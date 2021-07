Premiér Babiš: Pátá kolona z Bruselu. Sprostá lež. Normálně sprostá lež. Že se nestyděj

reklama

Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Začnu s tím, jaké je u nás situace s covid-19. Na první pohled velice dobrá, na rozdíl od jiných zemí, kde covid-19, ta nákaza, skutečně roste. Nicméně chci poprosit, hlavně učitelky v MŠ, aby se naočkovali. Mám tady konkrétní příklad z Pardubického kraje, kde máme bohužel 38 případů nakažených, mateřská školka, z toho 5 učitelek, kuchařka a uklízečka. Bohužel nakazily děti. Děti zase nakazily rodiče. Tak samozřejmě to není dobře. Myslím si, že je potřeba se očkovat, je potřeba překonat ty různé dezinformace. Plzeňský kraj, jeden případ, nějaký pán přišel, testoval se a nepočkal na výsledek, navštívil ten tábor skautů, a bohužel nakazil další, a museli naši hygienici zavřít 5 táborů. Je to škoda. Prosím vás, dodržujte ta opatření.

Teď zprávy z USA. Podívejte se na ten titulek Dejte mi vakcínu, prosí v USA na smrtelné posteli pacienti s covidem. Lékařka Brytney Cobianová z Alabamy ve svém příspěvku na Facebooku popisuje zkušenosti s obzvláště závažnými případy nemocných s covid-19. Potvrzuje se, že se to týká hlavně neočkovaných. A apeluje na všechny, aby se nechali očkovat co nejdříve. Žádat o vakcín až před tím, než je dotyčný připojen na plicní ventilaci, je už pozdě, uvedla. Jednou z posledních věcí, kterou uděláte před intubací… Intubace to je, že tady vám udělají díru a dají vám do toho takovou trubici, hrozná představa. Takže jednou z posledních věcí, kterou uděláte před intubací, je, že mě požádáte o očkování, píše lékařka na Facebooku. Budu vás držet za ruku a řeknu: omlouvám se, ale na to už je pozdě. Ze své praxe potvrzuje, že mnoho z nakažených s těžkým průběhem na covid-19 umírá, a jsou to podle jejích slov mladí lidé, kteří nejsou očkovaní. I když je pro pacienta příliš pozdě, lékař se pokusí přesvědčit alespoň příbuzné, aby se nechali naočkovat. Jenže ti často podle jejich slov stále věří falešným zprávám nebo chorobu podceňují.

V USA za pátek evidují 81 tisíc nových případů, vysoce nakažlivá varianta delta jde hlavně po neočkovaných. Třeba na Floridě, kde už některé nemocnice musejí omezovat plánované operace nebo v Alabamě. Tamní guvernérka proto prohlásila, že je čas vinit neočkované lidi. Byla jsem špatně informována, nebyla jsem připravena, byla jsem vyděšena, popisuje pro New York Times 65letá Debra Wellsová, proč ještě není očkovaná proti koronaviru. Takže další případ, jak skončila na JIPce, a domnělá chřipka zhoršila natolik, že už se sama nedokázala nadechnout. „Panebože, mám pocit, že umírám,“ vzpomíná žena na své tehdejší myšlenky. Tohle je samozřejmě velice špatně.

Pokud tomu nevěříte, já tomu věřím, tak vám doporučuji, a já jsem dnes odpoledne zveřejnil na Facebooku od paní Dr. Martiny Žižlavské z Nemocnice Milosrdných Bratří v Brně. Napsala na Facebooku příběhy, ze kterých mrazí. A já jsem k tomu jenom připsal, že doufám, že už to nikdy nezažijeme. A proto, abychom to nezažili, musíme být stále obezřetní, dodržovat pravidla. A hlavně se musíme nechat naočkovat.

