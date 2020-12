Premiér Babiš: Vy už něco kritizujete, co ani není na stole

reklama

Pane kolego, já myslím, že můžete z hlediska demagogie a nepravd soutěžit s panem primátorem Uherského Hradiště.

Pokud vím, i opozice volala po tom, aby se změnil zákon o hygieně. A vy jste tady řekl plno nepravd. Za prvé vláda tento zákon vůbec neprojednala a Ministerstvo zdravotnictví zkrátka pochybilo, protože to dali do eKLEPu bez toho, aby to bylo v připomínkovém řízení, takže vláda to odmítla, zákon projde mezirezortním připomínkovým řízením a samozřejmě různé věci, které tam nemají co dělat, které tam navrhli úředníci, nevím proč, my odmítáme. My jsme i nabídli, že to dáme všem stranám, takže mě tady interpelujete a já nevím, k čemu. K tomu, že vám to dáme? Vždyť se to tady bude projednávat. Vláda to neprojednala, vrátila to, nikdo z členů vlády to nečetl, nebylo k tomu připomínkové řízení, tak jsme to vrátili. Zase tady podsouváte, že je nějaká snaha něčeho, není žádná snaha. My jsme stále menšinová vláda. My jsme vám v dobrém navrhli to, že vám to dáme, ale vy už tady děláte poplach, že něco zase chceme ovládat a podobné nesmysly. A sama opozice to navrhovala. Dneska máme čtrnáct samostatně fungujících krajských hygienických stanic, které tady v období boje s epidemií covid-19 jsou samozřejmě z hlediska řízení málo efektivní, takže jsou krajské hygienické stanice samostatnými správními úřady a konečné rozhodování plně závisí na konkrétním řediteli Krajské hygienické stanice. Takže v mnohých aspektech státního zdravotního dozoru dochází k nejednotnosti výkonu státní správy, odlišnostem ve výkladu povinností vyplývajících z právních předpisů, odlišnému způsobu správního trestání a podobně. Těchto odlišností si je Ministerstvo zdravotnictví vědomo. A vy říkáte, že já jsem si je objednal. Já jsem si nic neobjednal.

Já jsem se zúčastnil těch porad, kdy vlastně to bylo absolutně nekoordinované, ani tam nebyly žádné synergie. Takže já určitě odmítám tady, že já jsem si něco objednal. Ministerstvo zdravotnictví to musí řešit. A zkrátka to musí navrhnout. A z hlediska zvládání epidemie COVID-19 ani po měsících se nedaří zcela uvést postupy na jednotnou úroveň, zejména z hlediska používání shodných IT nástrojů a schémat postupů tak, aby bylo možné efektivně řídit, hodnotit a koordinovat postupy krajských hygienických stanic. Takže nový úřad s jediným ústředním ředitelem zajistí jednotnost řízení a postupu v rámci sféry hygienické služby. Vnitřní struktura, rozložení územních pracovišť, jejich obsazení a celková systemizace. Státní hygienické služby budou v odpovědnosti právě jeho ředitele. Takže já myslím, že to bude velká debata, a nechápu, proč mě na to interpelujete, když jsme jasně řekli a oznámili, že to dáme k dispozici všem stranám. A ještě to vláda ani neprojednala, nikdo to nečetl, nebylo připomínkové řízení. Takže vy už něco kritizujete, co ani není na stole.

