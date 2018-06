Premiér Babiš: Od Macrona jsem nečekal, že vrátí debatu o rok zpět

Média spekulují, proč se státy Visegrádské skupiny včetně České republiky neúčastní minisummitu k migraci, který se koná v neděli v Bruselu. Není to tím, že bychom nebyli pozváni, jak se spekulovalo. Pozváni jsme byli. Jen považujeme formát a načasování setkání za nešťastné a účast více států za komplikaci řešení. O celé záležitosti a dalším postupu jsem dnes hovořil s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

Abych předešel dalším výmyslům, rozhodl jsem se celou věc uvést na pravou míru. Kancléřka Merkelová potřebuje vyřešit velice konkrétní problém, který se týká pohybu lidí zejména z Itálie do Německa přes Rakousko. Nechce, aby Německo kvůli tomuto problému zavíralo hranice, a tím spustilo dominový efekt.

Telefonoval jsem s kancléřkou Merkelovou o zítřejším setkání o migraci. Na rozdíl od Francie nám rozhodně nevyčítá neúčast. A to setkání se koná na její popud. Od Emmanuela Macrona jsem nečekal, že vrátí debatu o rok zpět.

Původní plán byl uspořádat setkání v Berlíně, kam by kancléřka pozvala Itálii a Rakousko nebo i ostatní jižní státy, kterých se problém bezprostředně týká, Řecko, Španělsko, Francii a Maltu. Samozřejmě i s předsednickou zemí Rady EU, tedy Bulharskem. Bohužel někteří účastníci nechtěli těsně před konáním Evropské rady do Berlína. Otevřela se tedy možnost organizovat akci v Bruselu, a tím pádem byly přizvány i ostatní státy.

Z původního záměru uzavření dohody mezi Německem a Itálií tak vzniklo riziko vytvoření paralelní Evropské rady. Pokud by se jednání účastnilo velké množství států, hrozilo by, že dojde ke zpochybnění institutu Evropské rady. Celá věc je nešťastná, ale V4 se zachovala konstruktivně a odpovědně vůči Evropské radě a v respektu k řešení, které mělo být nalezeno. Přestože jsme dostali jasně formulovanou ústní pozvánku, rozhodli jsme se nezúčastnit. Státy V4 jsou jednotné, kvóty odmítáme a žádáme zastavit migraci mimo Evropu. Rakouský kancléř Sebastian Kurz má stejný názor, a to je s nadcházejícím rakouským předsednictvím velmi důležité. Navíc technický návrh prohlášení nedělního minisummitu, ke kterému jsme měli výhrady, byl neprůchozí i u Itálie, která s textem nesouhlasila a nesouhlasila ani s jakýmikoli písemnými závěry.

Jsem přesvědčen, že summit měl konkrétní cíl, který měly řešit jen státy, kterých se přímo dotýká. Bylo to i přání těchto států. Ještě před setkáním premiérů Visegrádské skupiny jsem zvažoval, že se zúčastním, abych tam hájil i zájmy této skupiny. Kolektivně jsme ale jako premiéři České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska rozhodli, že lepším řešením je nechat podobné jednání jen na dotčených zemích.

Opravdové a celoevropské řešení se nemá hledat na neformálních summitech organizovaných jako znouzectnost, ale na Evropské radě, kde se scházejí všechny členské státy. ČR je a bude vždy jednat v respektu k evropským smlouvám a k procesům v nich zakotvených. Bohužel konání podobného summitu v Bruselu ve větším formátu a z pozvání Komise takto časově blízko summitu jde proti duchu smluv a je v mnoha ohledech politicky nešťastné.

Nejzodpovědnější volba pro všechny členské státy kromě těch, kterých se tento konkrétní krok týká, je summitu se neúčastnit a pozice i řešení hájit na Evropské radě, která se uskuteční pouze čtyři dny po této nedělní akci. Vycházíme tím vstříc institutu Evropské rady i přáním dotčených států setkat se v menším formátu. Je to rozhodnutí, které není jednoduché, ale nezbytné pro zachování rámce, ve kterém probíhá evropská spolupráce, a pro nalezení řešení v oblasti migrace, které je v souladu s českými zájmy.

Andrej Babiš, předseda vlády

