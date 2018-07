Premiér Babiš: Poprvé jsem viděl naživo Trumpa

Tak jsem poprvé viděl naživo amerického prezidenta Donalda Trumpa. A prohodil s ním rychle pár vět. Mrkněte na video (ZDE), jestli vás zajímalo, co říkal o České republice.

Jinak byl ale na summitu NATO docela tvrdý. Opřel se do ostatních států, že přispívají málo na společnou obranu. Chtěl okamžitě změnu.

Tak jsme mu vysvětlovali, jak výrazně investice navyšujeme, ale že je zároveň dost nereálné splnit hned, co by si přál. Snad se to povedlo, když se s německou kancléřkou Merkelovou loučil slovy "I love you Angela".

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV