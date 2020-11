Premiér Babiš: Superhrubá mzda je jeden z mnoha podvodů z dílny Topolánek-Kalousek

reklama

Vážení občané, dámy a pánové. Vítám vás ve svém pravidelném pořadu Čau lidi.

Začal bych se situací s pandemií covid-19. Chtěl bych poděkovat ministru Blatnému, že připravil, teď už pod zkratkou PES, protiepidemický systém. Je to důležité z hlediska predikce. Já myslím, že je to jedinečný systém. Podíleli se na tom experti, a zkrátka je tady stupnice do 100 procent rizika, je to rozděleno na 5 pásem. Myslím, že každý si může najít to, co ho zajímá. My jsme v této chvíli někde na čísle 70, a pokud by to vydrželo, tak bychom se mohli posunout do pásma 4.

Ta situace se sice zlepšuje, čísla klesají, počet hospitalizovaných klesá, ale zdaleka nejsme na tom ještě dobře, a ta situace tady s námi bude dlouho.

Takže mi samozřejmě budeme velice opatrní s rozvolňováním, a toto není teď, že bychom říkali: hurá, jdeme teď všechno rozvolnit. My vnímáme tu situaci, ale je potřeba i abychom skutečně si uvědomili, že musíme teď být solidární.

Já mám tady zpětnou vazbu od našeho Integrovaného centrálního řídícího týmu, kterému strašně moc děkuji. Protože odvádějí skvělou práci, a chtěl bych taky poděkovat laborantům a laborantkám a všem na odběrových místěch, protože ti skutečně tady dennodenně pracují. Vytvořili systémy, které jsou jedinečné, nikdy jsme tolik nedigitalizovali ve zdravotnictví.

Některé ty informace nejsou dobré, protože tady je problém, že lidé v průměru hlásí jenom 2.21 kontaktu, ti, kteří jsou pozitivní. To je strašně málo, a ty poznatky hygienických stanic jsou, že lidé, kteří prokazatelně byli v rizikovém kontaktu v rámci rodin a jsou ve styku se svými rodiči a seniory šíří tu epidemii v rámci rodiny nebo pracovního kolektivu, a to je samozřejmě problém. Někteří se samozřejmě bohužel bojí o své zaměstnání. Já myslím, že budeme muset i na úrovni ministerstva nějakým způsobem to řešit, abychom tento problém vyřešili.

I když ta čísla klesají, tak problém je to, že nám stoupá podíl nakažených v kategorii 65+. Ten byl 7. listopadu 19 procent a 13.listopadu už 23 procent. Takže i když čísla klesají, tak ta situace v nejvíce ohrožených věkových kategoriích není dobrá. Virová nálož je stále kolem 25 procent, a to je samozřejmě strašně vysoké.

Já bych chtěl jenom poprosit, a tady jsem našel velice zajímavý příspěvek, který mi poslal profesor Pařízek, náš známý porodník. Upozornil mě na výzvu starosty Kamenice, který tady jasně říká: “Každý jeden z nás má podíl na tom, jestli se bude koronavirus v našem okolí dále šířit nebezpečným tempem, nebo jestli se zpomalí. Bojujeme teď všichni za všechny. Bojujeme za to, aby nemocnice zvládaly přísun pacientů a lidé nebyli ponecháni svému osudu, prostě proto, že už není dost lůžek, ventilátorů nebo personálu. Ještě nikdy nebyla osobní zodpovědnost za ostatní spoluobčany tak veliká,” říká tento starosta, skvělý text na Facebooku.

Pan profesor Pařízek také říká, aby se nastávající maminky a maminky a malými dětmi nebáli chodit na kontrolu k lékaři a do porodnice, protože se bojí, že by se nakazili od ostatních návštěvníků. Pan profesor Pařízek uklidňuje: virus se těhotným ženám a malým dětem vcelku vyhýbá, a pokud se přeci jen nakazí, pak ho v drtivé většině ani nezaznamenají.

Takže tolik k tomu covidu. Vidíme, co se děje v okolních zemích. Tam samozřejmě přistupují k opatřením, které my jsme zavedli už dříve, ta pandemie je všude na světě, v Evropě, a bude tady s námi asi ještě dlouho.

