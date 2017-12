Premiér Babiš: V parlamentu si někdy připadám jako v Sám doma

Jaký je váš oblíbený vánoční film? Já si v parlamentu někdy připadám jako v Sám doma, protože se všichni stáhli do opozice a všechna práce je teď na našem hnutí. Na vymýšlení a shánění dárků teda moc čas nebyl, ještě míň než normálně. Naštěstí to mám zařízené. Dárek pro moji paní mi jako každý rok doporučí její kámoška. Snad budou doma spokojení. Vánoční atmosféru jsem si až doteď užíval klasicky: včera jsem svolal jednání vlády na 6:30 ráno, i když jsem šel spát ve dvě, protože jsme měli večírek.

V těch 6:30 na vládu všichni přijeli na čas, ale zjistil jsem, že to není jejich normální pracovní režim, takže si budou muset zvyknout, budou muset občas přizpůsobit svůj denní režim mému. Pro Roberta Pelikána je to, co vím, smrtelné. Ale snad to občas přežije.

Tak, jako byla pro mě politika nový svět, když jsem do ní v roce 2013 přestoupil z vrcholového byznysu, vidím teď nové a častokrát šokující věci na úřadu vlády. Ta neefektivita státního aparátu začíná samozřejmě na vládní úrovni: pracovní místa pro spolustraníky a "za zásluhy" tady byly doteď samozřejmostí. Jasně, proč by to čerpali za svoje v Liďáku nebo v Paláci Charitas, když to můžou zaplatit daňoví poplatníci?

Státní správa je celkově přebujelá, je tam strašně moc lidí. Takže jsme s kolegy udělali plán, jak ten státní moloch začít větrat. Některé pozice zrušíme, jiné sloučíme dohromady, protože častokrát věci, které tady dělají třeba tři lidi, může zastat jediný člověk.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na Úřadě vlády je to jiný svět, včera jsem podepisoval 14 dopisů ministrům, tak jsem se ptal, proč to nemůžeme poslat hromadným mailem. Údajně na tom trvá protokol, ale myslím, že se budou muset přizpůsobit mně.

Sedím v kanceláři bývalé ředitelky kabinetu premiéra, protože v premiérské kanceláři budu jen přijímat návštěvy a nemůžu tam mít pracovní nepořádek, všude mám roztahané papíry.

Určitě jste si všimli, že jsme v pondělí vydali Návrh programového prohlášení naší Vlády pro lepší Česko. Řešíme v něm všechno od daní, důchodů, obrany až po sportování dětí. Osobně jsem ho představil a bavím se o něm s ostatními stranami, ukazujeme jim, že máme společné průniky v programech a že je v našem společném zájmu, aby naše vláda dostala šanci tenhle ambiciózní, ale skvělý program odmakat. Hned se ozvala krom politiků i spousta komentátorů, svazy zaměstnavatelů, starostové, odboráři, doporučují nám různé věci, a já jsem za to rád.

Psali jsme: Premiér Babiš: Je úplně normální, že nový ministr udělá počáteční změny okamžitě Babiš: SPD i Piráti chtějí zůstat v opozici a my to máme odpracovat ve vládě. A to my uděláme rádi Premiér Babiš: Není v ničím zájmu vyvolávat spory mezi unijními institucemi a členskými státy Premiér Babiš: Přineste nám seznam, kde všude můžeme šetřit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV