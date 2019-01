Singapur. Po příletu zpátky domů navrhnu ministrovi zahraničí, abychom otevřeli v Singapuru české velvyslanectví. Vždyť právě tady se dělá byznys, je to brána do Asie a my u toho chybíme. Rezidentní velvyslanec v Indonésii sem jezdí z Jakarty třikrát ročně a to rozhodně nestačí.

