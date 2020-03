Premiér Babiš: Z této krize vyjdeme ještě silnější a lepší jako lidé, i jako národ

reklama

Vážení spoluobčané, právě teď se nalézáme v jednom z nejtěžších období novodobé historie naší země. Společně. My všichni. Zítra to budou dva týdny, kdy zkoušíme žít v nové, velice náročné, mimořádné situaci. Nouzovém stavu.

Když se podívám zpět na zásadní okamžiky v historii naší země, tak jsme je vždy překonali odvahou, ohleduplností a vzájemnou pomocí. A to přes veškerou bolest, utrpení a křivdy.

Vždy odvahou!

Odvaha nás provázela v těžkých dobách a posilovala naše národní sebevědomí. Našeho ducha. Odvaha, ohleduplnost a vzájemná pomoc, to je to, co vidím dnes. Dnes, každý den a v každém, s kým se v těchto dnech potkávám.

A za to chci s velkou pokorou poděkovat. Poděkovat vám všem občanům naší země, České republiky. Občanům v pravém smyslu toho slova. Všem lidem, kteří nám pomáhají tím, že chápou a respektují nutnost našich mimořádných opatření.

Jsem na vás všechny opravdu hrdý. Naše země totiž za dobu své existence neprošla podobnou zkouškou.

Uvědomuji si, že lidem komplikujeme život. Nikdo z nás nebyl na něco takového připravený. Ale vedeme si velice dobře. A čím dřív koronavirus společnými silami zastavíme, tím dřív se všichni zase budeme moci vrátit k normálnímu životu.

Rád bych vás proto všechny požádal o trpělivost. O shovívavost. Pandemii tak enormního rozsahu řeší celý svět a my, stejně jako vy, se na to teprve učíme reagovat.

Proto nám, prosím vás, odpusťte dílčí chyby nebo problémy. Je jich spousta. Aby ne. Je to krizová situace, na kterou nebyla připravena jediná země v Evropě.

Věřte, že mi teď nejvíc ze všeho záleží na životech a zdraví našich občanů a na budoucnosti naší země. Děláme pro to s kolegy a se všemi institucemi státu to nejlepší, co jde.

Dovolte mi je teď zmínit.

V čele našeho Ústředního krizového štábu máme profesora Romana Prymulu. Experta na epidemie. Vláda na základě vývoje situace přijímá konkrétní opatření proti šíření viru s cílem ochránit zdraví našich občanů a přijímá také ekonomická opatření, která zabrání propouštění lidí a bankrotům živnostníků, podnikatelů a firem. Jsou to stovky a tisíce aktivit, včetně jejich koordinace na mezinárodní úrovni.

Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření. A beru na sebe plnou politickou odpovědnost.

Celá vláda pracuje nonstop, jak se to jen dá, a současně se snažíme, abychom co nejlíp informovali i naše občany. Důvěra lidí ve vládu a informovanost veřejnosti jsou klíčové pro zvládnutí této mimořádné situace. Samozřejmě, že ne každý má všechny informace a snaží se je získat.

Ale jedna věc je jasná. Teď už všem. Vedeme si velice dobře. A nepochybuji, že to zvládneme. Zvládneme to, když se všichni spojíme a pomůžeme si.

A hlavně, když k sobě budeme všichni ohleduplní a budeme dodržovat nová opatření. Jejich svévolné porušování není žádná legrace ani hrdinství. Jen prodlouží naprosto zásadní komplikaci života celé země.

Frajírci, co mají být v karanténě a klidně si dají společně pivo u dveří hospod, to fakt nejsou žádní hrdinové. Spíš zbabělci, kteří si neumí nic odříct. Ani na pár dnů. I když dobře vědí, že touhle svojí frajeřinou můžou nakazit své děti, ženu nebo staré rodiče nebo prarodiče, které koronavirus ohrožuje nejvíc.

Vůbec nechápu, jak si takovou nezodpovědnost nejen ke své rodině, ale i zbytku všech našich občanů můžou dovolit.

Chci proto všechny znovu vyzvat, abychom byli zodpovědní. Dodržujme omezený pohyb, nevyhledávejme společenský kontakt a na veřejnosti si všichni chraňme obličej. Chráníme tím lidské životy a osudy nás všech.

Zvládneme to, nebojte.

Máme skvělé doktory, zdravotní personál, hygieniky, policisty, hasiče, vojáky a epidemiology. Ti všichni jsou nesmírně odvážní, protože přímo v poli nasazují vlastní život za nás ostatní.

Mají neuvěřitelně těžkou a taky nebezpečnou práci, protože jak víte, tak se nám bohužel zpozdily dodávky roušek a respirátorů. Je to celosvětově nedostatkové zboží a Čína pokrývá drtivou většinu celosvětové produkce ochranných prostředků.

Roušky ani respirátory nejsou na celosvětovém trhu dostupné už od přelomu ledna a února tohoto roku. Prostě, nejsou. Některé dodávky byly dokonce zadrženy v sousedních zemích vládami těchto států, protože si teď každý stát brání jakékoliv zásoby těchto ochranných pomůcek. Není se co divit.

