Premiér Fiala: Keňa má o spolupráci s Českou republikou zájem

V pondělí 6. listopadu zahájil v Nairobi česko-keňské obchodní fórum, kterého se zúčastnilo více než 100 keňských podnikatelů. Premiér rovněž navštívil National Defence College, která spolupracuje s Armádou ČR. V úterý 7. listopadu pak jednal s prezidentem Keni Williamem Rutem, ministrem obrany Adenem Dualem a dalšími představiteli armády.

Keňa je klíčovým partnerem ČR v regionu, je to třetí největší ekonomika v subsaharské Africe, která představuje řadu příležitostí pro rozšíření obchodní spolupráce mezi našimi zeměmi. Premiér proto podpořil české exportéry na podnikatelském fóru. „Je zde několik oblastí, kde je velký zájem na rozvíjení spolupráce. Týká se to zejména digitalizace, informačních technologií, dále se našim firmám otvírají dodávky v oblasti zemědělství, ať už jde o technologie, stroje a vše, co se zemědělskou produkcí souvisí,“ uvedl premiér. V rámci obchodního fóra, kterého se zúčastnilo 112 hostů z keňského byznysu, došlo k podpisu memoranda o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Keňskou obchodní komorou.

Premiér navštívil i National Defence College, kde studují důstojníci z 16 zemí Afriky a Asie. Se studenty diskutoval o globálních bezpečnostních hrozbách. Česká armáda s univerzitou dlouhodobě spolupracuje na různých projektech, v minulosti například pomáhala s výcvikem Keňských ozbrojených sil.

Bezpečnost v regionu a posílení obranné spolupráce patřily i mezi hlavními témata jednání s prezidentem Keni Williamem Rutem.

„Keňa představuje stabilizační prvek v tomto neklidném regionu. Zde se otvírá prostor pro rozšíření naší spolupráce pro české firmy působící v oblasti obranného průmyslu. Ty by se mohly zapojit do některých projektů modernizace keňské armády,“ uvedl premiér Fiala. „Keňa je země, která usiluje o stabilitu a mír, a která má zájem o spolupráci s Evropou a s Českou republikou. Věřím, že tato moje návštěva a velmi vřelé, intenzivní setkání s panem prezidentem Rutem bude impulsem pro další rozvoj našich vztahů. Věřím, že naše firmy si odsud odvezou i konkrétní projekty či konkrétní přísliby spolupráce,“ dodal premiér.

Po přijetí keňským prezidentem zamířil Petr Fiala na jednání s ministrem obrany Keni Adenem Dualem a dalšími představiteli tamní armády včetně náčelníka generálního štábu. „Jednání se týkalo bezpečnostních otázek a spolupráce, která zde mezi našimi armádami již funguje. Pochopitelně jsme hovořili o tématech, které se týkají modernizace armády, která je příležitostí pro náš obranný průmysl,“ řekl po jednání český předseda vlády.

V Národním muzeu v Nairobi se premiér zúčastnil prezentace českých aktivit v oblasti ochrany biodiverzity, výzkumu a inovací a seznámil se s pokračováním vědecko-inovativního projektu na záchranu severních bílých nosorožců. „Česko-keňská spolupráce ohledně ochrany životního prostředí je nesmírně důležitá. Jejím zásadním symbolem je dlouhodobá snaha pracovníků zoo ve Dvoře Králové a jejich keňských kolegů při záchraně severního bílého nosorožce. Pokud se podaří záchranu tohoto vzácného savce dovést do konce, bude to obrovský úspěch,“ uvedl premiér. V muzeu je i česká stopa, část expozice je věnována rodačce z Opavy, spisovatelce Joy Adamsonové, která napsala slavné knihy o lvici Else. Tu zde v 50. letech s manželem vychovali a úspěšně vrátili zpět do divoké přírody.

Na své cestě po Subsaharské Africe navštívil již český předseda vlády Etiopii a Keňu, v dalších dnech ho čeká jednání v Ghaně a Pobřeží slonoviny.

