Premiér Babiš: Zase to skončí tak, že Čína ovládne tenhle průmysl

Děkuji za slovo. Já s vámi souhlasím, pane poslanče, já mám stejné otázky. Já se ptám, protože ti zelení, kteří tady prosazují ještě ambicióznější klimatické cíle, než jsme všichni podepsali v Paříži, tak samozřejmě je to zásadní ohrožení našeho průmyslu. A já jsem se taky ptal, kolik emisí znamená ta baterie, z čeho je vyrobena, kde jsou ty emise, proč Evropa, která samozřejmě respektuje ty svoje závazky, ale v globálním světě, kde má konkurovat, její soupeři a konkurenti to nerespektují. Proč nikdo nemluví o emisích letadel, o emisích těch megalodí, které transportují tisíce kontejnerů, to nikdo neříká. Z čeho je vyrobena ta baterie, jaké z toho byly emise, proč Brusel říká, že jádro je špinavý zdroj energie, proč nám nezapočtou jádro na plnění našich závazků. A ty šílené nápady někoho, kdo říká, že v roce 2040 už nebudeme mít žádná auta na benzin a naftu, i když jsme za poslední léta snížili spotřebu na minimum a ty emise se snížily na minimum, tak samozřejmě já považuji tyhle šílené představy za velké ohrožení našeho automobilového průmyslu, naší ekonomiky. A taky na Evropské radě ještě před Sibiu jsme o tom mluvili, protože některé členské státy zkrátka chtějí ještě víc ambiciózní představy z hlediska našich klimatických závazků.

Takže my určitě bychom měli a chceme k tomu vést normální debatu. Já chápu, že města - vlastně jsem byl teď v Ostravě, nebo Třinec - mají elektroautobusy a to je dobře. Nebo používání elektroaut určitě ve velkých aglomeracích je dobře. Ale je otázka, abychom se nedostali tam, kde jsme skončili se soláry, kde v podstatě Evropa to začala sponzorovat a skončilo to tak, že všichni výrobci v Evropě zbankrotovali. Já jsem včera byl na česko-německé obchodní komoře a tam dvě velké německé firmy říkaly ano, my jsme ty soláry zkoušely, jeden prodělal miliardu euro, druhý dvě, a nakonec to vyrábí jenom Čína. To riziko tady je, že zase to skončí tak, že Čína ovládne tenhle průmysl. Proto na poslední Radě několik států včetně mě protestovalo proti těm ambicióznějším cílům, protože v září má být nějaká velká konference, myslím, že v rámci OSN, a v červnu to bude Evropská rada znovu projednávat. Samozřejmě je to velký problém a my máme obavu, že to může zásadním způsobem poškodit náš průmysl, pokud o tom skutečně nepovedeme racionální a transparentní debatu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

My samozřejmě jako vláda podporujeme, máme národní akční plán čisté mobility a i akční plán budoucnosti automobilového průmyslu, protože samozřejmě ten problém elektroaut je, že např. golf diesel nebo golf elektro, pokud má mít stejnou cenu, tak potom někdo musí zadotovat 11 000 euro na ten golf elektro, nemluvě o tom, že samozřejmě ta auta, ty elektromobily vlastně mají podstatně méně té strojírenské průmyslové výroby atd., takže dopad na ten průmysl je obrovský. No a je otázka, jakým způsobem ten nový evropský parlament se k tomu postaví, ale my určitě v tomhle směru chceme vést velkou debatu na půdě Evropské rady a nemáme málo spojenců. Myslím, že je vícero států, kteří nás v tom podporují, protože už dneska ty cíle, které nám byly quasi přiděleny, už dneska máme problém s tím, abychom je plnili.