Hlavně chci poděkovat panu ministru Hamáčkovi a samozřejmě panu prezidentu Zemanovi, díky kterým máme pravidelný letecký most se zdravotnickým materiálem z Číny.

Chci také poděkovat všem ženám, které dnes šijí roušky. Chci upozornit, že látková rouška je mnohem lepší než jednorázová. Doporučuju nosit vždy látkovou a pečlivě se o ni starat. Pokyny najdete na koronavirovém webu Ministerstva zdravotnictví. Děkuju i těm, kteří poslali několik roušek i pro mě. Hlavně ta česká vlajka mě potěšila. Díky!

Takže naději máme. A velkou.

Jsme jedna z mála zemí, která nepromeškala ten správný čas na zavedení přísných opatření, která zamezí živelnému šíření nákazy. Zavřeli jsme okamžitě školy, obchody, hranice a omezili vycházení. Dokazuje to i mezinárodní srovnání, že jedna z nejpřísnějších a nejčasnějších opatřeních zavedla právě naše vláda.

Také bych chtěl znovu vysvětlit, proč jsme i po vyhlášení karantény nechali lidi cestovat do práce a omezili jen mimopracovní pohyb. Nechceme zastavit nebo ochromit ekonomický život země, protože by to pro firmy i živnostníky a samozřejmě i jejich zaměstnance znamenalo velké komplikace nebo konec podnikání.

Karanténou se hlavně snažíme co nejvíc omezit pohyb a vzájemný kontakt lidí na minimum a snížit tím riziko dalšího přenosu nákazy. Naše vláda samozřejmě maximálně pomůže i těm obcím a městům, která jsou nyní zcela uzavřená kvůli hromadné nákaze koronavirem a které na to pochopitelně nebyly připravené.

Chtěl bych teď za sebe i své kolegy poděkovat.

Děkuju všem, kteří nám pomáháte, a podporujete nás.

Děkuji všem zdravotníkům – doktorům, zdravotním sestrám, hygienikům, epidemiologům, policistům, hasičům a vojákům.

Děkuju všem rodičům, kteří se musí starat o děti, které teď nemají školu a třeba je doma učí.

Děkuju všem seniorům. Myslím na vás, jak zvládáte psychicky nesmírně náročnou situaci. Potřebujeme vás, ani nevíte, jak. Děti potřebují babičky a dědečky a staří lidé mají životní zkušenost, která je pro nás a vždy byla nesmírně důležitá.

Dědečkové a babičky, jste naši, potřebujeme vás, dávejte na sebe pozor, prosím.

Děkuju taky našim veřejnoprávním médiím, která byla připravená a zareagovala na situaci spuštěním nových pořadů, výukou dětí, ale i informačním kanálem pro seniory.

Děkuji také všem dalším médiím za uklidňování našich občanů.

Děkuju všem dobrovolníkům. Jsou to bezejmenní hrdinové každého dne, kteří nezištně pomáhají druhým. Šitím roušek, pomocí důchodcům anebo třeba, že nabídnou kafe našim zdravotníkům.

Všechno se počítá.

Díky i firmám, které nabízejí své kapacity pro boj s koronavirem v rámci svých oborů.

Děkuju všem paním prodavačkám, které teď jedou asi nejtěžší směnu v životě.

A děkuju vám všem, kdo jste se rozhodli, i když mě nebo naši vládu zrovna nemusíte, že si necháte politický boj „na potom“.

Děkuji i našim umělcům, kteří nemohou pracovat a snaží se pomáhat, ať už koncertem přes Facebook, nebo šitím roušek. Jakkoliv.

Velice si vážím každého, kdo dočasně opustil své zaměstnání nebo domov, aby sloužil potřebám naší země a svých bližních. Ve svém okolí, nebo po internetu, v jedné z tisíců dobrovolnických skupin.

Vidět to je něco neuvěřitelného.

Hřeje mě u srdce, když vidím jak lidé v celé zemi, včetně těch, kdo fakt nemají na růžích ustláno a mají velice tvrdý život, pomáhají. Jak všichni rozumně a bez hysterie reagují na situaci a zároveň se snaží, jak jen to jde, pokračovat ve svých životech, sebe i své rodiny, a také už myslet dopředu.

Epidemii koronaviru společně zastavíme, jen když si budeme důvěřovat. Každý z nás teď musel výrazně změnit svůj každodenní život.

Vím, je to těžké. A věřím, že už brzy uvidíme účinek všech vládních opatření.

Chci vám ještě jednou poděkovat z celého srdce za trpělivost, s jakou jste přijímali denně nová a nová opatření, které jsme jako vláda museli přijmout. Vím, že to pro vás a vaše blízké nebylo a není jednoduché. A je možné, že tato opatření budou trvat déle, než jsme si původně mysleli. Říkám to otevřeně. Takhle to je.

Ale nebojte se. Jsme v tom společně a já jsem tu pro každého z vás kdykoliv. Společně jsme se této krizi postavili a společně to určitě zvládneme. A vyjdeme z téhle krize ještě silnější a lepší jako lidé, i jako národ.

