Premiér Babiš: Pro mě je teď prioritou ochránit naše lidi

reklama

Vážení přátelé, dámy a pánové,

vítám vás v mém pravidelném nedělním pořadu Čau lidi. Dnes to bude o mé oblíbené disciplíně – kterou mi všichni vyčítají – a to je mikromanagement. Dělám to celý život, ale ne všechno. Vždycky se na něco zaměřím a mikromanaguju. A víte proč? Abych byl schopen odpovědět na kritiku a na vaše otázky. Dnes to bude samozřejmě o vakcínách a o očkování.

Řekněme si, jak to je. My jsme obdrželi od 26. prosince minulého roku 1 513 370 vakcín. Ke včerejšímu dni jsme naočkovali 1 331 189. Rozdíl je kolik? 182 181 vakcín. A vy se ptáte, já taky, kde jsou. No, rozhodně nejsou nikde na skladech, nejsou. Nikdy nebyly. Jsou na očkovacích místech. Kolik máme dnes očkovacích míst? 233.

Já vám vysvětlím, jak to bude vypadat v úterý dopoledne, což je nejlepší čas pro poměr dodáno/vyočkováno. Protože v úterý ráno budeme mít na těch očkovacích místech jenom 19 651 Pfizeru, 16 482 vakcín Moderny a 22 850 vakcín Astra Zeneca. Takže dohromady 58 981 vakcín. To znamená, že v úterý přijde dodávka Pfizeru, přijde zase 124 020 vakcín. A pokud by nepřišly, tak ve středu bychom de facto už neměli co očkovat. To je Pfizer. Je logické, že je druhá dávka a je potřeba mít nějakou rezervu, ale Pfizer funguje. Pfizer je distribuován přímo do očkovacích center, je jich 31 – je to 19 nemocnic pod Ministerstvem zdravotnictví, 3 pod Ministerstvem obrany a zbytek je pod kraji.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže je samozřejmě důležité to vnímat. Pokud někdo říká, že neočkujeme, tak je potřeba skutečně brát to číslo v úterý dopoledne. Protože vakcíny přijedou, dodají je a kontroluje to SÚKL, který je propouští do oběhu. Většinou se tak stane až ve středu. Co se týče Moderny, tak tam je to komplikovanější, protože výrobce moc nekomunikuje. Musíme mít nějakou rezervu, a je potřeba proočkovat po měsíci. U Moderny je distributor Avenier, u Astra Zeneca je distributorem Alliance Healthcare – a distribuuje přímo praktikům. Tam očekáváme, že bude stav v očkovacích místech 22 850.

Takže zkrátka jedeme na doraz. Nikde nejsou žádné vakcíny na skladech, jsou na očkovacích místech. Je to naplánováno. Musíme mít na paměti i druhé dávky a plány jednotlivých očkovacích míst. Takže, příští týden v úterý Pfizer 124 020 vakcín, ve středu přijde 88 800 vakcín Moderny a ve čtvrtek 9 600 vakcín Astry Zeneca. Doufám, že jsme to vysvětlit, že to správné číslo, pokud někdo posuzuje jak Česká republika očkuje a kde jsou vakcíny, je skutečně v úterý dopoledne.

Co se týče kategorií, koho očkujeme. Ano, samozřejmě prioritu musí mít naši senioři 80 plus. Čeká jich tam na termín 50 388, to je termín u očkovacích míst a u praktiků. Kategorie 70 plus – na termín čeká 351 523. Zdravotníků zbývá 4 903. Otevíráme novou kategorii od 0 do 69, a to jsou chronici – očkování osob s chronickým onemocněním. Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, můžete se nechat očkovat na těchto místech: od 24. března 2021 na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte; dále u praktického lékaře a ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se léčíte na specializovaném pracovišti, pouze vybraná centra vysoce specializované péče. Tohle v podstatě už dnes vidím u praktiků. Je 98 247 chronicky nemocných spoluobčanů, a tuto kategorii spouštíme 24. března. To je samozřejmě velice důležité.

Je důležité koordinovat, protože došlo k tomu, že počty těch čekajících na termíny u praktiků podstatně převýšily ty počty u běžných očkovacích míst. Je potřeba, aby se to zkoordinovalo. Krajský koordinátoři v koordinaci s paní ředitelkou Baťhovou, hlavní koordinátorkou, a plukovníkem Šnajdárkem, kteří odvádějí neskutečnou práci, aby vyhověli těm požadavkům tak, aby to znamenalo co nejmenší zátěž pro lidi kteří čekají na očkování.

Co se týče dalších dodávek. Tam vyjednáváme v rámci Evropské unie. Pfizer nabídl na čtvrté čtvrtletí dalších 100 milionů dávek, a je ochoten dodat 10 milionů už ve druhém čtvrtletí. Takže je to skvělá příležitost přiblížit reálně dodávky tomu, na čem jsme se jako premiéři a prezidenti domluvili, a opakovaně to říkají i nejvyšší představitelé EU – to znamená, že dodávky vakcín mají být podle pro rata, a do všech členských států ve stejný čas, to znamená podle obyvatel. Jenom tak se dokážeme přiblížit společnému cíli proočkovanosti v celé EU přibližně ve stejný čas, tedy 70 procent dospělé populace v červenci, to byl ten cíl. A je samozřejmě potřeba, aby došlo ke korekci. Takže to je to nejdůležitější.

Dnes jsem nahrál video o bamlanivimabu. Prosím vás, podívejte se na to video, je to fakt důležité. Je to lék, je to látka, která funguje a zachraňuje lidi před tím, že skončí na JIP nebo se jim, nedej bože, stane ještě něco horšího. Takže je to důležité.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 7818 lidí

A na závěr, prosím vás, ty, kteří mi píší, jestli mě budete nebo nebudete volit – já tomu rozumím. Pro mě je teď prioritou ochránit naše lidi. Musíme naočkovat. Bojuji za ty vakcíny, bojuji za ty léky. Jen bych vám připomněl, dostal jsem teď potvrzení, že jsem minulý rok jako politik vydělal 2 443 564 korun, které jsem znovu poslal Nadaci Agrofertu pro samoživitelky a pro lidi kteří jsou v nouzi. Takhle posílám veškeré mé příjmy od vstupu do politiky. Myslím, že je to více než 11 milionů. Takže nejsem v politice kvůli sobě, šel jsem do politiky, abych pomohl. Dařilo se, ale teď přišel covid, přírodní katastrofa. Všichni, kteří jsou jsou v čele vlád to nemají jednoduché, ale nechci se vymlouvat. Dělám maximum. Chci jenom říct to, co se v médiích nedozvíte, že například Nadace Agrofertu od vzniku rozdala lidem 525 milionů korun. To je samozřejmě pozitivní zpráva, ale to se médiím nikdy nehodí.

Těším se na příští neděli. Prosím vás, zkusme to vydržet. Po Velikonocích, věřím tomu, budeme řešit a bavit se o rozvolňování, o návratu děti do škol. Pokud vidíte ve vašem okolí, že jsou diskotéky, oslavy a otevřené restaurace, požádejte je o to, aby to nedělali. Potřebujeme společně ten covid porazit.

Já vám za to moc děkuji.

Psali jsme: Babiš: Zhubněte. Budu se o to snažit taky Premiér Babiš: Světlo na konci tunelu je blízko Babiš se snažil kupovat vakcínu AstraZeneca od zemí, které zastavily očkování. Neuspěl Premiér Babiš: Loni v prosinci jsme mluvili o solidaritě, v tuto chvíli to ale tak nevypadá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.