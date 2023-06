Premiér Fiala: Jsem skutečný lídr. Musíme to udělat. Děláme to totiž pro mladé, aby měli perspektivu

reklama

Politika není soutěž popularity. Politika je hledání správných řešení a jejich prosazování. A skutečný lídr to dělá s odvahou i za cenu, že to zrovna není populární. Naše vláda se rozhodla udělat to, co vlády Andreje Babiše nedokázaly a co nám způsobuje obrovské problémy.

Potřebujeme konsolidovat veřejné finance a provést důchodovou reformu, aby mladí lidé v České republice měli někdy vůbec perspektivu, že až budou senioři, tak budou mít slušnou penzi.

My to udělat musíme. Víme, že nám za to krátkodobě teď nikdo tleskat nebude, ale jsme přesvědčeni, že voliči vidí, že to bylo potřebné a že to bylo odpovědné.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Michal Hašek: Poslední sjezd ČSSD. Možná opravdu poslední Fiala musel reagovat. Vyšel průzkum, co si lidé o vládě skutečně myslí Babiš se chystá Fialovi migrační pakt osladit. „Budeme mluvit, budeme vysvětlovat.“ Prostě jedna sazba, jednoduché. Fiala obhajoval změny DPH

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.