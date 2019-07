Premiér Babiš: Nesouhlasíme s tím, že jádro je špinavý zdroj. Jádro nemá emise

Dobrý den. Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři. Jednání červnové Evropské rady se konalo ve dnech 20. a 21. června 2019 a s přestávkami se protáhlo až do 2. července. Byl to historicky nejdelší summit Evropské rady.

Hlavním tématem jednání byly nominace na nejvyšší funkce v institucích Evropské unie, ale řešili jsme i jiná důležitá témata, a to nejdříve ve čtvrtek 20. června proběhla nejprve zásadní debata o klimatické politice a o harmonogramu přijetí Víceletého finančního rámce.

Co se týká Víceletého finančního rámce, tam se předpokládá, že Evropská rada se k této otázce vrátí někdy letos v listopadu po nominaci Nové Evropské komise. Pozice České republiky je jasná. My chceme mít podstatně větší vliv na strukturu peněz, které Česká republika dostává. Chceme hlavně peníze na investice, protože v průběhu i tohoto programového období se nám víckrát stalo, že některé programy nečerpáme a chceme je čerpat na jiné účely a jsou z toho komplikace, velice dlouho to trvá, než nám Evropská komise k tomu dá souhlas.

Absolutně chápu přístup čistých plátců, že by nám chtěli všechno nadiktovat. Nicméně my dobře víme, že vícero evropských zemí, čistých plátců, je příjemcem až 290 mld. Kč dividend z titulu investic jejich firem, takže z tohoto důvodu si myslím, že máme právo si o to říct. Za tím účelem vznikli i "Přátelé koheze", bylo zasedání v Bratislavě. My jsme převzali předsednictví České republiky v rámci V4 už v pátek 28. června, kdy jsem pozval premiéry V4 do Prahy a řešili jsme hlavně nominace. A 5. listopadu 2019 bude setkání "Přátel koheze", což je asi 15 nebo 16 zemí, protože mají na tuto věc stejný názor, že chceme mít více peněz na kohezi a ne, že se peníze snižují. Návrh rozpočtu celkově jsem já osobně nepochopil, je tam navýšení 23 %, když asi nastane brexit, je to mínus 15 % obyvatel. A Česká republika bohatne, takže dostane o 100 miliard méně, chceme 20 miliard euro, a myslím si, že je potřeba, abychom realizovali investice, i když samozřejmě jedno z hlavních témat je otázka klimatu, je i plno projektů z titulu nedostatku vody, z titulu našich projektů zadržování vody v krajině, které bychom mohli z Evropy financovat.

Bude to určitě ještě velký boj, ale považuji asi za nejdůležitější téma pro příští Evropskou komisi a Evropskou radu.

Co se týká klimatu, tam je iniciativa vícero států, je jich de facto 24, které přišly s tím, že pařížská dohoda nestačí, že vyřešíme vlastně nulové emise v rámci tohoto století, ale chtějí to vyřešit do roku 2050. Debata nebyla velice odborná, jde hlavně o to, aby v New Yorku Evropa řekla, že my máme ještě vyšší cíl, už rok 2050. Je to škoda, protože si myslím, že bychom o tom měli vést debatu. A bohužel někdy klimatické náboženství nebo někdy i fanatismus zapomíná na to, že Evropa má průmysl a že hlavně Česká republika je jednou z nejvíce průmyslových zemí. A my cíle z Paříže plníme. My v roce 2050 snížíme emise uhlíku dokonce o 80 %. A jde samozřejmě o to, že když v roce 2018 Evropa snížila CO2 o 20 milionů tun a celkové emise Evropy jsou 9 %, tak zbytek světa navýšil emise 52krát na 1020 milionů tun.

