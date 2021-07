Premiér Babiš: Piráti dělají kampaň v Bruselu. My máme velice transparentní účetnictví

reklama

Děkuji za dotaz, i když interpelace má být na členy vlády, nebo to je interpelace na předsedu vlády a sem nepatří, tak vám, rád odpovím. Pan Prchal nemá žádné příjmy kromě hnutí ANO. Nejsem si toho vědom a určitě to nemá, protože já to striktně hlídám a nevím o tom, určitě je placen jenom z hnutí ANO. A my jsme žádnou kampaň, na rozdíl od vás, kteří děláte i kampaň v Bruselu, neděláme. My se musíme postarat teď o následky tornáda, musíme řešit očkování, naše vláda má plno práce a nemáme čas dělat kampaň, jak máte ten čas vy, a teď vlastně příští týden končí Sněmovna, takže budete mít dva měsíce prázdnin, ale my budeme muset pracovat, jako naše vláda, celé léto. Takže my určitě máme finance v pořádku, vždycky jsme je měli. A co se týče toho dopisu, veškerý náklad toho dopisu jde na hnutí ANO. Ten dopis je předmětem reklamace, protože dostáváme - já bych také chtěl vyzvat všechny občany, kteří nedostali ten dopis, aby mi napsali - fotky, že ten dopis končí v kontejnerech. Takže někdo je hází do kontejneru. Nechci ani tady mluvit, která obec hodila všechny ty dopisy do kontejneru, abych tady zbytečně nevyvolával zase nějaké politické střety. Takže ten dopis samozřejmě se objeví na vyúčtování, když dostaneme fakturu, kterou odsouhlasíme a potom ji proplatíme, a když bude ta objednávka řádně vyúčtována, tak bude i proplacena a uvidí ji každý na transparentním účtu. Takže pokud jsme pokud jsme nedostali fakturu, a ještě navíc je tam reklamace, takový zvláštní způsob, že ten dodavatel nedoručí ten dopis a píšou nám lidi, že to nedostali, tak samozřejmě když to přijde, tak to zaúčtujeme a proplatíme. Takže máte, pane poslanče, úplně zbytečné starosti. My máme velice transparentní účetnictví a jakmile faktura přijde, tak ji samozřejmě dáme na účet a zaplatíme.

