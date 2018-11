Premiér Babiš: Navýšili jsme platy o 7 miliard korun

Předseda vlády Babiš se zúčastnil ve čtvrtek 8. listopadu 2018 konference Zdravotnictví 2019. Zdůraznil, že české zdravotnictví považuje za velmi kvalitní a na vysoké odborné úrovni, a to jak personálně, tak co se týče technického zázemí.

Před zahájením konference se předseda vlády Andrej Babiš zúčastnil tiskové konference spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů Jiřím Horeckým. Hlavními tématy byl systém úhrad v roce 2019, nedostatek lékařů a sester a plýtvání finančními prostředky a nadužívání zdravotnické péče.

Premiér Babiš řekl, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dosáhl obrovských úspěchů. Vyzdvihl, že se poprvé podařilo bez problému připravit úhradovou vyhlášku a daří se také navyšovat prostředky do zdravotnictví. „Navýšili jsme platy o 7 miliard korun. Navíc 7 procent pro sanitáře, sestry a mladé lékaře. Například za směnnost je to 5 tisíc korun navíc, takže u sester jsme platy navýšili o 22 procent. To jsou všechno jasná čísla,“ řekl předseda vlády Babiš.

Vláda představila také jedenáctiletý plán na navýšení kapacit lékařských fakult o 15 procent a navýšení platů učitelů na fakultách. Celkem na lékařské fakulty půjde přes 7 miliard korun.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Měli byste platit více, vzkázal Babišův ministr zdravotnictví pacientům Premiér Babiš jednal s eurokomisařem pro životní prostředí Vellou o kvalitě ovzduší i migraci Premiér Babiš žádá po kupci ostravských oceláren písemné plány investic Ministr Vojtěch chce omezit spotřebu alkoholu a tabáku. Plánuje využít dva nástroje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV