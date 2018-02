Premiér Babiš: Účelové stížnosti mě štvou

Přezletice. Ještě jako ministr financí jsem jim schválil dotaci na stavbu základní školy, chodily by tam děti ze tří obcí. Kapacita 500 žáků, zájem je obrovský. Jenže nějaký developer se tam, jak se zdá, dohodl s ekologickou organizací a ta výstavbu blokuje. Podala stížnost, projekt se zastavil.

Byl jsem se na místě podívat. Mluvil se starosty. Musíme to vyřešit. Štvou mě takové účelové stížnosti, které jen blokují potřebnou výstavbu a berou si za rukojmí rodiny s dětmi. A protože mi je jasné, že to nebude jediné místo, které má podobný problém, byl bych rád, abyste mi napsali. Starostové, nebo běžní občani, to je jedno. Informujte mě, rád se budu osobně angažovat a pokusím se pomoct.

