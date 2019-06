Premiér Babiš: Tak, jak jsme slibovali, že ANO, BUDE LÍP, tak už JE LÍP. Máme to na papíře

Čau lidi, teď hodně lidí naštvu. Chystá se největší demonstrace od listopadu, no a najednou přichází zpráva Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Která říká… no, já se skoro stydím to říct. Říká, že je líp. Ano, už JE líp. Tak, jak jsme slibovali, že ANO, BUDE LÍP, tak už JE LÍP. Máme to na papíře.

Fakt. Víc, než polovina Čechů považuje životní úroveň svojí domácnosti za dobrou. A téměř polovina lidí hodnotí kladně i ekonomickou situaci v Česku. Přesněji, víc než 45 % lidí hodnoti´ současnou ekonomickou situaci v zemi pozitivně, z toho 41 % ji označuje za dobrou a 4 % dokonce za velmi dobrou! Fajn. Dobrá je za tři, tak bychom mohli ještě trochu zamakat, co říkáte? Musíme, chci lepší čísla. Jako vždycky.

Tak ještě jednou: Ano, už je líp. V komentáři je důkaz.

A jedem.

“Jsme hrdinové,” prohlásil jeden mladý filmař… na demonstraci proti Babišovi. Jasně. Kde jinde.

Přemýšlím, kdo jsou hrdinové pro mě. Skuteční hrdinové. Řeknu vám to, a rád. Moc rád. A taky, co pro ně děláme, já a mí kolegové ve vládě. Protože jenom mít rád nestačí. Jen mluvit nestačí. Protestovat nestačí. Je potřeba něco UDĚLAT, a to je vždycky tím těžší, čím jste výš. To mi snad budete věřit.

Moji hrdinové?

Jasně. Učitelé. Skvělí kantoři, kteří se snaží naše děti něco naučit, i když za to nemají bůhvíjaké peníze. Spousta z nich do toho dává celé svoje srdce.

Naše vláda přidala letos 15,9 % učitelům, tak jak jsme to slíbili. A příští rok jim přidá na výplatách 10 procent a rok nato dalších 9 procent. Než skončí tohle volební období, budou mít v průměru přes 45 tisíc korun měsíčně. Tak, jak jsme slíbili.

Hrdinové jsou pro mě i všichni rodiče, kteří se o svoje děti pečlivě starají a přivedli je na svět, i když věděli, že je to zatraceně těžká práce a na každou chvilku radosti připadá deset chvilek starosti. Chci, aby lidi měli co nejvíc dětí, abychom jako národ nevymírali a nestárli. Chtěl bych v každé rodině aspoň dvě děti, nejlíp tři. Ale to nám asi ještě chvíli potrvá, než se to povede. Co můžeme udělat teď, to jsme už udělali.

Za minulé koaliční vlády, kdy jsem byl ministr financí, jsme několikrát snižovali daně pracujícím rodičům na první, druhé i třetí dítě. A v tomhle směru jsme nejlepší v Evropě. Dál pokračujeme v investicích do mateřských školek, u kterých jsme sesbírali požadavky za 8,5 miliardy. Žádosti za 4,6 miliardy už jsme uspokojili a našli dalších 2,5 miliardy a zbytek intenzivně hledáme. U základních škol máme požadavky za 10 miliard, podpořili jsme za 7,5 miliardy a další 2,5 miliardy našli ze zdrojů Evropské unie.

Začali jsme s programem Výstavba bytů, půjčujeme mladým rodinám na pořízení bytů a domů. Státní fond rozvoje bydlení spustil v srpnu 2018 program pro mladé a z něj jsme doteď podpořili 845 projektů za 850 milionů korun. Tento rok máme připravenou miliardu. Můžete se hlásit přímo na webu. Dávám do komentářů.

Naše vláda zvedá rodičovský příspěvek o 80 tisíc korun, takže pokud ho rodiče budou pobírat ještě k 1. lednu 2020, dostanou se na krásných 300 tisíc korun, což jsme taky slíbili v našem programovém prohlášení.