Já vím, že už jsem s tím únavný, s tím očkováním. Nicméně je to důležité. My v očkování pokračujeme. Velice dobře se nám osvědčuje ten projekt otevírání center bez registrace. Jenom na Chodově jsme od 12. 7. naočkovali téměř 12 tisíc lidí. Funguje Hlavní nádraží, tam je Janssen, jednorázová vakcína, velice dobrá. Taky moc děkuji rodičům, kteří nechali zaregistrovat k očkování už 94 427 dětí od 12 do 15 let. Co se týče těch center, tak celkově stále samozřejmě fungují ta klasická očkovací centra, je jich stále 325 – tam, kde se registrujete, a potom čekáte na termín. Ale z těchto center už 21 také se změnilo na centra bez registrace. Ta nová centra, která máme v obchodních centrech, tak ta samozřejmě budou pokračovat. Takže v úterý otevírá obchodní centrum Fórum v Ústí nad Labem, od 10 hodin do 18 hodin vás tam naočkují bez registrace. Ve středu by mělo otevřít obchodní centrum Atrium v Hradci Králové, tady mám informaci od 13 hodin. A ve čtvrtek, a toho se také zúčastním, 29.7 v 8:00 hodin otevírá obchodní centrum bez registrace v Olomouci. Chceme v tom pokračovat, je o to velký zájem, a samozřejmě jsou důležité ty informace, které od vás dostáváme, ta zpětná vazba. Zpětná vazba, že lidé se vlastně i chtěli nechat očkovat, ale z nějakých důvodů, možná i logistických, se k tomu nedostali.

Já jsem si nechal udělat takovouto mapu. To je mapa procentuálního podílu osob očkovaných ve věku 60 a více let, a tady 16 a více let. Ta tmavá barva, ta rudá barva, tam je nejméně naočkovaných. Já chci požádat, poprosit všechna očkovací místa, naše nemocnice, ale oni to vědí, aby vyslaly mobilní týmy. Abychom přišli s mobilním týmem do obcí, a abychom nabídli lidem to očkování tam, kde bydlí. Fungují ta obchodní centra bez registrace, toto by byl taky mobilní tým bez registrace. Myslím, že to bude fungovat. Protože my samozřejmě chceme naočkovat minimálně 60 procent našich občanů. To je ten cíl. Možná i více.

Zítra na vládu předkládá ministr zdravotnictví materiál, který jsme pečlivě společně připravovali, a je to materiál o tom, jak budeme prodávat a darovat vakcíny. Možná budete překvapeni, ale ano. Na začátku roku, jak jsme málo objednali, nejsou vakcíny. No, my jsme jich objednali 23,9 milionu dávek. A jak jsem avizoval, pokud by se nám povedlo dnes v neděli naočkovat více než 33 tisíc dávek, tak překonáme 10 milionů dávek od začátku. Možná dneska v neděli, nebo určitě zítra. My jsme se jako členský stát EU zavázali, že darujeme v rámci 100 milionů vakcín, které všechny členské státy mají darovat tam, kde je těch vakcín skutečně málo, 2 390 000 dávek. Z toho na vládu zítra je návrh darovat 250 tisíc do Vietnamu, tam je situace skutečně vážná. Také s nimi budeme jednat o prodeji. A 20 000 na Tchaj-wan. My celkově máme darovat 2 390 000. Budeme diskutovat ještě na vládě, do jakých teritorií chceme tyto vakcíny darovat. Budeme i prodávat. Protože máme dostatek vakcín. Teď jednáme, Slovensko pravděpodobně si vezme z našeho přídělu Pfizer/BioNTech 1 milion vakcín. To znamená, že oni si vezmou tu naši kvótu, zaplatí to za nás, a my zkrátka tu vakcínu nemusíme převzít, protože ji nepotřebujeme. Protože zkrátka vakcín máme dost. Takže já myslím, že je to jasný důkaz. Od začátku jsme říkali, že máme dost vakcín. Jsme rádi, že můžeme pomoci ostatním. Dokonce Portugalsko a Francie mají zájem o vakcínu Moderna. To je velice dobrá vakcína, stejně dobrá jako Pfizer/BioNTech. A teď vlastně Moderna v pátek byla schválena i pro věkovou skupinu 12 až 17 let. Janssen, velký hit. Všichni to chtějí, jednorázovka. Máme na skladě 10 tisíc.

Takže očkujeme. A prosím vás, skutečně, očkujte se. Je to výhoda, je to svoboda. A zpětná vazba od těch lidí, kteří chodí do těch center bez registrace je, je to samozřejmě o zdraví, ale mnoho z nich říká: nechci ten opruz s testováním. Takže to je to, co říkají, a pro nás je to důležité. Vyhodnocujeme ty informace, které dostáváme.