Řešení je samozřejmě vakcína. Já jsem s minulém týdnu měl telefonický hovor spolu s ministrem Blatným s firmou AstraZeneca, mluvíme s dalšími firmami. Je potřeba skutečně urychleně připravit očkovací plán proti pandemii covid-19. To je velice důležité.

Dobrá zpráva z minulého týdne, i když jak je známo, ODS, STAN, KDU-ČSL nechtěli abychom dali důchodcům těch 5 000 korun, které si zaslouží. Tak nakonec to Senát nevrátil. I kdyby to vrátil, tak bychom to určitě přehlasovali.

Takže teď od 1. prosince začneme vyplácet 5 000 korun 3 milionům důchodců. Bude to stát 15 miliard korun, a je to díky tomu, že samozřejmě máme dobrý rozpočet, že paní Schillerová našla ten prostor. Je to de facto kvůli tomu, že životní náklady našich důchodců stoupají, a naši důchodci si to zaslouží. Samozřejmě i tento rok navyšujeme důchody, příští rok budeme navyšovat důchody.

Takže i když možná jste viděli na sítích nějaké informace, že to nebude, to samozřejmě nebyla pravda. Podařilo se to, a v prosinci to všichni naši důchodci dostanou.

Velké téma – superhrubá mzda.

To není nic jiného než jeden z mnoha podvodů z dílny Topolánek-Kalousek. Ti to slíbili v roce 2006, že sníží daň na 15 procent, 2008 zavedli tenhle podvod. Já myslím, že hnutí ANO od vstupu do vlády, jak jsem se stal ministrem financí, jsme vždy snižovali daně. Kromě teda hazardu a dalších neřestí. Ale my jsme snížili daně za to období, co jsme ve vládě, o 147 miliard. Samozřejmě, toto snížení daní pro všechny zaměstnance, opakuji, pro všechny zaměstnance, pro 4.5 milionu zaměstnanců, navrhuji. Navrhuji to na 2 roky.

Znovu opakuji, že si to můžeme dovolit. Proč? Televize vám to neukážou. Proto, že jsem byl jediný ministr financí, který absolutně snížil dluh o 60 miliard, a snižovali jsme dluh vůči HDP z 40.6 až na 28.5, v tom pokračovala paní ministryně Schillerová. Takže my víme, jak se snižuje dluh. Všichni ostatní o tom mluví, a my víme, co je to rozpočtová odpovědnost. Ale my víme, že máme znovu z hlediska rozsahu a počtu našich obyvatel a naší ekonomiky nejlepší finance v Evropě. Proto si to můžeme dovolit, a proto nemusíte z toho mít obavu.

ODS teď prohlašuje, že vlastně něco prosadí z opozice, tak, že se chlubí cizím peřím. Mně to ani moc nevadí. My jsme samozřejmě zrušili daň z nabytí. A všichni vědí, že když ODS byla ve vládě, daně navyšovala. My jsme daně snižovali, a samozřejmě nás koaliční partner také chce navyšovat daně, ale hnutí ANO vždy snižovalo daně, a pro všechny. Proto jsme vždycky tvrdili, a jsme hnutí pro všechny občany naší země.

Paní Schillerová ve Sněmovně prosadila kompenzační bonus. Takže podnikatelé, kteří jsou postižení opatřeními naší vlády, mohou dostat až 24 tisíc, a to za 48 dní na období od 5. října do 21. listopadu. Také bych chtěl upozornit, že zase v televizi vysílají, že navyšujeme státní zaměstnance. Prosím vás, t jsou hlavně učitelé a vojáci a policisté. Nejsou to skutečně úředníci, tam to snižujeme, a paní Schillerová škrtla za poslední 2 roky 4 300 neobsazených míst, a ušetřili jsme 3.5 miliardy.

Státní rozpočet prošel do 2. čtení, to je dobrá zpráva. Jsou tam rekordní investice, všude se investuje. Také paní Schillerová bojuje za to, aby lidé měli možnost dostávat příspěvek na jídlo nejenom přes stravenky. Až milion lidí, kteří nemají ani stravenky, ani jídelnu, budou mít tu možnost. Takže stravenky nerušíme, ale akorát firmy a restaurace nebudou muset platit stravenkářům ty nesmyslné poplatky.