A důchodci. Ti jsou hrdinové už jen tím, že mají za sebou desítky let práce a starostí o budoucí generace. Važme si jich. Oni vybudovali naši zemi, starali se o nás, starají se o naše děti, svoje vnoučata. Hrají významnou roli v rodinách, spojují je. Díky nim žijeme v bezpečné a taky úspěšné zemi. Důchodcům letos naše vláda rekordně přidala na důchodech a příští rok jim je zvedneme znovu. Zase o 900 korun.

Hrdinové jsou pro mě vědci, kteří rozšiřují naše obzory a pomáhají svými objevy lidem. To fakt nemusím nějak okecávat. S vědci se potkávám často a učím se od nich, jak funguje výzkum a co pro něj potřebují. Příští rok naše vláda navyšuje podporu vědy a výzkumu na 48 miliard korun.

K tomu zvedáme výdaje na investice z národních zdrojů na 85 miliard a celkově to bude dělat 135 miliard!

Samozřejmě, hrdinové jsou naši vojáci, Armáda České republiky v čele s náčelníkem Generálního štábu Alešem Opatou. Určitě jste viděli jeho video, které jsem sdílel tenhle týden. Máme skvělé vojáky. Brání naši svobodu. Budeme jim kupovat zbrusu nová obrněná vozidla za 50 miliard, vrtulníky a další techniku, po které už spoustu let volají. A příští rok dostane Ministerstvo obrany od vlády o skoro 8 miliard víc.

A co lékaři a sestřičky? To nejsou hrdinové? Jasně, že jo. A někdy ti největší. Víme to všichni, co jim svěřujeme do rukou, třeba své blízké. Jak moc na ně spoléháme a jak tvrdou práci leckdy odvádějí. Povedlo se nám konečně dorovnat ten hrozný dluh, který k nim měly vlády v minulosti. Jejich platy se díky nám už vyrovnaly průměru Evropské unie. A přestávají nám odcházet, hlavně sestry, což byl v minulosti hrozný problém. Vláda přidala lékařským školám 7 miliard na následujících 11 let, aby mohly přijmout o 15 procent víc studentů. Budeme investovat do modernizace nemocnic.

Jo a mimochodem, Adam Vojtěch vyhlásil skvělou kampaň „Studuj zdrávku“, která chce přilákat víc mladých ke studiu zdravotnických škol a k práci ve zdravotnictví. Točí videa, vyhlásili soutěž, budou mít i reklamní spoty v kinech a chtějí s kampaní objet republiku. Mají k tomu i web, dávám do komentářů plus prezentaci od Adama Vojtěcha.

Hrdinka je pro mě i Alena Schillerová, která na všechno tohle, co jsem vám právě napsal, dokázala sehnat peníze. Aniž by přitom zvyšovala státní dluh. Ten mimochodem klesá. Ze 41,1 procenta v roce 2013 na 30,6 loni a v jeho snižování pokračujeme. Každý se na to může podívat v komentáři.

Alena pokračuje v tom, co jsem jako ministr financí začal. Příští rok vybere jenom na daních o skoro 44 miliard víc. I díky dokončení EET, zavedení digitální daně, zdanění hazardu a dalším opatřením, na kterých s kolegy maká jako šroub. Stoupnou i příjmy z odvodů, protože dál porostou platy.

A všem ministerstvům Alena Schillerová nařídila úspory na provoz 10 procent. Musí přestat plýtvat materiálem, vodou, energiemi a službami. Tím ušetří přes 3 miliardy ročně. Ušetříme i na mrtvých duších, ale o tom jsem vám už nedávno psal.