Je tedy otázka, jak Čína, USA, Rusko, Indie a další státy budou plnit tyto klimatické závazky. O tom, že máme skutečně změnu klimatu, že dochází k oteplování, nikdo nepochybuje a my se k tomu hlásíme a chceme to řešit a řešíme to, hlavně boj se suchem a s nedostatkem vody. Ale je potřeba, aby i ostatní země to následovaly. A o tom bude v New Yorku konference. Paradoxně nám bylo řečeno, že když tam někdo chce vystoupit, má mít ambiciozní projev. To mě fakt pobavilo.

A my v České republice víme přesně, jak to funguje. Jenom pro vaši informaci: dvě elektrárny mají ročně stejné emise jako veškerá auta České republiky.

Prosadili jsme tam, že chceme vlastní energetický mix. My nesouhlasíme s tím, že jádro je špinavý zdroj, jádro nemá emise. My chceme rozhodovat o našem mixu bez toho, aby nám moc do toho mluvila Evropská komise. A je to pro nás strategické a nejdůležitější. To se nám podařilo prosadit. Budeme se k tomu samozřejmě vracet, ale nechci tady dlouho mluvit. Je to i o elektroautomobilech, kde se ptáme, jaké jsou emise z baterie z lithia. Je zajímavé, že nový šéf BMW mluví o projektu, který je ztrátový, který se mu nelíbí, atd.

Tato problematika je tudíž komplikovaná a je potřeba si uvědomit, co všechno obnášejí emise. Je to i skot, někteří fanatici jdou až tak daleko, že říkají, že nechtějí mít děti, protože ty mají také emise. To jsou skutečně absurdní některé šílené zelené představy, i v Evropském parlamentu. A pro nás je to samozřejmě důležité, protože automobilový průmysl je pro Českou republiku velice klíčový.

Tolik velice stručně k otázce klimatu.

Proběhlo jednání eurosummitu. Za sebe říkám, že jsem rád, že nejsme v eurozóně. Problém je stále stejný, to znamená, že sever říká jihu: redukujte vaše deficity, snižujte zadlužení, potom budeme solidární, a jih to naopak říká směrem k severu.

Myslím si, že máme jedny z nejlepších veřejných financí v Evropě, naše banky jsou na tom velice dobře, takže nevidím předtím, než se eurozóna zreformuje, vůbec důvod o tom diskutovat a není to pro naši vládu vůbec téma.

Ohledně nominací. Myslím, že všichni asi vědí, jak to proběhlo. V Ósace se velké státy dohodly bez nás, počítaly s tím, že to bude jako vždycky, že se Německo a Francie domluví a ostatní to jenom odkývají. Tentokrát to tak neproběhlo a my jsme i v rámci V4 ani nepochopili, proč někdo na předsedu Evropské komise z EPP, z Evropské lidové strany. Nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Pro nás je samozřejmě důležité, i když je jasné, že i česká komisařka není v Evropské komisi za Českou republiku, je tam za Evropu, ale média z toho nyní dělají velkou vědu. A 13 států ještě nemá nominaci. Myslím si, že je důležité nejdříve portfolio, s paní Ursulou von der Leyenovou jsem již dvakrát mluvil telefonicky a uvidíme, jak bude mít agendu a čas i na osobní jednání.

Tolik co se týká nominací. Předpokládám, že naše vláda rozhodne o nominaci komisaře 26. srpna 2019.

V rámci předsednictví V4 chceme organizovat různá setkání s různými státy. Chceme určitě západní Balkán, podporujeme vstup Severní Makedonie do EU. Podporujeme také, aby státy, které čekají na Schengen už strašně dlouho, aby se to zrealizovalo. V tomto směru je politika jasná. Brexit samozřejmě, to je otázka. Včera byl oznámen nový předseda konzervativců. Příští premiér, který mluvil o divokém brexitu, uvidíme, jestli nezmění rétoriku a samozřejmě určitě ho uvidíme na Evropské radě a doufejme, že brexit nastane nebo asi už nastane bohužel, i když pro nás bylo lepší, aby vůbec nenastal za dohody, ne nějakým divokým odchodem. Rada také projednala strategickou agendu na příštích pět let. Nechci už zdržovat. Za mě asi tolik.

autor: PV