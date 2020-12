Premiér Babiš: Znovu opakuji, že očkování bude dobrovolné a pro všechny zdarma

reklama

No děkuji za dotaz. Tak já jsem na ten dotaz novináře normálně upřímně odpověděl. Ano, nemám 51 let slezinu - to je hlavní imunitní orgán. Když mi bylo patnáct, tak jsem měl trombocytopenii, to je choroba, v rámci které se mi nesrážela krev, ležel jsem rok v nemocnici. A proto jsem odpověděl, jak jsem odpověděl. Navíc ještě, když jsem byl očkován jako malé dítě proti tetanu, tak jsem dostal anafylaktický šok, takže je to na lékaři, a já nemyslím, že je to o tom, že když se nechá naočkovat Babiš veřejně někde, že se všichni budou očkovat nebo nebudou. Skutečně to není o nás. Takže já samozřejmě se této problematice věnuji. Hlavně jsem se věnoval tomu, že dnes v Evropě chybí 20 mil. vakcín na normální chřipku, o které v minulosti nebyl až takový zájem. A v roce 2019 jsme museli dokonce spálit 37 tis. vakcín na chřipku.

Tento rok je obrovský zájem, podařilo se nám to navýšit, a i tak to je málo. Ale je pravda, že v tomto směru máme velké rezervy a je potřeba, aby Ministerstvo zdravotnictví co nejdříve udělalo kampaň, aby lidé pochopili, že to očkování je ve prospěch jejich zdraví. My máme samozřejmě - i vy jste o tom mluvila, různé dezinformace, které jsou na sítích. Tady jedna z těch dezinformací je očkování jako totalitní nástroj. Jedna se zaměřuje na spekulace o povinném očkování a očkovacím pasu. Plánované očkování proti COVID-19 je vydáváno za povinné pro všechny občany pod hrozbou tvrdých trestů, přestože Ministerstvo zdravotnictví plánuje - a znovu opakuji, dobrovolné očkování, které bude navíc pro všechny občany zdarma. Takže dobrovolně a zdarma.

Anketa Má BIS vydat Zemanovi jména ruských agentů v ČR, pakliže je prezident chce znát? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 3575 lidí

Dále jsou šířeny dezinformace o tzv. vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírány základní lidská práva a svobody a podobné pitomosti, jo. Potom je tady v Prostoru, že vakcína je škodlivá, jo. To je také jako nesmysl. Intenzivní a permanentní kampaň se vede proti vakcínám na COVID-19 zejména vůči společnostem Pfizer a AstraZeneca a další, které vakcíny vyvíjejí. Skrytá pravda pokračuje v dlouhodobém trendu kritiky vakcinace. Vakcinaci označuje obecně jako nezdravou, ale zvlášť útočí na vakcínu proti COVID-19 od AstraZeneca. Vychází z toho, že se firma údajně vyvázala ze zodpovědnosti za případné škody, což je interpretováno jako důkaz nebezpečnosti této vakcíny.

Kromě nově objevujících se narativů o povinném očkování a očkovacím pasu se nadále objevují dezinformace o smrtících vedlejších účincích a setrvalá propagace ruské vakcíny Sputnik. Kampaň proti vakcínám proti přibližně 30 % celkového dezinformačního obsahu věnovaného COVID-19. Mně také píší občané, já jím odpovídám, že to je nesmysl. Nikdo se přece v Evropě nedovolí schválit nějakou vakcínu, která by ohrožovala lidi. To je úplně nonsens. Potom další dezinformace, že vakcína nebude účinná, že ten virus SARS-COVID-19 je podobný virům SARS a MERS, a týmy, které se věnovaly jejich výzkumu vakcín na tyto viry mohly využít předchozí znalosti a začít pracovat na vakcíně pro nový virus. Hodnocení vakcína probíhá podle obvyklých standardů pro zajištění kvality bezpečnosti a účinnosti.

Rozhodnutí o registraci vakcín bude podloženo všemi potřebnými údaji. Urychlí se zejména administrativní kroky a kritéria pro registraci vakcín jsou přísnější, než pro léky. A rozhoduje Evropská agentura, má rozhodnout 15. prosince. Takže já myslím, že všichni jsou si toho vědomi, a na té vakcíně pracují všichni vědci světa snad, aby zkrátka se to povedlo, protože je to v této chvíli jediné řešení pandemie COVID-19. Takže očkování proti onemocnění COVID-19 bude organizováno a řízeno v souladu se strategií očkování proti onemocnění COVID-19, která je v současné době ve vnitřním připomínkovém řízení, tedy bezprostředně před finalizací. Její finální podoba bude ještě předmětem diskuze s odborníky oblasti vakcinologie a dalšími dotčenými experty. To bude diskutovat pan ministr Blatný.

Já jsem i žádal pana ministra, aby poskytl tu strategii všem parlamentním stranám a hnutím, aby se měly možnost se k tomu vyjádřit.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Babiš: Proč jsem změnil názor? No protože zkrátka změnili názor všichni Babiš: Čísla covidu nejsou dobrá. Jsem nervózní. Mám prosbu Premiér Babiš: Rekonstrukce dálnice D1 probíhá podle plánu Babiš: Situace stále není dobrá, rozvolňovat se musí s rozmyslem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.