Tyhle čísla, co vám tady píšu, jsou z rozpočtu na rok 2020. Alena Schillerová ho přinesla představit na tripartitu neboli schůzku vlády, podnikatelů a odborů. Je to dobrý a vyvážený návrh. Plníme v něm sliby, které jsme dali občanům, přitom ale držíme na uzdě rozpočtový schodek a zase o něco snížíme podíl státního dluhu na HDP. Patříme mezi absolutní evropskou špičku. A díky našemu návrhu rozpočtu tam budeme patřit i dál.

Na tripartitě jsme jednali i o dopravních stavbách. Vladimír Kremlík přišel ukázat devět projektů nad 300 milionů korun, které zahájí v následujících 3 letech. Všechny už dostaly zelenou od Ministerstva životního prostředí. Obrovský kus práce na těchto projektech odvedl i bývalý ministr dopravy, který o nich jednal s Evropskou komisí a napravil nečinnost předchozích vlád.

Můžeme tak konečně rozjet třeba dálniční obchvat Českých Budějovic, Lubence a Řevničova, dálniční úseky Opatovice – Časy nebo Hradec Králové – Smiřice. Budujeme, i když to častokrát brutálně komplikují Děti země, které blokují výstavbu i tam, kde to nedává žádný ekologický smysl. Kvalitní dálnice a silnice jsou ale priorita naší vlády a budeme do nich investovat, i v případě, že se zpomalí ekonomika.

Další priorita je, jak všichni víte, digitalizace. O ní na tripartitě mluvil náš vládní zmocněnec Vladimír Dzurilla. Všechna ministerstva dneska už pracují na portálech, které umožní přístup ke službám pro občany a firmy online. Už jsem vám psal, že jsme na vládě odsouhlasili Zákon o právu na digitální službu. Do 5 let od jeho přijetí chceme všechny povinnosti vůči státu moct vyřídit po internetu.

Je to strašně moc práce, protože na tenhle hlavní zákon jich navazuje ještě 150 dalších. Vladimír Dzurilla to koordinuje napříč všemi ministerstvy a úřady. Ale nebojíme se toho.

Největší radost mám z elegantního řešení, jak se státem komunikovat. Nebudete muset mít žádnou očipovanou občanku ani datovou schránku, ale bude vám prostě stačit vaše elektronické bankovnictví. Banky mají bezpečnost špičkově vyřešenou, tak proč to nevyužít. Tenhle náš projekt pod názvem BankID už je technicky vymyšlený a v nejbližších dnech jdeme do schvalování legislativy a pak už se vrháme na realizaci.

Na podzim máme naplánovanou kampaň, ve které budeme lidem představovat, co všechno jde dělat online.

Vladimír Dzurilla představil i digitalizaci zdravotnictví, stavebního řízení, a taky, co všechno děláme k získání Centra umělé inteligence v České republice. Bylo vidět, že zaměstnavatelé i odboráři oceňují, kolik práce jsme na sebe naložili a jak makáme, abychom to všechno úspěšně odbavili.

Vznikají nám pod rukama hodnoty, na které žádná předchozí vláda neměla kuráž ani schopnosti. Na řvaní na náměstích nechci už reagovat. Tu úplně nejsilnější reakci jsem už na Facebook stejně dával a ani nebyla ode mě. Kdo jste neviděli Fakta a mýty o auditorské zprávě od pana Jiřího Chýly, tak si to určitě dejte. Jako jeden z mála ten text skutečně četl a dokáže interpretovat. A vyvrací ve svém článku lži, které se o mě a o auditu šíří. Je v komentáři.

Viděli jste fotky z Jihomoravského a Zlínského kraje? Řešil jsem tam s kolegy dvě věci, které místní trápí asi ze všeho nejvíc. Dopravu a sucho. Takže se mnou jel i ministr dopravy Vladimír Kremlík a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Projeli jsme nejdřív na lodi Baťův kanál. Sem na Facebook i na Twitter jsem dával fotky a informace, tak koukněte. Baťa byl neuvěřitelný vizionář a jeho kanál byl úplně první PPP projekt v oblasti vodních cest v Česku. Postavil ho za čtyři roky a dokončil v roce 1938. Měří 53 kilometrů a má 14 plavebních komor. Postupně se z něj stal turistický fenomén Zlínského a Jihomoravského kraje, který přináší peníze celému regionu. V roce 2018 navštívilo kanál 90.000 turistů a díky němu se taky doba jejich pobytu prodloužila o několik dní. Takže další peníze pro místní hoteliéry, majitele restaurací, cukráře.

