, žádné sebereflexe.

Vláda bez důvěry znamená zemi bez spravedlnosti. Dnes už nejde o jednotlivé kauzy. Dnes jde o systém. O systém, který selhává v ochraně veřejného zájmu, o vládu, která je slepá vůči vlastním skandálům. Tato vláda selhala v boji s korupcí, selhala v ochraně právního státu, selhala v odpovědnosti vůči občanům a jedou v tom všichni! A hnutí SPD říká zcela jasně: Je čas tuto vládu ukončit, a to co nejdříve.