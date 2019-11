Premiér Babiš: Vy jste to vzal z toho Deníku N, to je čistý antibabiš

Pane předsedo, mohl byste ukázat studentům ten plán, jaký máte obal? (Na galerii pro návštěvníky sedí třída studentů.) Vidíte? To je váš obal a tohle je můj. Máte blbej plán. (Premiér si vypůjčil od pana poslance Michálka jeho plán a vedle něj ukazuje svůj plán. Obal plánu, který patří premiérovi, je červeno-modro-bílý. Poslanec Michálek tvrdí, že tento plán přinesl nějaký deník.)

To deník ukradl. Máte blbej plán. (Smích v sále.) Ztráta času, pane kolego. Jo? Tak si ho vemte.

Takže ten plán se stále mění. Víte? Já stále přepisuju tu úvodní část. Ano. Takže jako já nevím. Vy jste to vzal z toho Deníku N, to je čistý antibabiš, to jsou tam ti oligarchové, kteří fandí Drahošovi, nebo nevím komu. Takže máte blbý plán.

A vy byste měl ocenit, že Babiš je poprvé v historii této země... vlastně vymyslel... A vy se přece připravujete na funkci ministra spravedlnosti. A Bartoš bude premiér. A Ferjenčík - DPH z příjmu říkal - bude ministr financí. Takže my to děláme pro vás, pane poslanče. My odejdeme. Já už jdu do důchodu. Pomalinky. A když budete ministr spravedlnosti, tak si to otevřete a tam budete... (Namátkou otevře plán.) No tak tady. Chybí nám věznice. Nemáme justiční palác. V Ústí nad Labem budeme stavět.

Takže prosím vás, tohle jsem já vymyslel. (Ukazuje svůj plán.) Ano, je to tak. Protože jsem přišel z byznysu. A tam někdo musí být, mít nějaké vize, něco plánovat. Takže to je jenom potenciální zásobník investic. Ano. A dokonce jsem ho teď změnil. Původně to bylo 2019 - 2030, to tam taky máte blbě. Teď jsem to udělal na 2020 na 2050. Třicet let máme za sebou. Třicet let máme před sebou. Tak abychom to potom za třicet let - já už tu samozřejmě nebudu - tak někdo to bude porovnávat.

A to je potenciál naší země. Dneska náš růst je spotřebou a exportem. A máme investovat. A nejsme na tom tak blbě. Já jsem se minule díval na jednoho ekonoma, který říkal procentuálně naše investice vůči HDP, jsme na tom celkem dobře. A problém je, že takovýhle plán a takovou vizi udělal Jan Antonín Baťa 1937. A bohužel ten Klaus to nečetl v lednu 1990.

Já jsem napsal to, o čem sním. To je taky nějaká představa. A toto je národní, který je pro vás. (Opět ukazuje.) Já nevím, proč to už dopředu vaše anarchistické hnutí všechno destruujete, všechno kritizujete. Proč ten váš Hřib neudělá investiční plán pro Prahu? Já ho mám. Kdo tady investoval do ČVUT ty budovy 900 milionů? Národní muzeum za 3,5 miliardy. 5. ledna otvíráme Státní operu. Děláme ten vnější okruh. Budeme stavět halu Věry Čáslavské. Chci Invalidovnu. Máme na stole Národní galerii. Takže máme tady. Budeme investovat. Bulovka. Thomayerka. Karlák. Vinohrady. Všude budeme investovat.

Váš kolega Hřib má na účtě v Praze 65 miliard a nemá žádné plány. A ještě když přijdeme s nějakou jasnou čtvrtí v Letňanech, která má jasnou návratnost, a dělají to všude v Evropě, tak to nechce. Takže já nechápu. Já chápu. Všichni čekají na to. A teď to všichni novináři budou číst a tohle. A kde vezmete peníze? No to není o penězích. To není o penězích. To je o tom potenciálu. To je o tom potenciálu, protože kdybyste si vzal usnesení vlády z minulosti, které rozhodly například o opravě zámku Litomyšl roku 2002... No a co? A nic se nestalo. Nic se nestalo. Nebo 1998 strategie dálnic, jak nám říkali naši předci. No nic se nestalo. Ano. Takže vy už dopředu...

Vy nás žalujete dokonce. Tady je Městský soud v Praze. Tak abyste věděli, kolegové, pan Michálek žaluje vládu České republiky, že jsme mu neposlali ten plán. (Ukazuje papír od soudu.) No teď ho má. Stáhnete tu žalobu? Sice máte blbej plán, ale už ho máte, ne? Takže mohl byste tu žalobu stáhnout. Co říkáte? Nebo ne?

Takže prosím vás, do Vánoc to zveřejníme. A já chápu, že vy za každou cenu chcete kritizovat. Ale my v tom - ještě já tady mám poznámky - je že, na závěr, asi máte jinou preambuli (cituje): "Na závěr bych rád vyzval všechny občany naší země, abyste mě informovali o tom, jaké projekty podle vás v Národním investičním plánu chybí, nebo jsou zbytečné, a rád bych slyšel váš názor." Všech. Tady mladí sedí (ukazuje na studenty na galerii), možná mají i nějaké nápady.

Národní konzultace. To není, že někdo má patent na rozum. My jsme sepsali potenciál. A to, když přijde nová vláda, tak ten ministr si to může otevřít, například ministr zdravotnictví, má tam 74 miliard investičních projektů. (Předsedající: Časový limit, pane premiére.) Podívá se, jak je na tom, a vybere si. Takže my děláme pro vás, pane poslanče. (Předsedající: Váš čas, děkuji.) Pro vaši příští vládu. Chceme vám ulehčit práci. (Předsedající: Děkuji.) A vy nás akorát kritizujete.

Andrej Babiš ANO 2011



