Premiér Babiš: Zase jenom lži a jenom Antibabiš

Takže děkuji za slovo. Pan poslanec zůstal věrný své pověsti a programu Antibabiš, nic jiného neumí. Já myslím, že jsme to tady měli na plénu, že se k tomu vyjadřoval i pan Brabec i pan ministr Hamáček. Že havárii na řece Bečvě vyšetřuje Policie ČR. A pan ministr Hamáček tento týden tady v úterý uvedl, že Policie ČR odebrala několik stovek vzorků tak, aby bylo možno určit, odkud se kyanid do řeky dostal. Vzorky byly předány soudnímu nebo odbornému znalci. Odborný znalec má termín na vyhodnocení. A ve chvíli, kdy to vyhodnotí a ten termín je 20. prosince 2020, tak snad bude jasné, ze kterého kanálu tam ten kyanid vytekl. Takže se čeká pouze na výsledek soudní expertizy.

A pokud vím, tak zítra proběhne havárie na řece Bečvě. A věřím, že i k tomu, aby se takovým haváriím předcházelo, bude politická debata. Pan ministr Brabec tam bude, bude odpovídat na všechny dotazy. Takže by bylo dobré, kdybyste bez důkazů nikoho neobviňovali. A nechť se to prošetří. A já je o to žádám, protože vy samozřejmě, tak zvaný Demokratický blok, jste udělali pravý opak. Jenom jste to využili v předvolebním boji do krajských voleb, ani tak vám to nepomohlo. A zcela úmyslně a účelově jste šířili vykonstruované lži, že katastrofu zapříčinila DEZA. To je samozřejmě lež. A můžu vám tady číst ty titulky: Otrávená řeka, Gazdík už ukazuje prstem, to je titulek. Jenže důkaz neukázal. Gazdík jako chlap. Dokonce: Omlouvám se, řeku neotrávili ti, které jsem vinil. Otravu Bečvy mohla způsobit chemička DEZA, váš europoslanec Vondra. Zase lež.

Jo, takže potom samozřejmě tady ta, Deník Referendum, to je ta snad nejhorší žumpa, co tady je, novinářská, která zase lže, jak v minulosti lhala. Vy fakt nemáme jiný program než Agrofert nebo Babiše? To je fakt jako velká bída. Velká bída.

Takže to co vy se snažíte naznačit a mě interpelujete. Interpelujte pana Hamáčka nebo státního zástupce, proč to už není vyšetřeno. Včera jste to slyšel nebo v úterý, že ten znalec má dokonce COVID. Tak nechápu, proč se mě na to ptáte, když je to jenom další z těch akcí prolhaných, vymyšlených, ukázat na Babiše a na Agrofert. Fakt je mi vás líto, protože si myslím, že už konečně změníte nějaký program, ale stále je stejný. Jenom lži a jenom Antibabiš.

