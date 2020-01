Premiér Babiš: Úvahou pana Vondry jsem byl překvapen

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně, kolegové.

Já jsem byl překvapen návrhem nebo úvahou pana Vondry. My nemáme žádnou indikaci ani nevidím důvod, abychom měli novou leteckou základnu u Ostravy. Takový návrh od Spojených států nepřišel, a myslím, že ani nepřijde, protože ani to nemá smysl. My o tom určitě ani neuvažujeme, ani k tomu nevidíme důvod. To znamená, nechápu, odkud to vzniklo, proč to vzniklo.

A co se týká pana hejtmana, tak já chápu jeho snahu, že tam má letiště, které je poloprázdné. A jeho předchůdci místo toho, aby se snažili pro to letiště zařídit nějaký byznys, tak bohužel dopustili, že všechno to lítá do Katovic, a teď to napravovat je velice těžké. Nemluvě o tom, že plno hejtmanů se snaží mít vlastní letiště, což považuji za nesmysl. Dlouhodobě jsem podporoval spolupráci letiště Praha, letiště Ostrava. Došlo tam i k privatizaci opravárenské haly. Z konkurzu tam bohužel se o to letiště neucházelo, takže žádné synergie nevznikly.

Takže můžu jenom zopakovat, že my určitě nemáme takovou informaci. Myslím si, že to není na místě, ani to nechceme. Naše armáda má dostatek letišť a zázemí a určitě neuvažuje o tom, aby hledala další nějaké nové letiště, které by si samozřejmě vyžádalo velké náklady. Ani ten návrh pana Vondry, ani možná pan Vondra, který by chtěl to letiště nějak oživit, tak není to na stole a my určitě o tom neuvažujeme, ani to nechceme.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