Teď chceme kanál prodloužit do Hodonína a Kroměříže. Podívali jsme se do přístavu Skalica a na stavidlo Rohatec, kde se příští rok začne stavět plavební komora za 234 milionů. Měla by být hotová v roce 2023. Po dokončení a úpravě koryta Radějovky se bude dát po Baťově kanálu doplout až do Hodonína, kde se chystá stavba dalšího přístavu za 266 milionů s plánovaným dokončením 2025.

Turisti se dostanou i do Kroměříže, až se v roce 2025 dostaví plavební komora Bělov za 293 milionů. V tom budeme spolupracovat i s Richardem Brabcem, protože je potřeba vyřešit otázky životního prostředí. Plus budeme stavět v Kroměříži přístav za 230 milionů.

Až bude všechno tohle hotové, prodlouží se Baťův kanál o 18,8 kilometrů a bude na něm moct kotvit o 200 lodí víc než doteď.

V Otrokovicích jsem prozkoumal, jak pokračuje stavba obchvatu města. Na silničáře jsem teda nebyl asi úplně milej, protože jsem jim hned na úvod řekl, že staví tempem kilometr ročně. No a za ty 3 roky, co postavili 3 kilometry, zvládla stejná firma na Slovensku postavit 52 kilometrů. Aspoň, že už bude v roce 2021 hotovo a Otrokovicím se konečně uleví. Ekologickým maniakům, kteří se snaží stavbu neustále blokovat, navzdory.

S Richardem Brabcem jsme se zašli podívat na projekty, které financujeme a které lidem pomáhají v boji proti suchu. Dával jsem fotky z Pastviska, kde vodní kanály a mokřad fungují jako taková klimatizace pro široké okolí. Díky projektu Ministerstva životního prostředí je tam o 8 tisíc kubíků vody víc než předtím a ta zásobuje i podzemí v okolí. Stálo to 10 milionů.

Pak jsme se šli podívat do Přísnotic. Mají skvělého a energického starostu, ukázal nám, jak dokončují projekt za 6 milionů, který si postavili za peníze z programu Velká Dešťovka. Je to skvělý systém, vodu ze střech i chodníků budou svádět do podzemní nádrže a z ní zavlažovat park a zeleň. Přebytečná voda půjde do rybníka. Podobných projektů chystáme stovky po celé republice!

A zásadní událost týdne. Svolal jsem po smskách neformální jednání premiérů V4. Původně jsem se měl setkat jenom s maďarským premiérem. Trvalo to tři hodiny na osm očí včetně oběda.

Teď je totiž nejdůležitější období před Evropskou radou, rozhoduje se, kdo bude šéf Evropské komise, Evropské rady i Evropského parlamentu. Naše jednání hostil Orbán Viktor, takže jsem sedl hned po skončení výjezdu na Moravě do auta a odjel do Budapešti.

Jednali jsme v novém sídle maďarské vlády s impozantním výhledem na Budapešť, v bývalém klášteře Karmelite. Viktor Orbán nám ukázal jednací sál vlády i svou kancelář. Líbilo se mi, že zařízení celé budovy je až puritánské s důrazem na zachování genius loci.

Trvalo to tři hodiny, a i když každý z nás čtyř je z jiného politického uskupení, máme stejné názory na budoucnost Evropy a hlavně na bezpečnost, migraci, nejdůležitější položky příštího evropského rozpočtu, koheze – to znamená investice – a taky klimatické cíle nebo vnitřní trh.

