Premiér Babiš: Odpověď od světové banky očekáváme do konce srpna 2019

Děkuji za slovo. No, co jsem udělal pro Českou republiku? Já myslím, že to se dá všechno dohledat. Jako ministr financí jsem měl rekordní přebytek, největší v historii naší země. Byl jsem první ministr financí, který zásadně snížil státní dluh o 70 miliard. Na rozdíl od vašich vlád, kde byl dluh 670 miliard. Tak jste nás zadlužili.

Co se týká těch žebříčků. No tak to je samozřejmě, jak to vezmete. Máme již takové žebříčky, že Češi jsou dvacátý nejšťastnější národ na světě. Nebo, že jsme sedmá nejbezpečnější země na světě. Jsme země s nejnižší nezaměstnaností v Evropě. Jsme podle Bloombergu nejstabilnější ekonomika, jsme jedni z nejlepších v zadlužení. My stále bohatneme. Od vstupu do Evropské unie vůči některým zemím stále bohatneme. A já myslím, že to lidi vidí i v tom každodenním životě.

Doing Business, ano. 31. října 2018 ve Washingtonu zveřejnili publikaci. Já jsem se tomu věnoval ještě jako ministr financí, protože se mi to nezdálo ty jejich jednotlivé indikátory. A je to tedy publikace Doing Business 2019. Vydává to mezinárodní finanční korporace, součást světové banky. A v podstatě hodnotí deset indikátorů. A my jsme tam obsadili 35. místo. A ano, máte pravdu, že my jsme tam v některých parametrech na tom špatně.

Ano, z hlediska stavebního povolení. No tak, my jsme to zdědili po vás a teď jsme to vyřešili tím, že navrhujeme tu rekodifikaci stavebního práva. A to má vlastně zmenšit tu dobu. Když v Praze trvá postavení bytu, nebo to povolení, deset let, tak ty ambice jsou to snížit na jeden rok. A já doufám, že nás v tom podpoříte. Protože myslím, že všichni u nás chtějí stavět a rychle, chybí nám byty, a tak dále.

Takže Ministerstvo průmyslu provedlo analýzu jednotlivých indikátorů, která se zabývala procedurami, dobou trvání a modelovými ukázkami. Například zahájení podnikání. To, co uvádí ta publikace, délka trvání procesu 24,5 dne je nesprávná. Podnikání lze zahájit v mnohem kratší době.

Zřízení speciálního bankovního účtu před registrací společnosti v případě běžné s.r.o. trvá v řádu hodin, nikoliv dva dny, jak se to uvádí. A já už jako ministr financí jsem zjistil, že je tam plno věcí, které nesedí. Například neseděla doba podání daňového přiznání. Vůči Slovensku o 100 %.

Registrace u živnostenského úřadu. Doing Business uvádí dva dny. A právo podnikat vzniká, pokud jsou splněny zákonné podmínky dnem ohlášení. Takže na příslušném živnostenském úřadu podnikatel zřídí živnostenské oprávnění během deseti minut. Takže Doing Business říká dva dny, skutečnost je deset minut. Doing Business říká 24,5 dne, my říkáme dva. Takže to jsou obrovské rozdíly a proto si myslíme, že to naše umístění není správné.

Propojení registru živnostenského podnikání a Portálu občana pro snadnější podnikání. Podnikatelé mají nově možnost prostřednictvím Portálu občana komfortněji zpracovat a zasílat ohlášení živnosti, nebo požádat o koncesi z pohodlí domova.

U dalších indikátorů kupříkladu došlo k následujícím závěrům. Celkový součet dnů neodpovídá součtu počtu dnů a jednotlivých procedur, není zřejmé, zda se ve všech státech započítávají, či nezapočítávají obdobné procesy. Studie Doing Business. Ani z metodiky Světové banky jednoznačně neplyne, zda a které všechny podkladové akty a tedy i čas potřebný k jejich získání, mají být do výpočtu celkové délky zahrnuty. To znamená, že je tam metodická nejednoznačnost.

Tadyty analýzy byly včetně návrhu na opravy vloženy 9. května 2019 do on line systému. Tedy letos prvně Světová banka určila pro zasílání dat a informací pro účely přípravy dalšího vydání publikace Doing Business 2020. Do konce srpna 2019 očekáváme od světové banky odpověď. A my samozřejmě jsme ve spojení, Ministerstvo financí to má na starosti. Potom tady máme The Global Competitiveness Report -

Takže máme tady ještě žebříček Global Competitiveness Report 2018, Světového obchodního fóra, a tam jsme skončili na 29. místě. V rámci Visegrádské skupiny jsme na tom z pohledu této organizace Světového obchodního fóra nejlépe. Česká republika 29. místo, Polsko 37, Slovensko 41 a nejhůř na tom je Maďarsko. Takže jednoduchým pohledem na jednotlivé pilíře žebříčku vidíme, že jsme hodnoceni ve výkonnosti státního sektoru, a to kvůli tomu, že máme velkou míru vládní regulace, ano, konečně máme digitalizaci, konečně máme projekt, jak zjednodušit život živnostníkům, děláme ten e-Government, takže v rámci V4 jsme na tom velice dobře. A my jsme přišli hlavně s tím projektem Česká republika - země pro budoucnost, to vlastně vyplynulo z Rady pro vědu a výzkum a autorem projektu je místopředseda vlády pan Havlíček, a teď připravuje projekt nové strategie celého našeho hospodářství.

A co pro to děláme? Já myslím, že to veřejnost ví, že máme konkrétní projekty, konkrétní strategie a podle toho postupujeme. Máme národní investiční plán, takže máme v tom jasno. Začínáme dělat například PPP projekty, které tady někdo zapomněl uvést do praxe. Pracujeme na projektu Rychlovlaky a další konkrétní věci. Takže já myslím, že jsou to všechno veřejné informace a kdo chce, tak se s tím samozřejmě obeznámí a to dědictví vašich vlád napravit je těžké. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ale postupně se to daří.

