Premiér Babiš: Opatření na Letišti Václava Havla jsou investicí nejen do bezpečnosti

Na tomto projektu, který uložila vláda v lednu roku 2015, se společně podílely složky Ministerstva financí (Celní správa a Český Aeroholding) a Ministerstva vnitra (Policie ČR a BIS). „Mám velkou radost, že jsem se dnes přímo na místě mohl přesvědčit, že se podařilo tento projekt úspěšně zrealizovat. Je to investice nejen do bezpečnosti naší země a všech cestujících, kterých zde bylo minulý rok odbaveno přes 15 milionů, ale také do zhodnocení majetku České republik. Samozřejmě, tato opatření nemohou být v době zhoršené bezpečnostní situace ve světě všelékem, ale jsou naprosto nezbytná, chce-li si Česká republika uchovat svou skvělou pozici mezi nejbezpečnějšími zeměmi na světě, což je i mou prioritou,“ uvádí předseda vlády Andrej Babiš.

Realizovaný projekt se skládá z 11 opatření, která významně pomohou bezpečnostním složkám České republiky bojovat proti extremismu, organizovanému zločinu, ale také obchodu se zbraněmi nebo drogami.

Mezi tato opatření patří:

Systém pro automatickou biometrickou detekci obličejů, který je zaměřen na hledané a zájmové osoby;

Rozpoznávání registračních značek, které zajistí komplexní přehled o pohybu vozidel na všech příjezdových i odjezdových komunikacích;

Validace vstupu a její rozšíření o čtečky cestovních dokladů, které kontrolují oprávněnosti vstupu cestujících do neveřejných prostor letiště;

Detekce radioaktivního záření, která zajistí 100% radiační monitoring veškerého leteckého nákladu, který terminály letiště projde;

Kontroly podezřelých předmětů a detekce nebezpečných chemických látek zejména se zaměřením na omamné a psychotropní látky či výbušniny;

Zajištění ostrahy vnější hranice areálu letiště;

Společný výcvik personálu letiště a bezpečnostních složek;

Moderní ochranné prostředky.

Celkové náklady na realizaci projektu činí 154 mil. Kč bez DPH (186,5 mil. Kč vč. DPH). „Za Ministerstvo financí, které jako jediný akcionář vykonává vlastnická práva České republiky ve společnosti Český Aeroholding, mohu prohlásit, že tyto finanční prostředky byly investovány v plném souladu s obchodní strategií a strategickým plánem rozvoje letiště Václava Havla a představují důležitou investici do strategického majetku České republiky,“ doplňuje ministryně financí Alena Schillerová.

Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra chtějí posílit bezpečnost také na dalších mezinárodních letištích v České republice. Jedná se například o navazující projekt Zajištění zvýšení bezpečnosti na letištích Brno-Tuřany, Karlovy Vary, Ostrava-Mošnov a Pardubice s předpokládanou investicí v celkové výši 585 mil. Kč včetně DPH. „Jsem přesvědčena, že stejně jako v tomto pilotním projektu se i na dalších letištích naplno zúročí vysoká profesionalita, synergie všech participujících složek a zkušenosti získané z úspěšné realizace všech 11 bezpečnostních opatření na Letišti Václava Havla. Za Ministerstvo financí, které je zde zastoupeno Celní správou, chci jednoznačně deklarovat, že se na tuto spolupráci opravdu těšíme,“ uzavírá ministryně financí.

autor: PV