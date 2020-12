Premiér Babiš: Občané jsou pro nás důležitější než nenávist vůči Babišovi

reklama

Takže, dobrý den. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, poslanci, v této chvíli probíhá tisková konference ve Všeobecné fakultní nemocnici, kde jsem se měl zúčastnit, ale paní ministryně mě stáhla. Je překvapující, že tedy je taková krátká rozprava, jsme čekali, že to bude až do noci. A to nejdůležitější, co vlastně řeším včera, ráno, dnes, je očkování. Očkování je jediné řešení konce tohoto traumatu nejhoršího roku od vzniku samostatného státu. Konečně Evropská komise, snad EMA to schválí. Já jsem se na Evropské radě ptal Ursuly von der Leyen, proč Velká Británie už očkuje od 8. prosince. Znamená to, že kdybychom nebyli v Evropské unii, tak bychom také očkovali? Proč Spojené státy schválily vakcínu Pfizeru - FDA, proč Izrael očkuje? Evropa zatím neočkuje. Pokud někdo pochybuje, že EMA neschválí Pfizer, tak je to nesmysl. Je to jenom byrokracie a my samozřejmě se připravujeme na to očkování. A to jsme také řešili.

Anketa Bojíte se, že zemřete na covid-19? Ano 24% Ne 76% hlasovalo: 987 lidí

Já se musím smát, když mi někdo říká, že dělám mikromanagement. Jo, dělám mikromanagement. Já mám velké zkušenosti s Ministerstvem zdravotnictví, se státní správou a mám jiné životní zkušenosti, už jsem starý a zkrátka to nenechám na žádnou náhodu. A proto jsem dneska ráno byl asi dvě hodiny v Motole. No jasně, Ministerstvo zdravotnictví dostalo za úkol, že když těch prvních deset krabic vakcíny, 9 750 kusů vakcíny dorazí do České republiky, a doufejme, že to bude, nevím, po Vánocích, když už konečně Evropa začne očkovat, tak jsme se domluvili s ministrem zdravotnictví - to je ta vakcína, která má minus 70, Motol si koupil speciální lednici za 450 tisíc, nejsou to běžné lednice na minus 70 - a domluvili jsme se, že rozdělíme ty vakcíny podle jednotlivých krajů. Já jsem mluvil s hejtmanem Kubou a on sice měl návrh, že to uděláme podle zdravotníků, ale to by bylo složité. Zkrátka Ministerstvo zdravotnictví a ministr zdravotnictví mají jasný příkaz. Vakcína přijede do skladu, rozdělí se do všech krajů, budou tam už čekat auta z jednotlivých krajů, rozvezou to a začne se konečně očkovat. Já tady mám rozpis, nebudu říkat kolik kde to je; Praha 1 204 vakcín a tak dále. A to je strašně důležité, strašně důležité. Rozhodli jsme se, že budeme očkovat lékaře a sestřičky, ty, kteří bojují v první linii. Takže to bude zase operace. A šel jsem do detailů, ptám se, no a jak to tedy bude, to hlášení, zase to tam někdo bude ťukat do toho počítače, nemáme tu kartu pojištěnce, čtečka, řeknu rodné číslo, už to je. Půjdu se na to podívat. I když jsme nejvíc digitalizovali české zdravotnictví kvůli koronaviru. Samozřejmě toto je to nejdůležitější. Toto je nejdůležitější a my budeme spěchat. My musíme - nám přijde pět druhů vakcín. Jedna vakcína je jednorázová, takže se nemusí opakovat, čtyři... Pojišťovny připravují výběrové řízení na distribuci. Ptal jsem se, jestli by hasiči nemohli pomoct. Ne, bude to výběrové řízení, asi na každou vakcínu zvlášť. Samozřejmě bohužel nejsou ještě schválené všechny vakcíny. Jenom ten Pfizer. A na tom pracujeme. Ano, už měla být kampaň. Je zpoždění. Už jsme dávno měli přesvědčovat naše spoluobčany, že to řešení té šílené situace, kterou všichni tento rok prožíváme, je očkování. Jedině očkování. Musíme přesvědčit lidi, že je to ve prospěch jejich zdraví, ochranu jejich životů. Včera myslím bylo osm tisíc nakažených. Stoupá počet v nemocnicích, hospitalizovaných. Bohužel zemřelo strašně moc lidí. A to je ta situace. A my zkrátka tuto operaci musíme zvládnout. A já pevně doufám, že tady bude absolutní spolupráce s hejtmany a s panem předsedou Asociace. Telefonujeme, fungujeme, bavili jsme se o antigenech, které začali dnes, o tom rezervačním systému. A to je priorita, priorita. Takže tím jsem chtěl začít, že toto je to nejdůležitější dnes, co je na stole. To je to řešení. A bylo by dobré, abychom v tomhle směru i působili na naše spoluobčany a doufejme, že i Ministerstvo zdravotnictví už konečně spustí kampaň. Protože i Evropa chystá kampaň. Ursula von der Leyen mluvila, že tam nevím kdo bude na plakátech, možná Messi, možná nevím nějaký další známí sportovci. U nás také o tom mluvíme, abychom přesvědčili a bojovali proti těm fake news, proti různých desinformacím, které jsou v mediální prostoru.

