Premiér Babiš: V Thomayerově nemocnici je nutné řešit rekonstrukci co nejdřív

Předseda vlády Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívili v pátek 4. října 2019 Thomayerovu nemocnici, kde jednali s ředitelem nemocnice Zdeňkem Benešem o výstavbě Centrálního urgentního příjmu (CUP) s napojením na budoucí novou stanici metra D a kompletní rekonstrukci Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Thomayerově nemocnici. Součástí programu byla prohlídka kliniky, prostoru pro stavbu CUP a samotného areálu nemocnice, který je ve špatném technickém stavu.

Stavba urgentního příjmu je důležitá zejména pro zajištění rychlé a komplexní zdravotní pomoci pro významnou oblast Prahy a jejího širšího okolí. Jedním z témat jednání byla rozsáhlá rekonstrukce plicní kliniky (pavilon G1), která je po technické stránce ve velmi kritickém stavu, a to za situace, kdy poskytuje kvalitní léčbu na vysoké úrovni pro pacienty s TBC. Klinika navíc jako jediná v zemi umí léčit a operovat pacienty s tzv. multirezistentní TBC a jsou na jejím pracovišti hospitalizováni lidé z celé ČR. Dalším tématem návštěvy premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha byly plány oprav a zateplování ostatních pavilonů TN za využití evropských dotací v rámci operačního programu tzv. Zelená úsporám (Výzva 121 OPŽP).

„Plicní klinika je v současné době prakticky v havarijním stavu a pro nás je prioritou číslo jedna to, aby co v nejbližší době došlo k její kompletní rekonstrukci, která je již naplánována od roku 2015. Bohužel do dnešní doby se však nepodařilo získat dostatek finančních prostředků na tuto rekonstrukci a já pevně doufám, že v brzké době dojde k zásadnímu posunu v této věci. My v tuto chvíli máme již zpracovanou studii výstavby urgentního příjmu, která má navíc navázat na budoucí novou stanici metra D s čímž rovněž počítá i Magistrát hlavního města Prahy v rámci příprav stanice Nemocnice Krč. Budoucí urgentní příjem bude mít veliký profit pro pacienty a také význam pro zajištění zejména krizových situací státu,“ řekl ředitel TN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

„Navštívili jsme pavilon plicního oddělení, který má skvělé renomé a skvělé výsledky. Paní profesorka Vašáková je velká celosvětová kapacita. Bohužel, to co jsme viděli, je katastrofa. Rekonstrukce pavilonu plicního oddělení je vyčíslena na dvěstě sedmdesát milionů korun. Projekt je hotový a předpokládám, že nejpozději začátkem roku 2021 se začne stavět“, řekl premiér Andrej Babiš. „Řešili jsme také centrální urgentní příjem. Tato investice z roku 2015 je v dnešní době odhadována na jednu miliardu korun. Je velice důležité tento projekt řešit co nejdříve,“ dodal na tiskové konferenci předseda vlády.

„Thomayerova nemocnice je jedna z nejstarších v České republice, její rekonstrukce je žádoucí. Od mého nástupu jsme nemocnici podpořili v celkové investici 252 milionů, snažíme se proto pomoci, jak je to možné. V letošním roce proběhne nákup lineárních urychlovačů a radiodiagnostického vybavení či magnetické rezonance. V současné chvíli plánujeme investice do pneumologické kliniky, protože patří mezi ty nejvíce podfinancované. Rozhodně není klinikou na úrovni 21. století. A to plánujeme změnit. I přes současný zanedbaný stav kliniky, se na pneumologické zákroky v Thomayerově nemocnici nečeká a kvalitou péče je tato klinika jednou z nejlepších. V rámci nemocnice máme prioritně naplánovanou kompletní rekonstrukci plicní kliniky na pavilonu G1 včetně vybavení ve výši 271 milionů a výstavbu centrálního urgentního příjmu, kde předpokládáme náklady 835 milionů. Řada investic je již v realizaci a my věříme, že se podmínky v nemocnici podaří pacientům zpříjemnit,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

