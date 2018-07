Premiér Babiš: Řvali a začali na mě házet láhve! Vaši demonstranti!

Já bych chtěl poděkovat ODS za tu přestávku. Já jsem šel mezi demonstranty. Já nevím, kolik má promile vožrala Kalousek dneska. Možná stejný promile jak oni venku.

Jo, je zase vožralej jak obyčejně. Zloděj zlodějský. Nebudeš mě urážet. (Bušení do lavic z pravé části sálu.) Nebudeš mluvit o mojich dětech.

Já můžu na ně mluvit přímo, pane předsedající. (Z pléna: Ne!)

Takže já jsem šel ven mezi ty demonstranty a chtěl jsem s nima mluvit. A co jsem jim chtěl ukázat? No todle, nechť to vidí všichni občané! (Ukazuje nějaký papír.) Co to je, todle. (Následně mluví zvýšeným hlasem.) Čtvrtek 24. srpna 2006, 15:43. (Stupňuje důraznost projevu.) Kalousek je pro vládu s ČSSD tolerovanou komunisty, pane! Vy dneska celý den vykládátě o komunistech? (Potlesk.) Předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek ve čtvrtek souhlasil s výzvou šéfa ČSSD Jiřího Paroubka k jednání o společné vládě. Kalouskovi by nevadila ani tolerance takové vlády ze strany KSČM a předsednictvo KDU-ČSL je v tom podpořilo. Podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše by komunisté vznik vlády ČSSD a lidovců zřejmě umožnili. Hovořili jsme o možnosti koaliční spolupráce. Byla by to menšinová vláda, která by hledala podporu napříč politickým spektrem. V případě komunistů předpokládám nějakou formu umožnění vzniku, uvedl Kalousek po jednání s Paroubkem. - Tak o cem tady vykládáte celej den?!

Tady to je. (Ukazuje papír, ze kterého právě citoval.) Černé na bílém. A já jsem tým demonstrantům to chtěl přečíst. Řvali a začali na mě házet láhve! Vaši demonstranti! Dneska jste tam byl. Nebyl jste nadšenej? Skandovali vaše jméno, pane Kalousku. No tak co je to za pokrytectví? Proč se tady bavíme celý den o komunistech? Proč? Vždyť vy jste s nimi chtěl dělat stejnou věc! Ne, vy jste chtěl dokonce vládu! My máme len toleranci. Takže to je jedna věc.

Já už jsem tam byl. Tak si to zařiďte, aby ty vaši kámoši neřvali a neházeli na mě láhve.

A potom k tomu STB, prosím vás. Nemohl by pan Žáček jít ven za tymi demonstranty a povykládať jim, jak to bylo s tou polistopadovou komisí? Proč vám trvalo 14 let, než jste otevřeli svazky STB? Proč ministr vnitra za KDU-ČSL zničil a skartoval 25 tisíc svazků? Proč? Proč se prodávaly lustráky údajně za dvě stě litrů? Co jste tady dělali po tý revoluci?

Tenhle zloděj zlodějský (otáčí se na pana Kalouska a ukazuje na něj) mi nebude nic vyčítat. Mě estébáci terorizovali za to, že jsem nekupoval ze Sýrie fosfáty. A proč? (Mluví zvýšeným hlasem:) Protože jeho kámoš, jeho rodina, Háva tam prodával tanky! Osobní přítel rodiny Asada! (Potlesk poslanců ANO.) A jeho, on, který rozkrádal Ministerstvo obrany a zabil lidi ces padáky, tak když paní ministryně bývalá Šlechtová mluví o tých pavučinách, tak ta jeho firma eště tam stále dělá ty kšefty. Koho zastupuji? Ten švédský prototyp radaru? Nebo tu Augustu? Tak nechť přizná pan Kalousek, kde má ty firmy, kde má ty miliardy. On mi nebude tu navykládat o STB! Já jsem třikrát vyhrál soud! Tak chodtě to říct tým demonstrantům. (Potlesk poslanců ANO.)

A já? My jsme měli v rodině tři emigračky! A můj táta nemohl profesně postupovat kvůli tomu, že bratr mojí mámy odjel 21. srpna 1968, když nás obsadili rusáci. Tak ty mi nebudeš tady vykládať o estébácích! (Poslanec Bartošek vykřikuje ze svého místa: Dodržujte jednací řád! Zákon platí pro všechny!) Nebude mi vykládať o tom! Jo? (Další výkřiky několika poslanců z pravé části sálu. Premiér Babiš křičí, aby je přehlušil a byl slyšet.) A já jsem ten soud vyhrál! A takový zloděj zlodějský mě nebude tady urážet! Symbol korupce! (Poslanec Bartošek opětovně hlasitě požaduje, aby premiér dodržoval jednací řád.) Takže nechť to pan Žáček jde říct jim. A já jsem soud vyhrál. A já jsem zažaloval jako Slovenskou republiku na Evropský soud pro lidské práva. Vyhraju to!

Takže vy mi tady nebudetě nadávat do estébáků! Já jsem žádný estébák nebyl! (Z pravé části sálu vykřikuje ženský hlas: Ale byl!) A já si vyprosím, aby tady někdo mluvil o mých dětech! Všechno.