Co se týče rozpočtu. Tak já jsem tedy přišel pozdě, za to se omlouvám, a vlastně jsem slyšel vystoupení pana Bartoška, který mluvil o tom, že neumíme prosadit rozpočet. Ano, my v této chvíli nemáme podporu rozpočtu. No, proč? No, protože jsme menšinová vláda. Menšinová vláda, tolerovaná KSČM, co nám stále vytýkáte.

A zkrátka KSČM přichází s nějakým návrhem, který se nám nelíbí. A vy tady máte různé názory. A pan Bartošek říká, že jsme selhali, že nemáme tu podporu. Nemáme podporu, selhali jsme. Ale on by rád a já bych taky chtěl dát peníze na psychiatrickou péči. Je to strašně důležité. A ta rada, abychom vůbec udrželi ten systém psychiatrie, protože nám chybí asi 690 mil. Stále ty peníze nejsou. A taky bych chtěl na sociální služby.

Výstavba obecních bytů - ano, máme programy. Proto bychom potřebovali ten stavební zákon.

A obce - ano, Senát vrací ten daňový balíček. Je tam podpora samosprávy, kraje a obce - 22,7 mld.

Takže nám je vyčítáno, že nemáme tu podporu a že jsme vlastně ti odpovědní, kteří tady udělají ten chaos. Ale já si myslím, že máte příležitost tomu zamezit. A měli byste myslet na všechny občany této země. Pan Skopeček tady mluvil o různých projektech. Ano, absolutní prioritu má zdravotnictví. Do zdravotnictví jsme navýšili tento rok 20 mld. státních pojištěnců, příští rok je to 53 mld. Oddlužili jsme nemocnice - 6,5 mld. Máme investiční plán do nemocnic - 73 mld. do roku 2030 a 163 do roku 2050. A já myslím, že ty projekty, ta porodnice v Brně, konečně po dvaceti letech, za 2 mld. Stejná porodnice u Apolináře, zdravím pana profesora Pařízka. Mě strašně baví, když mi pan profesor říká: no, víte, kolik tady rodilo premiérů, strašně moc a nikdo mi nepomohl. Moje děti se narodily v Neratovicích a vnučky taky, takže nemám střet zájmu. Nikdo mu nepomohl. Teď to jde na registraci, abychom konečně měli moderní porodnici. Takže máme konečně, a na tom pracuji taky často, Národní plán boje proti rakovině. Inspirace, tentokrát Joe Biden - 2016 - Moon Shot. Není to Trump s červenou čepicí. Chceme silné Česko. Je to Biden. Na rakovinu zemřelo u nás, teď si nepamatuji přesně číslo, myslím až 30 tis. lidí. A my máme skvělý projekt. Máme projekt Pražského žluťáku. Masarykův onkologický ústav v Brně bere pacienty až na červen. Máme jedny z nejlepších onkologických lékařů na světě. Součástí Národního plánu obnovy, co jsem ukazoval už von der Leyen, jsou dvě investice do boje proti rakovině, dva onkologické ústavy, jeden je v Motole za 4 mld. a druhý by měl být na Zelené louce. Nový samostatný onkologický ústav - český onkologický institut. Máme opravu plicního pavilonu v Thomayerce, paní profesorka Vašáková je jedna z nejlepších v Evropě. Ročně zemře 7 tis. lidí na rakovinu plic. A máme plno dalších projektů. Máme popáleninový pavilon v Královských Vinohradech. A to je to zdravotnictví, kde chceme investovat.

A toto všechno bude ohroženo. Toto všechno jenom proto, že říkáte: vláda nemá většinu, my tady chceme plno peněz, my navrhujeme pozměňováky, ale my vlastně nechceme schválit ten rozpočet, protože chceme co. Já nevím, co jako chcete. Chcete dělat jenom problémy? Chcete dělat problémy pro lidi?

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dopravní infrastruktura - bude rozestavěno 250 km dálnic. Kolik to trvá? Dlouho, až třináct let. A už jsme otevírali. A proč neotevíráte? No, protože jsme nic nezdědili po našich předchůdcích. Nebyly ani vykoupené pozemky, nebyly peníze. Teď peníze jsou a vy je chcete zbourat. Vy to chcete zastavit. A proč? Tu D1, která bude dostavena konečně příští rok - 160 km fungl nové dálnice. A může si říkat, kdo co chce, nechť se tam jde podívat, že začínají od podkladů. Že bude širší - 75 cm napravo a 75 nalevo? A že to stálo 26 mld? Tak to všechno chceme teď jako zastavit? Chceme ohrozit důchody? Nebo obce a kraje - a co to kofinancování. Co se stane, když bude rozpočtové provizorium? Víte, kdy bylo naposledy rozpočtové provizorium? 1999 a 2000. Tak se zeptejte Tyla, to je náměstek na financích. Co se stane s těmi IT systémy? Vy, když to nepodpoříte, tak je tady zkrátka riziko, že ty IT systémy nejsou uzpůsobené rozpočtovému provizoriu, že ten počítač s tím bude mít problém. Takže co digitalizace? Věda a výzkum? My jsme přece řekli, že to je proinvestiční rozpočet. Ano, vám se nelíbí, je velký deficit. Když to porovnám s Německem, to má třináctkrát větší deficit a ostatní taky. Rozpočet je maximálně, co je možné. A tady jsou nějaké úspory. Nebo tady byla kritika, kolik máme úředníků. Většina nových úředníků - to je 13 tis. učitelů, to jsou vojáci, policisté. Proč to stále říkáte, když dobře víte, že to není ten úředník v kanceláři, ale že to jsou lidi, které potřebujeme. Naši občané potřebují tyto lidi každý den. Takže já tomu jako nerozumím. Já samozřejmě rozumím, že tady je hlavní cíl - kromě toho je samozřejmě hlavně potřeba se zbavit Babiše a je potřeba to teď zbourat, aby se ukázalo, jak je ten Babiš neschopný. On to nedokázal. Nedokázal si sjednat podporu. Jak to máme tedy dělat? Tak mi to vysvětlete. Však stejné to bylo s nouzovým stavem, ne? Ano, komunisti podpořili pětkrát rozpočet a teď si kladou podmínky, které pro nás nejsou přijatelné. Takže já nevím, kdyby nám někdo poradil, jak to máme tedy udělat. Takže rozpočtové provizorium bude chápáno jako selhání nejen vlády - a největší problém celé Evropy je, že nemáme většinový systém - tak jednoduché to je. A celá Evropa má ten problém. A potom soutěžíme proti většinovým systémům, kde i to rozhodování je jiné. Takže to selhání nebude jenom vlády, ale i opozice, která říká, že to nepodpoří. A já nevím, kdo tomu bude tleskat. Vaši voliči tomu budou tleskat? Jak budete zdůvodňovat vašim voličům, že jste neudělali nic v této nejhorší chvíli, deset dní, ne deset dní, kolikátého je, 16., osm dní před Vánoci, dva týdny před koncem roku, v době, kdy nám stoupá počet nakažených, tak v této chvíli vy řeknete: nepodpoříme.

Nepodpoříme. Ale paní Schillerová, když bude rozpočtové provizorium, ona už nebude moci reagovat a přesouvat ty peníze v rámci rozpočtu, na to jsou speciální pravidla. Takže, prosím vás, já vás chci poprosit, abyste skutečně to nedělali, protože vy vždycky deklarujete, jak spolu chceme to zvládnout a vy nám radíte a co máme dělat, jak máme dělat. Fajn. A já neříkám, že některé ty nápady jsou fajn a my jako je podporujeme. Takže zvládnutí následků pandemie a té pandemie jako takové souvisí přímo s tím rozpočtem. A zkrátka měl by to být prioritní úkol pro celou politickou reprezentaci. A jak dlouho to bude, když se dívám na ty počty vakcín, které nám Evropská unie dala k dispozici, a já taky jako přemýšlím, že (byť?) tedy už dělám nějaké kroky, abychom asi sehnali víc těch vakcín, aby to bylo dřív. Některé jsou naplánované strašně dlouho. Takže si myslím, že jsme na jedné lodi a vy můžete stokrát říkat, že jsme neschopní, protože nemáme většinu. No a já nevím, jak to máme udělat. Zkuste mi poradit, jak bychom to měli udělat. Takže já si myslím, že pokud chcete něco udělat pro občany této země a pokud nechcete tady ohrozit jejich životy, pokud nechcete ohrozit zvládání pandemie naším státem, tak chci vás požádat a poprosit, pana Bartoše, pana Jurečku, pana Fialu, pana Okamuru, paní Adamovou Pekarovou, pana Filipa a pana Klause, odejděte ze sálu a nechce nás ten rozpočet schválit. Když odejdete ze sálu, tak to bude konstruktivní krok z vaší strany. Konstruktivní. Je to krok, který odblokuje situaci, a je to krok, který pomůže a umožní České republice překonat největší zdravotnickou a ekonomickou výzvu za posledních třicet let. A budete moct říct, ano, i když toho Babiše nesnášíme, jeho vládu, tak přece jenom jsou občané pro nás důležitější než nenávist vůči Babišovi. Díky.

Psali jsme: Babiš přišel jednat o podpoře pro rozpočet za poslanci KSČM, ti zvažují odchod z hlasování Babiš sejmul Maláčovou: Blbost, co navrhuje. To zarazíme Premiér Babiš: Čísla bohužel stoupají. Musíme okamžitě jednat Omlouvám se, moc mě to mrzí, kál se Babiš u vyhlašování nových opatření. Pak jej vytočil redaktor Bartoníček...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.