Co se týče pana Havlíčka, ten se samozřejmě podílel na té tabulce těch protiepidemických opatření. Samozřejmě velký lobbing ze strany obchodů a restaurací a všech, ale myslím si, že došlo k nějakému kompromisu. A znovu opakuji: zatím se nerozvolňuje, musíme být skutečně opatrní a obezřetní.

D1. To jsme slíbili, připravuje se zimní režim, všechny úseky, které jsme chtěli zmodernizovat jsou hotové, nebo těsně před dokončením. Pan Havlíček tam byl na kontrole. Letos jsme zvládli 3 úseky D1, příští rok nás čekají 4. Tak, jak jsme slíbili, do roku 2021 celých 160 km dálnice bude de facto fungl nových.

Proběhla aukce na mobilního operátora. Samozřejmě, my tady máme nějakou oligopolní situaci. I všichni očekávali, že přijde 4. operátor. Ten trh je malý, tady, jak mám podklady od pana Havlíčka, ten výnos se podařilo navýšit, 5.6 miliardy. Podařilo se rozšířit konkurenční prostředí, a naprosto klíčové bylo nastavení podmínek národního roamingu. Takže my jsme vždycky chtěli, aby ty operátoři zkrátka nabízeli levnější služby. Postupně se to daří, to byl hlavní cíl. A já myslím, že je to taky úspěch.

Potravinová banka. Já jsem ji navštívil, teď jsem viděl reportáž v televizi, že mají problémy, vždycky se aktivně účastním sbírky potravinové banky. Teďka to bude příští sobotu, takže samozřejmě bych vás chtěl vyzvat, abyste přispěli.

Já jsem v pátek večer tady v pátek večer mluvil s pane Slavíčkem z České federace potravinových bank. My jsme jim významně pomohli v provozu, dali jsme jim větší peníze. Ale teď potřebují 500 tun potravin. Konzervy, těstoviny, dětská kaše, dětská přesnídávka. Je to za 20 milionů. Já jsem hned kontaktoval paní ministryni Schillerovou, aby tyto peníze našla. Protože je to důležité, je to samozřejmě pro charitativní organizace, pro matky samoživitelky a pro lidi v nouzi. Takže předpokládám, že v rozpočtu ty peníze najdeme, a je to velice důležité.

V pátek jsem se zúčastnil na letišti v Kbelích smutné události. Společně s ministrem obrany jsme vzdali úctu naší vojákyni Michaele Tiché, která bohužel zahynula při plnění povinností na Sinajském poloostrově. Byla to velice emotivní záležitost, vyjádřili jsme upřímnou soustrast rodině. Mně je to strašně moc líto.

Chtěl bych poděkovat armádě, chtěl bych poděkovat všem, kteří nasazují své životy za naše hodnoty, za naše mezinárodní závazky. Naši vojáci mají skvělou pověst v zahraničí, ale bohužel takovéto události jsou samozřejmě velice smutné.

Poslední věc. Dnes si připomínáme, anebo měli bychom si připomenout 350 let od úmrtí Jana Ámose Komenského, našeho významného myslitele, filosofa a spisovatele, který samozřejmě měl své principy, měl své představy ohledně vzdělanosti národa. Vždy mluvil o vzdělanosti našeho národa. Já si myslím, že je to velice důležité, a ty jeho myšlenky, kdy říkal, že velký důraz při vzdělávání by se měl klást na to, aby učení probíhalo příjemně a hravě, a že celá škola má být místo, kam se žáci nebudou bát chodit, a vyučovat by se mělo podle zásady snadno, mile a příjemně. Myslím, že to stále platí. Stále to platí, a měli bychom si znovu připomenout jeho myšlenky, protože jsou skvělá, a proto i získal to přízvisko učitele národů.

Já vám přeji hodně zdraví, hlavně si držme palce, aby ty počty nakažených klesaly, abychom se postupně mohli vrátit k normálnějšímu životu, a abychom alespoň v omezené míře si mohli užít Vánoce.

Já vám děkuji.