Teď jiné téma – a to je velice důležité téma, protože 21. 7. 2020, a teď tomu byl rok, v 5:48 jsme vybojovali pro ČR na období 2021 až 2027 800 miliard, z toho 42 miliard navíc, o tom určitě víte. Protože jsme byli urputní, ten náš tým, a proto jsme vlastně po Francii získali dodatečně druhou největší částku. V pondělí nás navštívila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Osobně přinesla, symbolicky mi předala odsouhlasených 180 miliard z Národního plánu obnovy pro ČR. Získáme v příštích 5 letech 180 miliard. Jsou tam peníze pro všechny. Komunikaci s úřady, elektronizace zdravotnictví, bezpečné cestování na železnici, onkologická prevence. Je to taky pro obce a města. Takže je to skvělý výsledek. Já jsem samozřejmě chtěl dříve, byl jsem u Ursuly třetí, když to začalo. Bohužel v rámci vyjednávání, tripartita a koaliční partner, to všechno trvalo dlouho, nicméně je to schváleno.

Co se však nestalo, prosím vás. A to je skutečně neuvěřitelné, že u nás ta pátá kolona, která bojuje v Bruselu proti našim zájmům, proti vašim zájmům zorganizovala neskutečnou dezinformaci. ČTK vydala, vydala to 7 minut před mojí tiskovou konferencí s Ursulou von der Leyen, a to, že to bylo načasované, to nám řekli i ti novináři. Protože ten editor jim říkal: ne, nemůžeš to říct dříve, až těsně před tiskovkou, aby zkazili tu tiskovku. Víte, mezi námi je plno novinářů, hlavně z vydavatelství Economia, ale i veřejnoprávní rozhlas. Tady pan zástupce, který žije z našich daní tweetoval, přesné načasování, 11:51: „ČR musí pro přístup k penězům mimořádného fondu EU na oživení ekonomiky do poloviny roku 2022 přijmout konkrétní opatření kvůli kauze střetu zájmů Andreje Babiše, na dotaz Radiožurnálu to potvrdili vysoce postavené EU zdroje.“ Sprostá lež. Normálně sprostá lež. Že se nestyděj. Tito lidé, abyste věděli, si totiž přáli, abychom ty peníze nedostali, jako Maďarsko zatím nedostalo nebo Polsko. A chtěli to hodit na Babiše. Neskutečný podraz. Veřejnoprávní rozhlas, ČTK, lžou, a všichni to potom okopírovali. Ano, tam se píše, že plán splňuje nějaká kritéria, a budou muset úřady důsledně předcházet možným střetům zájmů veřejných činitelů. Ale nepíše se o Babišovi. Takže tuhle sprostou lež zorganizovali, je to jasná účelovka. Je neuvěřitelné, že tito lidé dělají všechno proti českým zájmům, proti vašim zájmům jenom proto, aby poškodili Babiše a manipulovali. Místo toho, aby nás pochválili, že jsme přinesli tolik peněz, na rozdíl od našich předchůdců, nechci se ani vracet, jak oni vyjednávali, tak tohle udělali. To jsem ještě v životě takovou prasárnu nezažil. V životě ne. A potom věřte některým aktivistickým novinářům, kteří mají jenom za cíl lhát a vymývat mozky proti Babišovi.

Takže to bychom měli. Teď k minulému týdnu. Já jsem se znovu věnoval zdravotnictví. Je to priorita. Z toho Národního plánu obnovy půjde na vznik nového centra onkologické prevence v Masarykově onkologickém ústavu až miliarda. Dobře víte, že jsem připravil národní boj proti rakovině. Rakovina bohužel bude u nás v roce 2035 hlavní příčina úmrtí. Dnes jsou to ischemické choroby. My proto potřebujeme mít tady špičková centra. A takové centrum, jako je jediná onkologická nemocnice v Brně potřebujeme i v Praze. Český onkologický institut. Na tom pracujeme. A co se nám povedlo v rámci těch peněz z Evropy, že pro zdravotnictví půjde 50 miliard. V tomto období jde do zdravotnictví jenom 8 miliard. Takže to je obrovský rozdíl, zdravotnictví je priorita. Máme skvělé lékaře, skvělé sestry. A potřebujeme, aby měli skvělé nemocnice a skvělé přístroje, aby se o nás mohli skvěle postarat. Prevence rakoviny, to je skutečně nejdůležitější. Protože pokud někteří bohužel zemřou na rakovinu, tak většinou je to proto, že něco zanedbali z hlediska té prevence.