V4 má se svými 65 miliony obyvatel a 4 premiéry v Evropské radě váhu. Každý z nás teď často komunikuje po telefonu s ostatními premiéry. Nechceme spitzenkandidáty. Šéf komise má měřit všem stejně a nebýt zaměřený proti V4.

Během našeho jednání padlo několik jmen. Máme jasno, koho podpoříme. Narozdíl od novinářů, kteří u toho vůbec nebyli, zato se snažili vymýšlet poutavé titulky.

Nechceme, aby o České republice rozhodovaly jiné státy. Jsem premiérem všech českých občanů a bojuju za všechny české občany bez ohledu na to, zdali mě mají nebo nemají rádi.

No a tenhle čtvrtek a pátek se potkám se všemi premiéry na Evropské radě. Kromě jmen na nejdůležitější funkce EU budeme řešit také plán EU na příštích pět let, téma klimatu, u kterého nepodpořím žádné nerealistické cíle, externí vztahy se státy mimo EU. V pátek na Eurosummitu budeme taky řešit budoucnost eurozóny. Euro nechceme, ale budeme se vyjadřovat k tomu, jak by se eurozóna měla reformovat, protože jejíprosperita má na nás velký vliv – při našich 85 % exportu do EU.

A teď rychlovka.

V minulosti jsme si došlápli na hazard, vyčistili od něj města a pořádně ho zdanili. Teď přišli na řadu nepoctiví směnárníci. V dubnu vstoupila v platnost naše novela směnárenského zákona a díky němu už Centrální banka rozdala pokuty za 2,7 milionu korun. Hlavně velkým směnárnám v centru Prahy, které šidily lidi.

Vladimír Kremlík odvolal ředitele Českých drah. Já jsem už minulý týden během interpelací jasně řekl, že vypíšeme otevřené výběrové řízení a ministr dopravy samozřejmě najde nejlepšího nástupce.

Jednala vláda. Projednávali jsme limity na hypotéky a mysleli jsme i na to, aby na ně mohli dosáhnout i mladší lidé a rodiny. Schválili jsme dotaci 55 milionů na Moto GP v Brně. Je to obrovská a důležitá akce pro všechny, kdo tam žijí. Bojovalo za to celé nové vedení města, kde jsme v opozici, i Jihomoravského kraje.

Byl jsem na návštěvě Severní Makedonie. Pan premiér Zoran Zaev je velmi přátelský a nabitý energií. Ujistil jsem ho, že podporujeme jejich vstup do EU a NATO. Chci o tom mluvit i na Evropské radě. Makedonie splnila všechno, co si Evropská unie přála, měli bychom teď splnit slib. A začít rozhovory.

Zajel jsem se podívat na naše policisty, kteří pomáhají chránit makedonsko-řeckou hranici před nelegálními migranty. Mají nejlepší výsledky ze všech deseti států, které tam jsou zastoupené. Je to skvělá parta, měl jsem z nich výborný pocit. A byly tam i dvě policistky. Dělají vynikající práci a už se jich vystřídalo ve 26 kontingentech 1014. Během té doby zadrželi skoro 15 tisíc ilegálů. Dělají profesionální práci a všichni si je pochvalují. Pan premiér Zaev s našimi policisty dokonce prý občas chodí na pivo!

Tak a já tady s dovolením skončím. Je přece jenom neděle a moje paní dnes slaví a rodina s přáteli taky. Stejný den narození jako Donald J. Trump. A mějte se krásně.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Klaus ml. je sólista. Ale nepřátelé jsou jinde. Senátor Aschenbrenner o Trikolóře a o tom, co by rád slyšel od Babiše Nechcete poslouchat projevy Kalouska a Fialy? Prvně jmenovaný přišel s nabídkou, jde o Babiše Samková (APČR): Demonstranti proti vládě jsou ti samí, kteří naši zemi do této situace dovedli Pan premiér nelhal! Kanonáda u Moravce, na Schillerovou to jen létalo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV