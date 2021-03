Premiér Babiš: Někdo se chtěl napakovat

reklama

Děkuji za dotaz. Já se to budu snažit vysvětlit. Chtěl bych informovat pana poslance, že my máme s AstraZenecou smlouvu, kterou vyjednala Evropská komise. A v rámci toho my jsme se zavázali, že zboží od AstraZenecy budeme kupovat jenom v rámci té smlouvy. To, že tady je černý trh a někdo nabízí AstraZenecu, a není to poprvé - my jsme podobnou nabídku už dostali předtím.

Anketa Má vláda Andreje Babiše dovládnout do voleb? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 4327 lidí

Prodávající: Dubaj, nějaký P.O.Box. Platit dopředu 50 %. Cena čtyřikrát větší než naše. A tu nabídku, kterou tak oznamoval pan ministr zahraničních věcí, je zajímavé, že to bylo probráno na ÚKŠ a každý mu vysvětlil, že je to nesmysl, ale spřátelené médium už ve 14.52 to citovalo, že pan ministr, který o tom neví vůbec nic; někdo zase chtěl vydělat.

Víte, za kolik tu vakcínu nabízeli? Dvacet dva dolarů! Takže my kupujeme za 48 korun a tady nám nabídli desetkrát vyšší cenu! A kdo to nabízel? No, arabská firma. Natalya Muzaleva. To je typicky arabské jméno. Natalya Muzaleva. Nabízí AstraZenecu vyrobenou v Indii, která se nemůže prodávat v Evropské unii, a média z toho udělají velký příběh. Nebudu opakovat jméno toho pána, kterému patří to médium. Určitě to nebylo účelové, když v 8.52 nebo ráno na ÚKŠ bylo vysvětleno, že to je nesmysl. A mimochodem OLAF vyšetřuje tyhle černé kšefty. Tyhle podvody. No a někdo měl platit dopředu zase. Takže my jsme si to vysvětlili na vládě a já jsem žádal ministry, aby příště, když dostanou takhle fejkovou nabídku, která vlastně porušuje zákon, a jsou to dodávky ze soukromých zdrojů, nějaká neznámá společnost v Emirátech.

A já už jsem jednou, kdy jsme dostali nabídku, tu podivnou z Dubaje, tak jsem o tom mluvil. A co řekla tehdy média? Informovala, že společnost AstraZeneca se v pátek v Bruselu ohradila proti vyjádření Andreje Babiše o extra dodávkách vakcín přes soukromého prostředníka. No, že to stejné médium teď neříká stejné věci? Takže je to fejk, jsou to podvodné návrhy, někdo chce vydělat velké prachy. A my zkrátka takové vakcíny kupovat nebudeme! Logicky. Logicky.

Takže samozřejmě média místo toho, aby si něco ověřila, tak to jen opisují. A velký titulek: Česko odmítlo nákup vakcíny od Spojených arabských emirátů! Žádné Spojené arabské emiráty nám nic nenabídly! Soukromá společnosti Natalya Muzaleva, typicky arabské jméno, nám nabízí desetkrát předraženou AstraZenecu, která není povolena v Evropě. Takže to je celý příběh, nějaký zprostředkovatel. Někdo se chtěl napakovat.

No a co se týče Sputniku, tak dneska Sputnik požádal o registraci u EMA, takže myslím si, že to, že SÚKL dneska analyzuje tu dokumentaci, je dobře. A samozřejmě my sháníme vakcínu. My potřebujeme vakcínu. Očkujeme, ale stále toho máme málo. Takže buďte v klidu! Stát si nemůže dovolit nakupovat vakcínu z černého trhu od podivných firem za předraženou cenu. A ještě s platbou dopředu.

***

Ještě jednou to zkusím. AstraZeneca opakovaně všechny členské státy upozorňovala, že neexistuje, aby bylo možné koupit jejich vakcínu mimo přímo výrobce AstraZeneca, takže je to podvod. A jestli jsem dobrý obchodník, nebo ne, pane poslanče, já si myslím, že teď se mi celkem povedl dobrý nákup Ivermectinu, který primář Rezek chtěl nakoupit a nepovedlo se mu to. Mně se to povedlo za dva dny o třikrát nižší cenu. V sobotu jsme začali vyjednávat, v pondělí byl kontrakt a v úterý přišla dodávka. Takže ano, pokud je to výrobce a pokud je to napřímo a pokud je to výhodné pro Českou republiku, tak to děláme, ale toto byl jenom podvod.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Babiš: Teď je velký hit Ivermektin Babiš při interpelacích: Nikdo neví, co se stane. Predikce není možná Premiér Babiš: Teď to budou tři týdny pekla Premiér Babiš: Doporučoval jsem ministrům, aby nekomentovali nějaká epidemiologická opatření

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.