Premiér Babiš: Tripartita projednala programové prohlášení vlády a návrh rozpočtu na rok 2019

Předseda vlády Andrej Babiš informoval sociální partnery o připravovaném společném jednání české a slovenské tripartity. Jednání by se mělo uskutečnit na podzim letošního roku na Slovensku. Sociální partneři také dostali informaci, že se v září uskuteční společné jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR se zástupci krajů. Krajské tripartity řeší zejména zaměstnanost, školství nebo dopravu.

Programové prohlášení vlády

„Hlavními body jsou pevné ukotvení České republiky v evropských strukturách, v rámci Evropské unie a NATO, zvyšování důchodů, důchodová reforma, digitalizace, reforma školství a samozřejmě investice,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Vláda chce pokračovat ve spolupráci se sociálními partnery a nepřipustí privatizaci veřejných služeb, a ani podniků se státní účastí. Zasadí se také o boj s daňovými ráji a daňovými úniky. Jedním z hlavních cílů této vlády je také boj za zájmy českých občanů v Evropské unii a odmítnutí existující úpravy uprchlických kvót.

Vláda Andreje Babiše chce řešit důchody a důchodovou reformu. Připravuje proto novelu zákona o důchodovém pojištění, která by zvýšila základní výměru důchodu na deset procent průměrné mzdy, a také by navýšila důchod o 1000 korun lidem, kteří se dožijí 85 let věku. Zaměstnanci v náročných profesích získají možnost dřívějšího odchodu do důchodu.

Kabinet bude také bojovat proti byrokracii a chce digitalizovat státní správu. V plánu jsou rovněž masivní investice a snižování daní. Mělo by dojít ke snížení DPH u vodného a stočného, stravovacích služeb, točeného piva anebo u služeb s vysokým podílem lidské práce.

Vláda se chce také soustředit na fungování nemocnic a úspory ve zdravotnictví. Prioritou bude energetická politika, odstraňování ekologických škod a nakládání s nerostnými surovinami a to s maximální výnosností pro stát. Kabinet rovněž připraví výstavbu nových bloků pro jaderné elektrárny.

Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2019

Návrh počítá s příjmy ve výši 1 431,6 miliardy korun a s výdaji ve výši 1 481,6 miliardy korun. Jeho součástí je zvýšení průměrného starobního důchodu od 1. ledna 2019 o zhruba 918 korun i zvyšováním objemu finančních prostředků na platy učitelů o 15 procent a nepedagogických zaměstnanců v regionálním školství o 6 procent. Vyšší prostředky půjdou také na kulturu, soudy či státní zastupitelství, kde úředníci dostanou 8 procent navíc. Státní fond dopravní infrastruktury obdrží o 12 miliard více než letos.

Další plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční dne 24. září 2018 a proběhne za účasti krajů.