Navštívil jsem 3 nemocnice v Královéhradeckém kraji. Rychnov, to je vlastně náš poslední dluh, té ještě Sobotkovy vlády v rámci území, kde Škoda Auto zaměstnává 9 tisíc lidí. My jsme se zavázali, 8,5 miliardy investic, všechno je splněno. Teď poslední věc je 300 milionů pro nemocnic v Rychnově nad Kněžnou. To jsme se domluvili, paní Dostálová to musí vyřešit. Mimochodem do té nemocnice v rámci těch evropských programů půjde 27 milionů z IROPu, z Reactu 147 milionů.

Byli jsme v nemocnici v Náchodě. Skutečně nemocnice, která byla obrovsky postižena v rámci pandemie. My jsme mluvili s primářem, zemřelo tam strašně moc lidí, je mi to líto. Mají teď novou nemocnici za 1,6 miliardy. Také dostanou z těch evropských programů, IROP 135 milionů, React 148 milionů.

Nemocnice Dvůr Králové, malinká nemocnice, ale skvělí lidé. Chtějí urgentní příjem za 20 milionů. Myslím, že to musí dostat.

Co se týče dalších ekonomických věcí. Ministr Brabec připravil další program na kotlíkové dotace. Je to 14 miliard, taky tam jdou peníze z toho Fondu obnovy, 8,5 miliardy. Myslím, že to má velký úspěch, chceme dalších 150 tisíc starých domovních kotlů na uhlí změnit na moderní kotle.

Z Ministerstva financí. Paní Schillerová jednala s neziskovými organizacemi. Téma bylo ochrana spotřebitelů v oblasti úvěrů. Je skutečně potřeba, aby náš stát chránil spotřebitele. My to i děláme. Na vládě jsme schválili program MŠMT za 6,8 miliardy, to jsou peníze na výstavbu a rozšiřování kapacit ZŠ zřizovaných obcemi. V rámci měření transparentnosti a rizika korupce ve veřejném sektoru podniky, státní podniky patří pod Ministerstvo financí, skončily na nejlepších místech. Z hlediska rozpočtu tady mám novou informaci, že obce, 3 555 obcí hospodařilo zcela bez dluhu minulý rok. A minulý rok došlo ke 14procentnímu navýšení transferu pro kraje, 97,6 miliardy, a pro obce 33,1 miliardy.

S panem Havlíčkem, který je samozřejmě hlavní strůjce toho našeho plánu obnovy, tak konečně se mu podařilo prosadit jádro. Bohužel Piráti stále bojují proti jádru. Asi nechtějí, abyste měli levný proud, abychom měli bezpečnou energetiku, soběstačnou energetiku. Takže v Senátu to byl velký boj zase, ale myslím si, že všichni víme, že potřebujeme jádro. Potřebujeme to proto, abychom měli levný proud pro lidi, pro firmy. No a v sobotu jsem byl v Temelíně, s panem Havlíčkem jsme viděli. Skvělá elektrárna. Škoda, že se v minulosti nerealizoval ten projekt dostavby 2 bloků.

A na závěr bych chtěl se vrátit k té kauze letu našich sportovců na Olympijské hry to Tokia. Já se v tom moci nechci… Myslím si, že je důležité, že to zkrátka musí vyšetřit hygiena, nemohou to vyšetřovat organizátoři. Musíme se dozvědět, jestli někdo pochybil, nebo nepochybil. Měli bychom teď hlavně držet palce našim sportovcům, aby na to zapomněli, nemysleli na to. Protože ty podmínky v Japonsku z hlediska testování nejsou úplně ideální, jak jsem se dozvěděl. Takže všem držíme palce, aby dobře nás reprezentovali. A samozřejmě věnovali léta přípravě. Je velká škoda, že bohužel někteří kvůli tomu, že byli pozitivně testování, se nemohou zúčastnit her.

Úplně nakonec moje knížka. Obrovský úspěch. Dnes večer zveřejníme recenze. Všichni naši hejtři to většinou recenzovali. Na www.sdilejteneztozakazou.cz jste si stáhli už 44 tisíc knížek. Knížku dostanu příští týden už fyzicky. Samozřejmě se těším na setkání s vámi, že vám ji podepíšu. Zájem je velký. Píšete mi, těším se na to.

Prosím vás. Přeju vám hezké léto. Pro mě to bude pracovní léto, ale to nevadí. Hlavně se ale očkujte, je to důležité. Držím palce, hodně zdraví.

