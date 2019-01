Premiér Babiš: Není možné, aby státní tajemník byl víc než ministr

Takže dobrý den, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já jsem nechtěl vystupovat, ale fakt se musím smát tomu, co tady slyším. Protože lidi, kteří tady vystupují, vlastně ani netuší, jak funguje státní správa. Ale víte, já jsem se ptal lidí, kteří tady sedí strašně dlouho, proč nám vlastně tak dlouho trvalo, než jsme přijali zákon o státní službě. A víte, co mi řekli? No trvalo to proto deset let, než jste se všichni domluvili, aby ti vaši nominanti do té státní správy nalezli. Když už teda mluvím za KDU, které tady vystoupilo.

Jo, a to není náš případ. V dnešní vládě jsou dva ministři úředníci. Paní Schillerová a pan Kněžínek jsou úředníci. Takže nejsou to političtí nominanti, jsou to úředníci. (Smích z pravé strany sálu.) No já nevím, proč se smějete. Vy jste posílali do státní správy svoje kámoše a svoje nominanty. Deset let to trvalo, než jste se konečně domluvili a potom jsme bohužel souhlasili s tím zákonem o státní službě, který to totálně zabetonoval.

A dneska. No přece státní tajemník je víc, než ministr. Tady chudák Adam Vojtěch tam měl státního tajemníka. Tři čtvrtě roku si pan státní tajemník dělal, co chtěl. Bez jeho vědomí dával odměny, chodil do práce jenom tehdá, když ministr nebyl v práci a naopak, jo? Kolikrát jsme jednali s největším úředníkem panem Postráneckým. Ten je víc, než vláda, jo. Taky máme mít dneska zákon.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže o čem tady mluvíte? Jaká politizace? Já jsem přišel na ministerstvo a přivedl jsem si sekretářku, nikdy tam nebyl člen hnutí ANO. Nikdy! A ve vládě je 6 ministrů, kteří nejsou členy hnutí. Takže já se musím smát, že vlastně vy říkáte - tak přijde nový ministr a on nemůže, když zjistí, že nějaký náměstek nedělá svoji práci a způsobil dokonce škodu a brzdí ministerstvo a dělá si co chce, tak vlastně ten ministr nemůže nic! A pan ministr Vojtěch to zažil na vlastní kůži. Tak já nevím, o čem tady mluvíte. Nikdo nechce politizovat státní správu. Naše hnutí určitě ne, my nemáme hordy straníků, kteří se klepou na funkce do státní správy. Nemáme. Naopak my chceme otevřít státu správu, aby byla konkurenčněschopná, aby se mohli najímat lidé, které zaplatíme. Takže já jenom říkám, že ten návrh byl předjednán s Evropskou komisí, ano, můžete se podívat, jak je to venku, v jiných státech, na Slovensku - ano, tam státní tajemníky odvolává ministr bez problémů. A tady nejde o to, abychom my všechny měnili. My chceme mít jenom tu možnost, když úředník nepracuje, rozhoduje špatně, neplní úkoly, abychom měli možnost nějakým způsobem ho vyměnit. Není možné mít v podstatě ministerstvo, které jednou řídí státní tajemník a podruhé ministr. Takže já vůbec nevím, o čem tady mluvíte. Já to zásadně odmítám, nikdo nechce nic politizovat, naopak chceme státní správu otevřít, aby tam přišli další odborníci. A není možné, aby státní tajemník byl víc než ministr a největší úředník po stranické (?) - víc než vláda. Víc než vláda! Takže takový máme dneska zákon o státní službě. A to, že jsme byli při tom a že jsme to udělali špatně v minulém volebním období, ano, to je pravda. A teď to chceme napravit a nikdo nechce dělat žádné čistky. Nikdo nechce ani strkat nikam naše kámoše nebo nominanty. My to neděláme. Děkuji. (Potlesk z levé strany.)

Psali jsme: Premiér Babiš: Vnitřní trh je jednou z hlavních priorit ČR v EU Premiér Andrej Babiš se zúčastní Světového ekonomického fóra v Davosu Andrej Babiš je doma z Asie. A uvedl se slušnou náloží Premiér Babiš: Stále tu rezonují naše legendární značky Baťa, Škoda. Je šance navázat na naši tradici

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV